Tα τελικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στη Μαγνησία

Ολοκληρώθηκε σήμερα η ενσωμάτωση όλων των εκλογικών τμημάτων και διαμορφώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στους Δήμους της Μαγνησίας. Τα τελικά αποτελέσματα ανά Δήμο είναι:
Δήμος Βόλου
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ΜΠΕΟΣ [ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ]
37.321
57,38%
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ΚΑΠΟΥΛΑ [ΒΟΛΟΣ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ]
9.949
15,30%
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ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ [ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ]
8.161
12,55%
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ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ [ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]
5.621
8,64%
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ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ]
3.994
6,14%
Δήμος Αλμυρού
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ΕΣΕΡΙΔΗΣ [ΑΛΜΥΡΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]
4.727
38,14%
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ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ]
4.489
36,22%
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ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ [ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ]
2.455
19,81%
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ΤΣΟΓΚΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ]
722
5,83%
Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου
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ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ [ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ]
1.987
47,33%
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ΣΑΜΑΡΑ [ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ]
1.738
41,40%
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ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ]
473
11,27%
Δήμος Ρήγα Φεραίου
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ΝΑΣΙΚΑΣ [ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ]
4.999
56,56%
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ΠΑΣΧΟΣ [ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΠΡΟΣΤΑ]
3.485
39,43%
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ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ]
355
4,02%
Δήμος Νοτίου Πηλίου
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ΜΙΤΖΙΚΟΣ [ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν.ΠΗΛΙΟΥ]
3.141
46,82%
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ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ [ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ]
2.132
31,78%
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ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ [ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ]
987
14,71%
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ]
449
6,69%
Δήμος Σκιάθου
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ΤΖΟΥΜΑΣ [ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε!]
1.648
45,25%
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ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ [ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-βήμα στο μέλλον]
1.494
41,02%
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ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ [ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΙΑΘΟ]
324
8,90%
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ΚΑΡΠΕΤΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ]
176
4,83%
Δήμος Σκοπέλου
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ΠΕΡΙΣΣΗΣ [Tο νησί μας πρώτα-δημιουργία ξανά]
1.159
40,08%
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ [ΣΚΟΠΕΛΟΣ ό λ ο ι μ α ζ ί]
1.103
38,14%
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ]
630
21,78%
Δήμος Αλοννήσου
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ΒΑΦΙΝΗΣ [ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ]
447
37,88%
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ [ΠΡΩΤΑ Η ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ]
376
31,86%
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ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ [ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟ]
357
30,25%