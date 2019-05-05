Τα ψηφοδέλτια της Αριστερής Παρέμβασης για τη Θεσσαλία

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
ΝΤΟΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΒΟΥΡΚΟΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΦΑΛΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΕΝΗΚΟΜΣΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΜΠΟΖΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (ΠΑΡΗΣ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΤΕΡΡΥ) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΟΝΤΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΟΡΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΤΑΛΑΧΟΥΠΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑΛΑΧΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΖΗΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ – ΠΕΤΡΟΥ
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΑΡΧΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΑΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΜΟΛΟΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΥΜΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕΥΚΙΩΤΗΣ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΘΕΟΠΟΥΛΑ (ΠΩΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΑΡΙΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΤΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ