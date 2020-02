Ταϊλάνδη: Στους 27 οι νεκροί από το πρωτοφανές μακελειό – Ποια τα κίνητρα του δράστη

Ταϊλανδός στρατιώτης, ευρισκόμενος σε παροξυσμό, άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο βορειοανατολικής πόλης σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας 57, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-Οτσα.

Το μακελειό με 27 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του δράστη της επίθεσης, σε εμπορικό κέντρο είναι «πρωτοφανές» στη χώρα, είπε ο πρωθυπουργός. «Είναι πρωτοφανές στην Ταϊλάνδη και θέλω να είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει μια τέτοια κρίση», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο νοσοκομείο της πόλης Νακόν Ρατσασίμα όπου πήγε να επισκεφθεί τους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν εκεί μετά τη σφαγή.

Πρόσθεσε ότι τα κίνητρα του δολοφόνου ήταν «προσωπικά», έχουν σχέση με μια διένεξη για την «πώληση ενός σπιτιού» στην οποία θεωρούσε ότι είχε εξαπατηθεί. Ο στρατιώτης σκοτώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις μετά την ολονύκτια πολιορκία στο εμπορικό κέντρο Terminal 21 της πόλης.

Νεκρός από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας ο δράστης

Οι ταϊλανδέζικες δυνάμεις ασφαλείας πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Ταϊλανδό υπαξιωματικό, δράστη της σφαγής στο εμπορικό κέντρο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα, με τουλάχιστον 21 νεκρούς, επιβεβαίωσαν ο υπουργός Δημόσιας Υγείας Ανουτίν Σαρνβιρακούλ και ο αρχηγός της αστυνομίας.

«Ευχαριστούμε την αστυνομία και τον στρατό που έδωσε τέλος στην κατάσταση. Ο ένοπλος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε!!!» ανακοίνωσε ο υπουργός με ανάρτησή του στο facebook. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακοίνωσε επίσης ότι ο δράστης είναι νεκρός και πως η αστυνομική επιχείρηση τελείωσε.

Ο Τζακραπάντ Τόμα σκόρπισε τον θάνατο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 63 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σφαγή. Ο Ταϊλανδός υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα, 34 ετών, ήταν επαγγελματίας στρατιώτης, εκπαιδευτής σκοποβολής στη μονάδα του και εκπαιδευμένος ελεύθερος σκοπευτής στο πρόγραμμα των ειδικών δυνάμεων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ταϊλάνδης.

Deadliest shooting rampage by Thai soldier killed 20 and dozens wounded in Terminal 21 shopping mall in #Korat city, #Thailand . Security forces storm the shopping mall to flee the people. Thai officials said pic.twitter.com/7j2O3rcoRY

"Hanuman" police commandos arrive in Korat city after a 40-minute helicopter ride from Bangkok to assist in an operation to kill or capture a gunman who murdered at least 12 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช #Thailand https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/LZKaa0OMEI

