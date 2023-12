Taste Atlas: Τα Τρίγωνα Πανοράματος αναδείχτηκαν το δεύτερο καλύτερο γλυκό του κόσμου

Το δεύτερο καλύτερο γλυκό στον κόσμο στην κατηγορία των pastries βρίσκονται τα αγαπημένα Τρίγωνα Πανοράματος, όπως αναδείχτηκαν μέσα από τον οδηγό γευσιγνωσίας Taste Atlas.

Το γλυκό από τη Θεσσαλονίκη ήρθε δεύτερο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του οδηγού, μετά την γλυκιά τάρτα Pastel de Belem της Πορτογαλίας.

Όπως αναφέρει ο οδηγός, «τα τρίγωνα πανοράματος είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό γλυκό με καταγωγή από τα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Αυτά τα τραγανά και βουτυρώδη τριγωνικά (σε σχήμα κώνου) αρτοσκευάσματα φύλλου συνήθως εμποτίζονται σε σιρόπι και γεμίζονται με κρέμα. Η κρέμα φτιάχνεται συνήθως με κρόκους αυγών, αλεύρι, βούτυρο, γάλα, ζάχαρη, βανίλια και κρέμα γάλακτος.

Τα τρίγωνα φύλλου ψήνονται μέχρι να ροδίσουν, βουτηγμένα σε κρύο σιρόπι που αποτελείται από ζάχαρη και νερό και στη συνέχεια γεμίζονται με την παγωμένη κρέμα. Το τρίγωνο γαρνίρεται συχνά με ψιλοκομμένους ξηρούς καρπούς πριν από την κατανάλωση».

Trigona panoramatos 🇬🇷 is the #2 best pastry in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt

Trigona panoramatos is a traditional Greek sweet pastry originating from the outskirts of Thessaloniki. These crispy and buttery triangular… pic.twitter.com/AkKIMYeq39

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 18, 2023