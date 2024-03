Τα Lidl κλείνουν τα 25 και το γιορτάζουν με μεγάλο διαγωνισμό Lidl Plus και 250.000€ μετρητά!

Τα Lidl κλείνουν 25 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα και επιστρέφουν με σούπερ επετειακό διαγωνισμό Lidl Plus, ο οποίος μοιράζει συνολικά σε 125 τυχερούς νικητές της εφαρμογής 250.000€ μετρητά, το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί μέχρι σήμερα.

Από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου έως και την Κυριακή 7 Απριλίου 2024, οι χρήστες του Lidl Plus που θα κάνουν τα ψώνια τους, σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο παίρνουν μία συμμετοχή για κάθε 25€ αγορών και άνω. Στέλνοντας τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής, μπαίνουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο. Κάθε εβδομάδα θα κληρώνονται 25 νικητές, οι οποίοι θα κερδίζουν 2.000€ μετρητά ο καθένας.

Το Lidl Plus εξελίσσεται συνεχώς και οι χρήστες της εφαρμογής απολαμβάνουν ακόμα περισσότερη απλότητα στη χρήση, αλλά και περισσότερη εξοικονόμηση, καθώς πλέον βρίσκουν περισσότερες καθημερινές προσφορές, ώστε να αποταμιεύουν ακόμα περισσότερα χρήματα κάθε εβδομάδα. Οι καθημερινές προσφορές δεν χρειάζονται ενεργοποίηση, ενώ παράλληλα οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν την προσφορά που τους ενδιαφέρει όσες φορές επιθυμούν.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους & προϋποθέσεις στο lidlplus.gr.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και πάρτε μέρος στον επετειακό διαγωνισμό!