Taste Atlas: Στην 3η θέση παγκοσμίως η ελληνική κουζίνα – Ποιες χώρες προηγούνται

Ο διάσημος γαστρονομικός ιστότοπος tasteatlas.com δημοσίευσε πρόσφατα τον κατάλογο των χωρών με τις πιο γευστικές κουζίνες για το έτος 2023, με την Ελλάδα να κατακτά μία θέση στο βάθρο.

Ειδικότερα, η ελληνική κουζίνα εξασφάλισε την εντυπωσιακή τρίτη θέση με την αξιοσημείωτη βαθμολογία 4,64 στα 5, ακολουθώντας από κοντά την Ιταλία (4,65), η οποία παίρνει τον τίτλο του «πρωταθλητή», και την Ιαπωνία (4,65), η οποία μοιράζεται την ίδια βαθμολογία με την Ιταλία. Στις περιπτώσεις που δύο χώρες έχουν την ίδια μέση βαθμολογία, προηγείται εκείνη με το πιάτο με την υψηλότερη βαθμολογία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Taste Atlas συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό αξιολογήσεων, συνολικά 395.205 για τα πιάτα (271.819 έγκυρες) και 115.660 για τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες (80.863 έγκυρες). Οι αξιολογήσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τον υπολογισμό των μέσων βαθμολογιών που καθόρισαν την κατάταξη των κουζινών με την υψηλότερη βαθμολογία στον κόσμο.

TasteAtlas Awards: These are the 100 best cuisines in the world in 2023. https://t.co/194Xj0IJX4 pic.twitter.com/ErIbPiFpMd

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 12, 2023