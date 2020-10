Τα σενάρια ταινιών επιστημονικής φαντασίας σε διαδικτυακό σεμινάριο από την Πολυτεχνική Σχολή του Π.Θ. 

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει σεμινάριο «Η μεταμόρφωση του ανθρώπου και της κοινωνίας σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας», το οποίο θα διεξαχθεί κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021. Οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου θα γίνονται διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MS Teams, κάθε Παρασκευή (17.00 – 20.00).

Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει σήμερα Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Ο κωδικός για τη σύνδεση είναι 2ay3wx9.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν είναι μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν να στείλουν email στον δρ. Κώστα Φυσεντζίδη για την εγγραφή τους στο σύστημα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι, μέσα από τα μυθοπλαστικά σενάρια των ταινιών Επιστημονικής Φαντασίας (Ε.Φ.), να αναδειχθούν κεντρικά ζητήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με μια γρήγορα μεταλλασσόμενη από τις νέες τεχνολογίες κοινωνία και κυρίως από την αυξανόμενη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο δρ. Κώστας Φυσεντζίδης (Ε.ΔΙ.Π.) θα αναδείξει αυτά τα ζητήματα μέσα από παρουσιάσεις και διερμήνευση ταινιών Ε.Φ. δίνοντας έμφαση σε θέματα όπως:

Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομπότ και Υβρίδια ανθρώπων-μηχανών: Φίλος ή/και Εχθρός.

Η τεχνολογία ως μοχλός μεταμόρφωσης της κοινωνίας.

Ταυτότητα και Φύλο: Διαλεκτική ανθρώπου με τον «άλλον».

Εξουσία, συγκρουσιακές σχέσεις και επανακαθορισμός των μορφών βίας.

Νέες τεχνολογίες και δημιουργία δυστοπικών/ουτοπικών και εικονικών κόσμων.

Ηθικά και φιλοσοφικά διλήμματα: Επαναπροσδιορισμός αξιακών συστημάτων.

Ο Διανθρωπισμός (Transhumanism) ως μια νέα θρησκεία.

Το σεμινάριο θα επαναλαμβάνεται και σε μια άλλη μέρα/ώρα, κατόπιν συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα άτομα, τα οποία αδυνατούν να το παρακολουθήσουν τις Παρασκευές (17.00 – 20.00).

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι ελεύθερη και ανοικτή στο κοινό.

Εγγραφές θα πραγματοποιούνται και τις ημέρες των παρουσιάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, όσα άτομα συμμετείχαν σε περισσότερες από τις μισές παρουσιάσεις θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες για συμμετοχή και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου:

Δρ. Κώστα Φυσεντζίδη, [email protected] ή [email protected], Γραμματεία Πολυτεχνικής Σχολής, [email protected], τηλ. 2421074208.

Ενδεικτικό πρόγραμμα:

-16-10-2020, Εισαγωγή στις ταινίες Επιστημονικής Φαντασίας Metropolis (1927), Dr Who, X-Men, Star Wars, Star Trek αποσπάσματα.

-23-10-2020, 2001: A Space Odessey (1968) και 2010: The Year We Make Contact (1984), Solaris κ.ά. αποσπάσματα.

-30-10-2020, Matrix (1999), Matrix Reloaded και Matrix Revolutions (2003) The Thirteenth Floor κ.ά. αποσπάσματα.

-6-11-2020, The Andromeda Strain (1971) και Outbreak (1995), The Andromeda Strain (2008) (TV Miniseries), 12 Monkeys, Contagion, I am legend, Ultraviolet κ.ά. αποσπάσματα.

-13-11-2020, Ex-Machina (2015) και Her (2003), Zoe, AI, I am Mother, I, Robot κ.ά. αποσπάσματα.

-20-11-2020, Blade Runner (1982) και Blade Runner 2049 (2018), RoboCop, Terminator κ.ά. αποσπάσματα.

-27-11-2020, Transcendence (2014) Archive, Upgrade, Lucy, Limitless κ.ά. αποσπάσματα.

-4-12-2020, Brave New World (1998) και TV σειρά Brave New World (2020), 2081, Gattaca, Equilibrium κ.ά. αποσπάσματα.

11-12-2020, Arrival (2016) και Battlefield Earth (2000), Attraction, Attraction 2: Invasion κ.ά. αποσπάσματα.

-18-12-2020, The Giver (2014) και Anon (2018), Marjorie Prime κ.ά. αποσπάσματα.

-8-01-2021, Gemini Man (2019) και The Island (2005), Logan’s Run, Gattaca, Equilibrium κ.ά. αποσπάσματα.

-15-1-2021, Ghost in the Shell (2017), Alita Battle Angel, Automata, Eva κ.ά. αποσπάσματα.

-22-1-2021, Avatar (2009) και Fahrenheit 451 (2018), Extinction, Cloud Atlas, Io, The Titan κ.ά. αποσπάσματα.