Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στα τμήματα της Μαγνησίας – Τα ποσοστά των κομμάτων

Αναρτήθηκαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών για όλα τα εκλογικά τμήματα της Μαγνησίας. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Μαγνησία με 42,39% ενώ ποσοστό 17,25% συγκέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
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ΝΔ [ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]
40.636
42,39%
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ΣΥΡΙΖΑ [ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ]
16.538
17,25%
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ΠΑΣΟΚ [ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής]
8.983
9,37%
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ΚΚΕ [ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]
7.571
7,90%
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ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ [ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ]
4.614
4,81%
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ΕΛ.ΛΥΣΗ [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
3.924
4,09%
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ΝΙΚΗ [ΝΙΚΗ]
3.844
4,01%
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ΠΛΕΥΣΗ [ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ]
3.513
3,66%
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ΜέΡΑ25 [ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ]
2.507
2,62%
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ΠΑΤΡ.ΣΥΝΑΣΠ [ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ]
546
0,57%
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ΚΙΝ.ΦΤΩΧΩΝ [ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ]
538
0,56%
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ΟΙΚ. ΠΡΑΣ [Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ]
413
0,43%
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ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ [ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ]
408
0,43%
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ [ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ]
292
0,30%
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ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ [ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ]
290
0,30%
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ΕΝ.ΚΕΝΤΡ [ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ]
249
0,26%
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ΠΝΟΗ [ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας]
234
0,24%
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΩΒ [ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ]
224
0,23%
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ΚΚΕ Μ-Λ [ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)]
186
0,19%
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ΕΛΛ.ΣΥΝΕΛ. [ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ]
167
0,17%
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Μ-Λ ΚΚΕ [ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]
97
0,10%
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ΕΘΝ. ΜΕΤΩΠΟ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ]
47
0,05%
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ΟΚΔΕ [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)]
26
0,03%
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ΟΑΚΚΕ [ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ]
18
0,02%
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ΤΡΑΜΠ [Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.]
0
0%
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ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠ [ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ]
0
0%