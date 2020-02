Τα κρουαζιερόπλοια του κορωνοϊού: 9.000 άνθρωποι σε καραντίνα εν πλω

Οργή, φόβος. Αυτά είναι δύο από τα συναισθήματα που έχουν κυριεύσει χιλιάδες επιβάτες οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τρία κρουαζιερόπλοια, τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα λόγω του κορωνοϊού. Ξένα ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων Diamond Princess που βρίσκεται στην Ιαπωνία, το World Dream στο Χονγκ Χονγκ και το Westerdam που πλέει στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.

Στο μεταξύ, ιαπωνικά ΜΜΕ που επικαλούνται ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορωνοϊού πάνω σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται σε καραντίνα για τουλάχιστον 15 ημέρες στα ανοικτά της Ιαπωνίας αυξήθηκε σήμερα σε 61. Από την πλευρά τους οι γιατροί έχουν υποβάλει σε εξετάσεις 273 από τους 3.700 επιβαίνοντες στο Diamond Princess, που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα ανοικτά του λιμανιού της Γιοκοχάμα.

Σημειώνεται πως η απόφαση για την απομόνωση των επιβατών οφείλεται στο γεγονός ότι ένας εκ των επιβατών ηλικίας 80 ετών αποβιβάστηκε στο Χονγκ Κονγκ και τον Ιανουάριο μολύνθηκε από τον 2019-nCoV. Την ίδια ώρα στο Χονγκ Κονγκ, οι 3.600 επιβάτες του World Dream βρίσκονται εδώ και τρεις μέρες σε καραντίνα. Και αυτό γιατί κάποιοι προηγούμενοι επιβάτες βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορωνοϊό. Τρία από τα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και λαμβάνουν νοσοκομειακή θεραπεία. Όλοι οι επιβάτες αναμένεται να παραμείνουν στο πλοίο «μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα», ανέφερε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Υγείας του Χονγκ Κονγκ.

Μάλιστα το World Dream πριν φτάσει στο Χονγκ Κονγκ πέρασε από πολλά λιμάνια της Κίνας και του Βιετνάμ. Άγνωστο παραμένει πότε θα αποπλεύσει.

