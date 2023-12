Τα πιο δύσκολα Χριστούγεννα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Καθοδόν προς το νέο έτος είναι προφανές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα τελειώσει σύντομα. Με τη βοήθεια από τη Δύση να έχει «παγώσει» και την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ να χρειάζεται έως και δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να κάνει μίζερα Χριστούγεννα.

Οι ανησυχίες του Κίεβου για το τι του επιφυλάσσει το 2024 είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Η Ρωσία περιτριγυρίζει την πόλη Αβντιβκά του Ντονέτσκ, οι ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοι της Ουκρανίας ξεμένουν από τα αποθέματα των πυρομαχικών που μπορούν να στείλουν στις γραμμές του μετώπου και οι διαφωνούντες Ρεπουμπλικάνοι στις ΗΠΑ αναρωτιούνται όλο και πιο ηχηρά αν αυτές οι προμήθειες πρέπει τελικά να κατευθύνονται στη χώρα αυτή της Ανατολικής Ευρώπης. Μέσα σε όλα αυτά, η Ουκρανία πρέπει να συνεχίσει να καταρρίπτει τα σχεδόν ατελείωτα κύματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed της Ρωσίας που κατευθύνονται εναντίον της. Το έργο είναι πολύ δύσκολο για μια χώρα που παλεύει με τον σκληρό χειμώνα στον οποίο οι Ρώσοι από στρατιωτικής απόψεως ξέρουν να θριαμβεύουν, σημειώνει το Newsweek.

Η Ουκρανία έχει αγωνιστεί σκληρά ενάντια στις προσπάθειες της Ρωσίας να περικυκλώσει την πόλη Αβντιβκά του Ντονέτσκ, αλλά η Μόσχα πλησιάζει όλο και περισσότερο γύρω από τον βιομηχανικό οικισμό κάθε μέρα που περνά. Η Ρωσία ξεκίνησε την επίθεσή της στην πόλη στις 10 Οκτωβρίου, προκαλώντας μερικές από τις πιο σκληρές και αιματηρές μάχες του πολέμου μέχρι σήμερα.

Παρά τις μεγάλες προσπάθειες των ουκρανικών στρατευμάτων οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν προχωρήσει ήδη νοτιοανατολικά του Στεπόβ, ενός χωριού που βρίσκεται μόλις δύο μίλια βορειοδυτικά της Αβντιβκά, σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War (ISW). Η πόλη βαριά οχυρωμένη, αποτελεί ουκρανικό προπύργιο με σχεδόν μια δεκαετία εμπειρίας στην πρώτη γραμμή του μετώπου ενάντια στις ρωσικές δυνάμεις. Οι δυτικές εκτιμήσεις ήταν αρχικά, συντριπτικά υπέρ της Ουκρανίας, αλλά η Ρωσία πέτυχε μια αργή αλλά σταθερή προέλαση γύρω από την Αβντιβκά.

Βαρύ τίμημα

Το κόστος για τη Μόσχα ήταν βαρύ, αφού από την έναρξη αυτής της επίθεσης έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 13.000 Ρώσοι στρατιώτες, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο CNN η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Adrienne Watson. «Πρόκειται πλέον για έναν πόλεμο φθοράς και οι Ρώσοι φαίνεται να είναι πιο πρόθυμοι να θυσιάσουν τεράστιο αριθμό στρατιωτών για την επιτυχία των στόχων τους», συμπλήρωσε ο Dan Rice , πρώην σύμβουλος του επικεφαλής του στρατού της Ουκρανίας και νυν πρόεδρος του Αμερικανικού Πανεπιστημίου του Κιέβου.

Η Ουκρανία βρίσκεται σε άμυνα στην περιοχή, δήλωσε ο ίδιος στο αμερικανικό περιοδικό εκτιμώντας ότι «αν δοθούν στους στρατιώτες της αρκετά πυρομαχικά, πιθανότατα να μπορέσουν να καταστρέψουν τον ρωσικό στρατό». Συνεπώς, κατά τον ίδιο «το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Δύση θα συνεχίσει να παρέχει αρκετά πυρομαχικά για να εξολοθρεύεται το ένα κύμα μετά το άλλο οι εχθρικές ρωσικές δυνάμεις».

Πυρομαχικά και προμήθειες

Ο πόλεμος δεν έχει εξαντλήσει μόνο τις προμήθειες της Ουκρανίας, αλλά και αυτές των συμμάχων της. Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ προειδοποιούν εδώ και μήνες ότι τα αποθέματα εξαντλούνται, αλλά η Ουκρανία εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους δυτικούς υποστηρικτές της για τα πυρά που εκτοξεύει καθημερινά εναντίον των δυνάμεων της Ρωσίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε στα τέλη Νοεμβρίου ότι το μπλοκ είτε είχε παραδώσει είτε θα έστελνε συνολικά 480.000 πυρομαχικά στην Ουκρανία, ενώ οι χώρες της ΕΕ προχώρησαν σε αύξηση της παραγωγής τους. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, ναύαρχος Rob Bauer, στις αρχές Οκτωβρίου «ο πάτος του βαρελιού είναι πλέον ορατός» όσον αφορά τα αποθέματα πυρομαχικών της συμμαχίας. «Δεν πυροβολώ πια, μόνο όταν η κατάσταση είναι κρίσιμη», δήλωσε Ουκρανός διοικητής της 47ης Ταξιαρχίας στους Times του Λονδίνου την περασμένη εβδομάδα.

Η δυτική στήριξη

Παρά τις εκκλήσεις του Ζελένσκι για συσπείρωση όλων των πολιτικών ομάδων στην Ουάσιγκτον υπέρ της Ουκρανίας, το Κίεβο αντιλαμβάνεται ότι όσο οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ του επόμενου χρόνου πλησιάζουν τόσο πιο δύσκολη θα γίνεται η έγκριση της παροχής βοήθειας, χρήματα και όπλα, προς τη χώρα του.

Όση στήριξη κι αν παρείχε στον Ουκρανό πρόεδρο ο Αμερικανός ομόλογος του λέγοντας του την Τρίτη ότι «δεν θα φύγω από την Ουκρανία, ούτε και ο αμερικανικός λαός», οι Ρεπουμπλικάνοι αντιδρούν στο νομοσχέδιο χρηματοδότησης ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για την Ουκρανία, επειδή θέλουν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και έχουν διοχετεύσει περισσότερα από 44 δισεκατομμύρια δολάρια στο Κίεβο από την έναρξης της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα.

Τέλος χρόνου

Ο χρόνος όμως τελειώνει και το ξέρει τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Μπάιντεν. «Η διακοπή της ροής αμερικανικών όπλων και εξοπλισμού θα γονατίσει την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης», ανέφερε χαρακτηριστικά η επικεφαλής του Λευκού Οίκου για τον προϋπολογισμό, Shalanda Young, σε επιστολή της προς το Κογκρέσο στις 4 Δεκεμβρίου. «Δεν υπάρχει κανένα μαγικό δοχείο που να βγάζει χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Μας τελείωσαν τα χρήματα και σχεδόν τελείωσε ο χρόνος», συνέχισε.

Η Ουκρανία ετοιμάζεται να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά με την ελπίδα άσβεστη αλλά και με απόλυτη συναίσθηση ότι μάλλον είχε δίκιο ο Βλαντιμίρ Πούτιν όταν έλεγε ότι ο πόλεμος φθοράς στην Ουκρανία θα βγάλει αργά ή γρήγορα εκτός παιχνιδιού τη Δύση.

Πηγή: in.gr