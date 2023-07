«Τα τρία κορίτσια που εγκαταλείπουν τη ναζιστική Γερμανία»: 80 χρόνια μετά αποκαλύπτεται η ιστορία της εμβληματικής φωτογραφίας

Μετά από 80 χρόνια αποκαλύπτεται η ταυτότητα των τριών κοριτσιών που απεικονίζονται σε φωτογραφία να εγκαταλείπουν τη ναζιστική Γερμανία. Η φωτογραφία τραβήχτηκε στον σταθμό του Λίβερπουλ και έκτοτε έχει εκτεθεί σε δεκάδες μουσεία και εκθέσεις.

#History. “Three little girls…” Mystery of Holocaust escape girls solved after 84 years – BBC News https://t.co/Xi8EW0fMc4

— Kathleen O'Neal Gear (@GearBooks) July 3, 2023