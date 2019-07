Ταινίες, Καραγκιόζης, παιδικά, παραστάσεις και stand up comedy στην «Εξωραϊστική»

Άρχισαν οι προβολές στο θερινό σινεμά του Βόλου, την «Εξωραϊστική», η οποία υπόσχεται όμορφα βράδια κάτω από τον έναστρο ουρανό, με ποιοτικές ταινίες, παραστάσεις Καραγκιόζη, παιδικά και θεατρικές παραστάσεις.

Το πρόγραμμα έως τέλη Ιουλίου:

11/7 έως 14/7 στις 21.30, Η Σύζυγος / The Wife, δραματική 2017, έγχρ., διάρκεια 99’, αγγλοαμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπιόρν Ρούνγκε με τους: Γκλεν Γκλόουζ, Τζόναθαν Πράις, Μαξ Άιρονς, Κρίστιαν Σλέιτερ. Φτάνοντας στη Στοκχόλμη με τον σύζυγό της, στον οποίο θα απονεμηθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας, η Τζόαν θυμάται την κοινή ζωή τους, χτισμένη πάνω σε μυστικά και ψέματα.

15/7 στις 20.00, Καραγκιόζης, Αθανασίου, παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου. Θα δοθεί δώρο σε κάθε παιδί.

15/7 στις 21.45, 16/7 και 17/7 στις 21.30, Un Homme Pressé – A Man In A Hurry, δραμεντί 2018, διάρκεια 100’, γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Herve Mimran, με τους:

Fabrice Luchini, Leila Bekhti, Rebecca Marder. Βασισμένη στη ζωή του πρώην επικεφαλής της Peugeot, Christian Stieff, η ταινία χρησιμεύει ως έκκληση για τους υποδουλωμένους στην αδυσώπητη επιμονή της σύγχρονης ύπαρξης.

18/7 έως 24/7 στις 21,30, The Lion King | Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, σκηνοθεσία: Τζον Φαβρό, ηθοποιοί (φωνές): Τσιούετελ Έτζιοφορ, Σεθ Ρόγκεν, Ντόναλντ Γκλόβερ, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, Μπιγιονσέ, διάρκεια 95 λεπτά. Η κλασική ταινία της Disney από το 1994, ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών σε σκηνοθεσία του Jon Favreau, ταξιδεύει μέχρι την αφρικανική σαβάνα όπου ένας μελλοντικός βασιλιάς γεννιέται. Ο μικρός Simba είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Mufasa. Δεν είναι όλοι χαρούμενοι στο βασίλειο, όμως, με την έλευση του μικρού λιονταριού.

25/7 στις 20.30, θεατρική παράσταση «Η Μάσα και Ο Αρκούδος». Βασισμένη στο ομώνυμο παραδοσιακό ρωσικό παραμύθι έχει ως στόχο να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγευτικό ταξίδι γεμάτο σκανταλιές και μπερδέματα. Η μικρή Μάσα ένα κοριτσάκι με αστείρευτη ενέργεια και σπιρτάδα το σκάει από το σπίτι των παππούδων της θέλοντας να γνωρίσει τον κόσμο και να ζήσει νέες περιπέτειες. Στον δρόμο της μέσα στο δάσος πέφτει πάνω στο σπίτι ενός φιλήσυχου και καλοσυνάτου αρκούδου του οποίου η ηρεμία ανατρέπεται μέσω αυτής της αναπάντεχης συνάντησης..!

30/7 στις 21.30, stand up comedy: Γιώργος Χατζηπαύλου – Τάιμινγκ. Ο Γιώργος Χατζηπαύλου επιστρέφει με τη νέα stand-up comedy παράστασή του, η οποία έχει τον τίτλο «Τάιμινγκ». Ο κορυφαίος Έλληνας stand-up κωμικός είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Καινοτόμος, ακούραστος κι ευρηματικός: Εμπνευστής και διοργανωτής του Stand up for U, του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού θεσμού κωμωδίας. Δημιουργός του Comedy Club, της πρώτης stand-up comedy ειδικά σχεδιασμένης για παιδιά και τους γονείς τους. Ο πρώτος Έλληνας κωμικός, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή περιοδεία που έγινε ποτέ.