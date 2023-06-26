Τοπικά

Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών στα τμήματα της Μαγνησίας – Τα ποσοστά των κομμάτων
Αναρτήθηκαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών για όλα τα εκλογικά τμήματα της Μαγνησίας.  Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η Μαγνησία με 42,39% ενώ ποσοστό 17,25% συγκέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΔ [ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ]
40.636
 42,39%
ΣΥΡΙΖΑ [ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ]
16.538
 17,25%
ΠΑΣΟΚ [ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής]
8.983
 9,37%
ΚΚΕ [ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]
7.571
 7,90%
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ [ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ]
4.614
 4,81%
ΕΛ.ΛΥΣΗ [ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ]
3.924
 4,09%
ΝΙΚΗ [ΝΙΚΗ]
3.844
 4,01%
ΠΛΕΥΣΗ [ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ]
3.513
 3,66%
ΜέΡΑ25 [ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ]
2.507
 2,62%
ΠΑΤΡ.ΣΥΝΑΣΠ [ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ]
546
 0,57%
ΚΙΝ.ΦΤΩΧΩΝ [ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ]
538
 0,56%
ΟΙΚ. ΠΡΑΣ [Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ]
413
 0,43%
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ [ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ]
408
 0,43%
ΑΝΤΑΡΣΥΑ [ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ]
292
 0,30%
ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ [ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ]
290
 0,30%
ΕΝ.ΚΕΝΤΡ [ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ]
249
 0,26%
ΠΝΟΗ [ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας]
234
 0,24%
ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΩΒ [ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ]
224
 0,23%
ΚΚΕ Μ-Λ [ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)]
186
 0,19%
ΕΛΛ.ΣΥΝΕΛ. [ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ]
167
 0,17%
Μ-Λ ΚΚΕ [ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ]
97
 0,10%
ΕΘΝ. ΜΕΤΩΠΟ [ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ]
47
 0,05%
ΟΚΔΕ [ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)]
26
 0,03%
ΟΑΚΚΕ [ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ]
18
 0,02%
ΤΡΑΜΠ [Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.]
0
 0%
ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠ [ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ]
0
 0%
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