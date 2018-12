Τα Βασιλικά Ταχυδρομεία μπέρδεψαν την Νορμανδία με την… Ινδονησία

Συγγνώμη αναγκάστηκαν να ζητήσουν τα βρετανικά ταχυδρομεία, αφού αποκαλύφθηκε ότι ένα από τα αναμνηστικά γραμματόσημα που επρόκειτο να κυκλοφορήσουν το 2019 εικόνιζε Αμερικανούς στρατιώτες να αποβιβάζονται στην Ολλανδική Νέα Γουινέα, τη σημερινή Ινδονησία αντί για τη… Νορμανδία.

Το επίμαχο γραμματόσημο θα κυκλοφορούσε μαζί με άλλα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 75 ετών από την απόβαση στη Νορμανδία, στις 6 Ιουνίου 1944, όταν 6.939 σκάφη αποβίβασαν 132.700 στρατιώτες των Συμμάχων στα γαλλικά παράλια.

«Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη» για το γεγονός πως ένα από τα αναμνηστικά γραμματόσημα εικόνιζε Αμερικανούς στρατιώτες, που κρατούσαν φορεία, να αποβιβάζονται στο Σάρμι της σημερινής Ινδονησίας στις 17 Μαΐου 1944.

We sincerely apologise that our 2019 Special Stamp preview included a design which had been incorrectly associated with the D-Day landings.

This stamp design has not been printed. We would like to reassure our customers that this image will not be part of the final set.

— Royal Mail (@RoyalMail) December 28, 2018