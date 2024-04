Ταϊβάν: Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή του μεγάλου σεισμού

Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που ο μεγάλος σεισμός χτυπά την Ταϊβάν, κυκλοφορούν στα social media. Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,2 βαθμών που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν ανήλθε σε 9, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 736. Η μεγάλη δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση τουλάχιστον δυο κτιρίων στην κομητεία Χουάλιεν και πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες.

Σοβαρές ζημιές

Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Χουάλιεν, λιμάνι 100.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της ομώνυμης αραιοκατοικημένης κομητείας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίρια «πιθανόν» παγιδεύοντας ενοίκους τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική της Ταϊβάν.

Ο σεισμός προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης σε τομείς της πρωτεύουσας Ταϊπέι όταν σημειώθηκε, στις 07:58 (τοπική ώρα· 02:58 ώρα Ελλάδας) σε βάθος 15,5 χλμ., σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν, σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.

Σύμφωνα με την Taipower, εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 87.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα.

Rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας, μικρά κύματα τσουνάμι, όχι μεγαλύτερα από μερικές δεκάδες εκατοστά, παρατηρήθηκαν στον νότιο νομό Οκινάουα. Οι αρχές υποβάθμισαν τον κίνδυνο για τσουνάμι 3 και πλέον μέτρων και ήραν τη διαταγή εκκένωσης παράκτιων περιοχών.

Το μέγεθος του σεισμού

Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,7 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

Respect Mother #Nature

Video: A Taiwanese driver stopped their car during today's earthquake and observed river water swaying back and forth.

Video: A Taiwanese driver stopped their car during today's earthquake and observed river water swaying back and forth.

