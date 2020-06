Ταινίες, Καραγκιόζης, stand up comedy και παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους – Το πρόγραμμα της «Εξωραϊστικής» έως τέλη Ιουλίου

Πλούσιο το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου της πόλης «Εξωραϊστική», το οποίο συνεχίζεται με προβολές ταινιών, θέατρο σκιών Καραγκιόζη, stand up comedy, θεατρικές παραστάσεις, παιδικό θέατρο, παιδικές ταινίες.

Το πρόγραμμα από σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου είναι το εξής:

-Οι μεταφραστές, από 28/6 έως 30/6, στις 21.30, 2/7 στις 21.45, σκηνοθεσία: Ρεζί Ρουανσάρ, σενάριο: Ρομέν Κονπίνγκ, Ντάνιελ Πρίσλεϊ, Ρεζί Ρουανσάρ, πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Σκαρμάτσιο, Όλγκα Κιριλένκο, Λαμπέρ Γουιλσόν, Σίντσε Μπαμπέτ Κνούντσεν, Εντουάρντο Νοριέγκα, Μανώλης Μαυροματάκης, Αλεξ Λόθερ, διάρκεια: 105 λεπτά. Απομονωμένοι σε μια πολυτελή κατοικία, χωρίς καμία δυνατότητα επαφής με τον έξω κόσμο, 9 μεταφραστές μεταφράζουν το τελευταίο μέρος ενός εκ των μεγαλύτερων best seller της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στο διαδίκτυο διαρρέουν οι 10 πρώτες σελίδες του βιβλίου και ένας εκβιαστής απειλεί να αποκαλύψει τη συνέχεια αν δεν του δοθεί ένα εξωφρενικό ποσό.

-Θέατρο Σκιών Γιώργου Αθανασίου, «Ο Καραγκιόζης master chef», 29/6, στις 19.30. Το Θέατρο Σκιών Γιώργου Αθανασίου προσκαλεί στον θερινό κινηματογράφο Εξωραϊστική, τη Δεύτερα 29 Ιουνίου, 7.30 μ.μ., για την ξεκαρδιστική και επίκαιρη κωμωδία «Ο Καραγκιόζης master chef». Ελάτε να ταξιδέψετε στον μαγικό κόσμο των σκιών με γενική είσοδο μόνο 5 ευρώ. Ώρα προσέλευσης και έκδοση εισιτηρίων 6 μ.μ., ώρα έναρξης 7.30 μ.μ.

-Στα μαχαίρια, 3/7-4/7-6/7-8/7, στις 21.30, σκηνοθεσία: Ράιαν Τζόνσον, σενάριο: Ράιαν Τζόνσον, ηθοποιοί: Τόνι Κολέτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κρις Έβανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Φρανκ Οζ, Άνα ντε Άρμας, Κάθριν Λάνγκφορντ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Τζόνσον, Μάικλ Σάνον, διάρκεια: 130 λεπτά, χρονολογία παραγωγής: 2018, είδος ταινίας: Μυστηρίου. Ο καταξιωμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Rian Johnson (Brick, Looper, Star Wars: The Last Jedi) αποδίδει φόρο τιμής στην αυθεντία του Μυστηρίου Agatha Christie, με μία φρέσκια σύγχρονη ταινία εγκλήματος και μυστηρίου, στην οποία όλοι είναι ύποπτοι.

-Stand up comedy: Κάψε το σενάριο, 1/7, στις 19.45 και 22.15. Οραματιστείτε μια παράσταση με ακριβά κουστούμια, πλούσια σκηνικά και σενάριο που τα σπάει! Τώρα ξεχάστε τα όλα αυτά και ελάτε να δείτε μια παράσταση που δεν έχει τίποτα από αυτά! Μια παράσταση που οι κωμικοί ανεβαίνουν στη σκηνή και υπακούν τις εντολές του κοινού δημιουργώντας από το μηδέν μια παράσταση χωρίς σενάριο, χωρίς πρόβες και πολλές φορές χωρίς ποιότητα. Μια παράσταση κωμικού αυτοσχεδιασμού όπου επιτέλους εσύ, ο θεατής έχει τη δύναμη να αποφασίσει τα πάντα!

-Stand up comedy: Δεν επιθυμώ, 5/7, στις 20.30 και 22.30. Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, Μιχάλης Μαθιουδάκης «Δεν επιθυμώ»: Η καινούργια stand up comedy παράσταση του Βύρωνα Θεοδωρόπουλου και του Μιχάλη Μαθιουδάκη. Ο Βύρωνας Θεοδωρόπουλος και ο Μιχάλης Μαθιουδάκης μετά από έναν χρόνο απουσίας επιστρέφουν στη σκηνή του θερινού σινεμά «Εξωραϊστική» με την stand up comedy παράσταση που πέρσι έκανε πάταγο «Δεν επιθυμώ». Κλείνοντας 4 χρόνια συνεργασίας με εντατικές εμφανίσεις και πολλές περιοδείες, καλούνται να αντιμετωπίσουν το αναπόφευκτο. Την άρνηση που νιώθουν για την ίδια τη δουλειά.

-Θέατρο Σκιών: Τα Κολλητήρια ήρωες με πιτζάμες, 6/7, στις 19.30. Ο καραγκιοζοπαίχτης Κώστας Σπυρόπουλος, γιος του μεγάλου και τελευταίου καραγκιοζοπαίχτη Θανάση Σπυρόπουλου, έρχεται στην πόλη μας και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μια παράσταση καραγκιόζη για μικρούς και μεγάλους «Τα κολλητήρια ήρωες με πιτζάμες»… Η συνέχεια επί σκηνής!!! Τρέξατε, τρέξατε!!! Είσοδος 5 ευρώ.

-Θεατρική παράσταση: Ο κήπος, 7/7, στις 21.15. Με τον Στέλιο Μάινα και την Κάτια Σπερελάκη… Ο Μπάρι, βετεράνος του Βιετνάμ και οικοδόμος τώρα στο επάγγελμα, αναρρώνει μετά από εγχείρηση στο γόνατό του όταν ξαφνικά εμφανίζεται στο σπίτι του η Λουίζ. Καθώς πρέπει, άψογη επαγγελματίας και με ποιητικές ανησυχίες, έχει προσληφθεί από τον ανιψιό της πρώην γυναίκας του Μπάρι για να τον φροντίζει. Ο άξεστος χαρακτήρας του την τρέπει σε άτακτη φυγή, όμως η συνέχεια τούτης της γνωριμίας κάθε άλλο παρά αναμενόμενη αποδεικνύεται.

-Παιδικό Θέατρο: Η μικρή γοργόνα, 8/7, στις 19.30. Το θέατρο Δελφινάκι από την αρχή της διαδρομής του, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, παραμένει αφοσιωμένο στο κλασικό παραμύθι. Ο λόγος είναι προφανής. Η δυναμική αυτών των παραμυθιών που μεγάλωσαν τόσες γενιές είναι τεράστια και οι συμβολισμοί τους αμέτρητοι.

-Πόνος και δόξα, 9/7 – 10/7 – 11/7, στις 21.30. Η ταινία «Πόνος και δόξα» διηγείται μια σειρά από συναντήσεις που πραγματοποίησε ο Σαλβαδόρ Μάγιο, ένας σκηνοθέτης του κινηματογράφου που είναι πλέον στην παρακμή του. Κάποιες διαδραματίζονται στο παρόν, άλλες τις θυμάται: Την παιδική του ηλικία στη δεκαετία του ’60, τη στιγμή που μετανάστευσε μαζί με τους γονείς του σε ένα χωριό στη Βαλένθια αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, την πρώτη του ερωτική επιθυμία, τον πρώτο του έρωτα στη Μαδρίτη τη δεκαετία του ’80, τον πόνο αυτού του χωρισμού ενώ ο έρωτας ήταν ακόμα έντονος, τη συγγραφή ως τη μόνη θεραπεία να ξεχνάς ό,τι δεν ξεχνιέται, την πρώτη επαφή με το σινεμά, και το απέραντο κενό που δημιουργεί η αδυναμία να συνεχίζεις να κάνεις ταινίες.

-Trip to Greece, 12/7 – 13/7 – 14/7 – 15/7, στις 21.30. Οι ηθοποιοί Ρομπ Μπράιντον και ο Στιβ Κούγκαν συνεχίζουν τη σειρά των διάσημων οδοιπορικών τους, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στην Ελλάδα. Ένα ολοκαίνουργιο «The Trip» έχει αρχίσει να γυρίζεται. Στο επόμενο σίκουελ, το περιπετειώδες δίδυμο έρχεται στην Ελλάδα! Οι οπαδοί της σειράς «The Trip» του Μάικλ Γουίντερμποτομ μπορούν να αρχίσουν να πανηγυρίζουν, καθώς ο Ρομπ Μπράιντον και ο Στιβ Κούγκαν ετοιμάζουν το τέταρτο σίκουελ του ολοένα και πιο δημοφιλούς κωμικού franchise. Στις 16 Ιανουαρίου, ο Μπράιντον μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία του με τον Κούγκαν, κάνοντας λόγο για την επανένωσή τους. Στη λεζάντα γράφει, «Γεύμα με ένα φίλο, για να συζητήσουμε την ταινία «The trip to Greece»».

-Θέατρο Σκιών: Ο Καραγκιόζης, ο Οδυσσέας και ο Κύκλωπας, 13/7, στις 19.30.

Το Θέατρο Σκιών Γιώργου Αθανασίου προσκαλεί στον θερινό κινηματογράφο «Εξωραϊστική» τη Δεύτερα 13 Ιουλίου, 7.30 μ.μ., για μια παράσταση με θέμα από την ελληνική μας μυθολογία «Ο Καραγκιόζης, ο Οδυσσέας και ο Κύκλωπας». Ελάτε να ταξιδέψετε στον μαγικό κόσμο των σκιών με γενική είσοδο μόνο 5 ευρώ.

-Ένας υπέροχος γείτονας, 16/7 – 17/7 – 18/7 – 19/7 – 21/7, στις 21.30 και 22/7 στις 22.00. Όταν ένας βαριεστημένος συντάκτης περιοδικού «αναγκάζεται» να γράψει ένα άρθρο για τον Fred Rogers, ξεπερνάει τον όποιο σκεπτικισμό του, μαθαίνει από την καλοσύνη των άλλων, αγαπάει και συγχωρεί στην πιο όμορφη γειτονιά της Αμερικής. O Tom Hanks υποδύεται τον Mr. Rogers στην ταινία Ένας υπέροχος γείτονας, μια ιστορία όπου η καλοσύνη νικά τον κυνισμό, βασισμένη στην αληθινή φιλία μεταξύ του Fred Rogers και του δημοσιογράφου Tom Junod.

-Stand up comedy: Αλέξανδρος Τσουβέλας, 20/7, στις 20.15 και 22.15. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται Βόλο για μία παράσταση στις 20 Ιουλίου στον θερινό κινηματογράφο «Εξωραϊστική». Το κωμικό backstage με αυτοσχεδιασμό, με φωνές, με χαρακτήρες και κωμικές καταστάσεις της διπλανής πόρτας, με ερεθίσματα από το κοινό και παιχνίδια του μυαλού ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Θανάσης Παπαγεωργίου τα δίνουν όλα επί σκηνής για 2 ώρες και βάλε και σας υπόσχονται γέλια δυνατά… Όλοι άλλωστε γνωρίζουν πως το backstage βγάζει περισσότερο γέλιο από το ίδιο το έργο.

-Παιδικό Θέατρο: Χάνσελ & Γκρέτελ, 22/7, στις 20.00. Το Μικρό Θέατρο Λάρισας, κλείνοντας αισίως τα 10 χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του ποιοτικού παιδικού θεάτρου, παρουσιάζει για 9η χρονιά στην πόλη σας, μια παιδική παράσταση που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών, αλλά και μεγάλων φίλων μας. Μέσα στο παγωμένο και σκοτεινό δάσος, ο Χάνσελ και η Γκρέτελ περιπλανώνται πάρα πολύ ώρα και ενώ η πείνα τους μεγαλώνει συνεχώς, αντιλαμβάνονται πως έχουν χαθεί!

-Ο πειρατής Μαυροδόντης & το Μαγικό Διαμάντι, 23/7 – 24/7 – 26/7, στις 20.50. Σύμφωνα με τον θρύλο, το Μαγικό Διαμάντι εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του κάθε φορά που έχει πανσέληνο. Ο κακόβουλος πρίγκιπας της ζούγκλας Μάγκα Καν και η δαιμόνια βασίλισσα του Σιρίμα το έχουν επιτέλους αποκτήσει. Όμως, πριν η σελήνη γεμίσει, ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το διαμάντι. Τυφλός από θυμό ο Μάγκα Καν εξαπολύει τους στρατιώτες-πιθήκους του για να εντοπίσουν τον νεαρό ληστή.

-Ένας καλός ψεύτης, 23/7 – 24/7 – 26/7, στις 22.30 και 29/7, στις 21.30. Ο Ρόι Κόρτνεϊ (Μακ Κέλεν), επαγγελματίας απατεώνας, δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη του όταν γνωρίζει – μέσω ίντερνετ – τη χήρα Μπέτι Μακ Λις (Μίρεν). Καθώς η Μπέτι του ανοίγει το σπίτι και τη ζωή της, ο Ρόι εκπλήσσεται που αρχίζει να νοιάζεται πραγματικά για εκείνη, μετατρέποντας αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη κομπίνα της ζωής του, σε μία επικίνδυνη διαδρομή σε τεντωμένο σχοινί.

-Παιδικό Θέατρο: Ο Ροβινσώνας και ο Κρούσος, 27/7, στις 21.00. Δυο ξένοι ναυαγούν πάνω σε μια στέγη… στη μέση του πουθενά! Καθώς η στάθμη του νερού γύρω τους όλο και ανεβαίνει αναγκάζονται να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και μέσα από έντονες συγκρούσεις να συνεργαστούν. Ο ένας μιλάει ελληνικά κι ο άλλος μία ξένη, ακαταλαβίστικη διάλεκτο! Όμως, στον μαγικό χώρο του θεάτρου, όπου όλα είναι εφικτά, οι δυο τους καταφέρνουν, όχι μόνο να συνεννοηθούν, αλλά να γίνουν και… φίλοι!

-Θεατρική παράσταση: Δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω, 28/7, στις 21.30. Η κωμωδία που επί σειρά ετών έσπασε ταμεία σε Αθήνα και περιφέρεια, που αγαπήθηκε όσο λίγες και απέκτησε φανατικό κοινό, η παράσταση που δεν χρειάζεται συστάσεις… Ξανά μαζί το καλοκαίρι 2020 σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, για όσους ξέρουν …και για όσους θέλουν να μάθουν. Ένας κουφός. Ένας τυφλός. Ένας μουγκός. Είναι φίλοι, ζουν μαζί κι αντιμετωπίζουν από κοινού τις αντιξοότητες που δημιουργεί η καθημερινότητα και οι ειδικές τους δυνατότητες. Σ’ αυτή τη μικρή Βαβέλ, σ’ αυτήν την εντελώς ασυνήθιστη συνύπαρξη, ο κάθε ήρωας έχει αναπτύξει τον δικό του κώδικα για να επικοινωνεί με τους άλλους. Και τα καταφέρνουν τόσο… όσο… Κάποια στιγμή μπαίνει στη ζωή τους μια κοπέλα γεμάτη δύναμη και αισιοδοξία, ένας άγγελος της αγάπης. Και όλα αλλάζουν ξαφνικά. Την διεκδικούν και οι τρεις, ποιος και με τι τρόπο θα την κερδίσει;