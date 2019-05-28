ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Tα τελικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στη Μαγνησία

Τοπικά

Παράσυρση γυναίκας στη Λάρισα

Τοπικά

Απεβίωσε ο γιατρός Ζήσης Σατάσης

Τοπικά

Στον Θοδωρή Ζαγοράκη η έδρα που διεκδικούσε ο Βαρουφάκης

Ελλάδα

Η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη που δεν μπαίνει Ευρωβουλή

Ελλάδα

Φαρμακεία: Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας τους

Ελλάδα

ΝΟΔΕ: «Μια νέα, αισιόδοξη ημέρα για τη Νέα Δημοκρατία»-Έντιμος ο αγώνας της Νάνσυς Καπούλα

Τοπικά

Φορολοταρία Απριλίου: Έγινε η κλήρωση για τα 1.000 ευρώ

Οικονομία

Η ανάγκη αλλαγής – επικαιροποίησης αλλά και τήρησης του καταστατικού του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου & Ν.Ιωνίας

Άρθρα

«Ένας Βόλος Όλος Χρώμα» – Εργαστήριο για την ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στη διαφορετικότητα

Τοπικά

Συγχαρητήρια από την ΟΕΒΕΜ στον Κ. Αγοραστό για την επανεκλογή του

Τοπικά

Τσίπρας-Μαρίνα

Παραπολιτικά

Η ιστορία στον Βόλο έχει γραφτεί

Παραπολιτικά

Μόνοι στις εκλογές του Βόλου μαζί στην ήττα

Παραπολιτικά

Ποιοι πρώτευσαν και ποιοι καταποντίστηκαν στις ευρωεκλογές στον Βόλο

Παραπολιτικά

Ημερίδα με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Πρώιμη Ηλικία»

Τοπικά

Παραιτήθηκε η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ

Ελλάδα

Αλλάζουν όλα στη Super League: Πρωταθλητής μέσω πλέι οφ από του χρόνου

Αθλητισμός

ΦΠΑ: 7.500 προϊόντα πιο φθηνά – 86 ευρώ το ετήσιο κέρδος μιας οικογένειας

Οικονομία

Σάλος με την παρουσία του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ σε προεκλογική ομιλία Τσίπρα

Ελλάδα

Ξεκινούν οι εγγραφές για τον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας στον Σύλλογο Δρομέων Βόλου

Αθλητισμός

Η φημισμένη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και φέτος στο Βόλο

Τοπικά

Εκτός Ευρωβουλής ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη – Όγδοη έδρα για τη Ν.Δ.

Ελλάδα

Ιδιοκτήτης θαλάσσιου ταξί στην Σκιάθο σώζει ανθρώπινες ζωές κόντρα στα κύματα

Τοπικά

Κομοτηνή: Κρατούσαν ομήρους για… 1.700 ευρώ – Zητούσαν έξτρα λύτρα

Ελλάδα

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. του Ολυμπιακού για τον ορισμό ημερομηνίας της γενικής συνέλευσης

Αθλητισμός

Τσεκάρει παίκτες στην Ισπανία ο τεχνικός του ΝΠΣ Βόλος

Αθλητισμός

Το αποτέλεσμα της κάλπης μελετούν στη Νίκη Βόλου 

Αθλητισμός

Προβληματισμός στο «Ποτάμι» για μη συμμετοχή στις εθνικές εκλογές

Ελλάδα

Κώστας Δελημήτρος : Παλέψαμε ακόμα και με έκνομες καταστάσεις

Τοπικά

Γερμανόφωνος Τύπος: Βατερλώ Τσίπρα το αποτέλεσμα των εκλογών -Γιατί τον τιμώρησαν οι ψηφοφόροι

Ελλάδα

Ο «χάρτης» των νέων Δημοτικών Συμβουλίων στη Μαγνησία – Oι έδρες που εκλέγουν οι συνδυασμοί

Τοπικά

Το «who is who» των Ελλήνων ευρωβουλευτών

Ελλάδα

Στις 4.275 ευρώ ο μισθός του Δημάρχου Βόλου – Πόσα παίρνουν αντιδήμαρχοι και περιφερειάρχες

Τοπικά

Δημοτικές εκλογές Αθήνας: Αλεξία Έβερτ, Σεϊταρίδης και Γκαγκάκη πρώτοι σε σταυρούς

Ελλάδα

Καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» – Στις 22 Ιουλίου έρχεται στον Βόλο

Πολιτισμός

Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την Πολλαπλή Σκλήρυνση την Πέμπτη στην παραλία του Βόλου 

Τοπικά

Ρεκόρ σταυρών καταγράφει ο Κ. Λούλης – Ξεπέρασε τους 6.000

Τοπικά

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που παρασύρθηκε από βυτιοφόρο

Ελλάδα

Στ. Περίσσης: Καλούμε τους κατοίκους της Σκοπέλου να δώσουν το σύνθημα για την επανεκκίνηση στο Δήμο μας

Τοπικά

Φυλακές Αυλώνα: Πώς απέδρασαν οι δύο κρατούμενοι – Ανθρωποκυνηγητό των Αρχών

Ελλάδα

Δημήτρης Νασίκας: «Κανείς δεν περισσεύει στον Δήμο μας»

Τοπικά

Επιτυχίες αθλητών του Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου στους αγώνες στίβου «Αχίλλεια»

Αθλητισμός

Βελτιώνεται η υγεία του Κουφοντίνα – Σηκώθηκε από το κρεβάτι και ένα-δύο βήματα χθες

Τοπικά

Οι δέκα πρώτοι από κάθε συνδυασμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τοπικά

Πέθανε συνταξιούχος εργολάβος-υδραυλικός

Τοπικά

Τόκιο: Τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι σε στάση λεωφορείου με παιδιά

Κόσμος

Συνεχίζεται το θρίλερ με την είσοδο Βαρουφάκη στην Ευρωβουλή

Ελλάδα

Αλληλομηνύθηκαν δύο άνδρες στη Χλόη και συνελήφθησαν από αστυνομικούς

Τοπικά

Τα αποτελέσματα στους Δήμους της Μαγνησίας – Απομένουν 5 εκλογικά τμήματα

Τοπικά

Τοπικά

Tα τελικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στη Μαγνησία

Ολοκληρώθηκε σήμερα η ενσωμάτωση όλων των εκλογικών τμημάτων και διαμορφώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στους Δήμους της Μαγνησίας. Τα τελικά αποτελέσματα ανά Δήμο είναι:

Δήμος Βόλου

ΜΠΕΟΣ [ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ]
37.321
 57,38%
ΚΑΠΟΥΛΑ [ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ]
9.949
 15,30%
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ [ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ]
8.161
 12,55%
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ [ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]
5.621
 8,64%
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ]
3.994
 6,14%

Δήμος Αλμυρού

ΕΣΕΡΙΔΗΣ [ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]
4.727
 38,14%
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ]
4.489
 36,22%
ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ [ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ]
2.455
 19,81%
ΤΣΟΓΚΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ]
722
 5,83%

Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ [ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ]
1.987
 47,33%
ΣΑΜΑΡΑ [ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ]
1.738
 41,40%
ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ]
473
 11,27%

Δήμος Ρήγα Φεραίου

ΝΑΣΙΚΑΣ [ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ]
4.999
 56,56%
ΠΑΣΧΟΣ [ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ]
3.485
 39,43%
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ]
355
 4,02%

Δήμος Νοτίου Πηλίου

ΜΙΤΖΙΚΟΣ [ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν.ΠΗΛΙΟΥ]
3.141
 46,82%
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ [ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ]
2.132
 31,78%
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ]
987
 14,71%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ]
449
 6,69%

Δήμος Σκιάθου

ΤΖΟΥΜΑΣ [ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε!]
1.648
 45,25%
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ [ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-βήμα στο μέλλον]
1.494
 41,02%
ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ [ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΙΑΘΟ]
324
 8,90%
ΚΑΡΠΕΤΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ]
176
 4,83%

Δήμος Σκοπέλου

ΠΕΡΙΣΣΗΣ [Tο νησί μας πρώτα-δημιουργία ξανά]
1.159
 40,08%
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [ΣΚΟΠΕΛΟΣ ό λ ο ι μ α ζ ί]
1.103
 38,14%
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ]
630
 21,78%

Δήμος Αλοννήσου

ΒΑΦΙΝΗΣ [ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ]
447
 37,88%
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ [ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ]
376
 31,86%
ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ [ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ]
357
 30,25%

 

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