Τα εκλογικά τμήμα στον Δήμο Βόλου για τις εκλογές της 21ης Μαΐου

Kατέστησαν οριστικά για το Δήμο Βόλου τα εκλογικά τμήματα που ορίστηκαν στα οποία θα ψηφίσουν οι εκλογείς και οι ετεροδημότες εκλογείς του Νομού Μαγνησίας κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαϊου 2023, για την ανάδειξη των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως εξής:
|Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
|ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
|ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
|ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
|ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
|46
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως: ΒΟΝΤΖΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|47
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΖΑΛΕΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|48
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΖΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ Έως: ΚΑΤΣΙΣ ΣΟΦΙΑ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|49
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|50
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΛΑΒΔΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Έως: ΜΟΥΧΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|51
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΜΠΑΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|52
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|53
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΣΚΟΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έως: ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|54
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΑΓΡΙΑΣ
|Από: ΤΣΙΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
|55
|ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ
|ΔΡΑΚΕΙΑΣ
|Από: ΑΒΔΕΛΑΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Έως: ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΕΙΑΣ
|56
|ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
|ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|α) Από: ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΚΑΙΤΣΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΩ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ. Βόλου
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|57
|ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
|ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|Από: ΚΑΚΚΟΣ ΝΕΣΤΩΡ Έως: ΚΩΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|58
|ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
|ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|Από: ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΠΡΙΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|59
|ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
|ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|Από : ΡΑΜΙΩΤΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
Εως : ΨΩΦΑΚΗΣ ΠΙΕΡ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ
|60
|ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
|ΣΕΣΚΛΟΥ
|Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΣΕΚΛΟΥ
|61
|ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
|ΣΕΣΚΛΟΥ
|Από : ΚΟΥΒΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΠΙΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΣΕΚΛΟΥ
|62
|ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ
|ΣΕΣΚΛΟΥ
|Από : ΠΙΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΣΕΚΛΟΥ
|63
|ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
|ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
|Από : ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
|64
|ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
|ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
|Από : ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ
|65
|ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
|ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
|α)Από: ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 2443
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
|66
|ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
|ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
|Από: ΚΟΒΑΤΣΙ ΟΡΝΕΛΑ Έως: ΠΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
|67
|ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
|ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
|Από: ΡΑΠΤΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΨΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
|68
|ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
|ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
|Από: ΑΒΛΟΥΓΙΑΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Έως: ΚΟΥΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
|69
|ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
|ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
|Από: ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΠΑΣΟΥΚΟΥ ΤΖΟΝΛΟΥΚΑ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
|70
|ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
|ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ
|Από: ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΨΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
|71
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΑΒΔΕΛΑ ΜΑΡΙΑ Έως: ΒΑΛΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|72
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΒΑΜΒΑΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ Έως: ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|73
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΓΙΑΤΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Έως: ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|74
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΖΑΒΑΛΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Έως: ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|75
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|76
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|77
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΟΥΦΛΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ Έως: ΜΑΙΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|78
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|79
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Έως: ΝΙΤΣΟ ΟΡΙΟΝΑ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|80
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΝΟΝΗ ΙΣΜΗΝΗ Έως: ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|81
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Έως: ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|82
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΟΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Έως: ΣΟΜΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|83
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΟΡΟΚΙΝΑ ΤΑΤΙΑΝΑ Έως: ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|84
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΟΤΣΙΛΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ Έως: ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|85
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΝΘΗ Έως: ΨΥΡΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
|86
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Κασσαβέτη – Πολυμέρη
|87
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΒΡΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Κασσαβέτη – Πολυμέρη
|88
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΒΥΖΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ Έως: ΓΚΟΥΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Κασσαβέτη – Πολυμέρη
|89
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Έως: ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Κασσαβέτη – Πολυμέρη
|90
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΕΜΒΑΛΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΙΣΜΟΛΛΙ ΣΟΑΛΜΠΙ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Κασσαβέτη – Πολυμέρη
|91
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΓΛΑΙΑ Έως: ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Κασσαβέτη – Πολυμέρη
|92
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑ ΜΥΡΤΩ Έως: ΚΟΛΥΜΒΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Κασσαβέτη – Πολυμέρη
|93
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Έως: ΚΟΧ ΑΝΔΡΕΑΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Κασσαβέτη – Πολυμέρη
|94
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΛΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
|95
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|α)Από: ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έως: ΜΕΦΣΟΥΤ ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των Υπηρεσιών 4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Βόλου , της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
|96
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΗΔΙΑΤΗ ΕΥΦΗΜΙΑ Έως: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
|97
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΠΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Έως: ΝΤΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
|98
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΝΤΟΒΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Έως: ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
|99
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΠΑΔΙΑΚΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Έως: ΠΑΤΟΥΣΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
|100
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
|101
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΡΑΣΒΑΝΗ ΑΝΝΑ Έως: ΣΛΑΦΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
|102
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΜΠΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κανάρη 21 – 23
|103
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΖΑΦΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κανάρη 21 – 23
|104
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κανάρη 21 – 23
|105
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΥΧΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
|5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κανάρη 21 – 23
|106
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|α) Από: ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Έως: ΑΣΛΛΑΝΙ ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ
β) Οι του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 του Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Βόλου
|25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Βασσάνη 69 – Γ. Καρτάλη
|107
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
|25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Βασσάνη 69 – Γ. Καρτάλη
|108
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΓΑΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Έως: ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
|25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Βασσάνη 69 – Γ. Καρτάλη
|109
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΖΓΟΥΡΙ ΠΑΝΟ
|25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Βασσάνη 69 – Γ. Καρτάλη
|110
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΖΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Μακρινίτσης 23
|111
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Μακρινίτσης 23
|112
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Μακρινίτσης 23
|113
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έως: ΛΙΘΑΔΙΩΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Μακρινίτσης 23
|114
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΛΙΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝ Έως: ΜΕΧΜΕΤΑΙ ΜΠΛΕΟΝΑ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Μακρινίτσης 23
|115
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΗΛΙΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έως: ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Μακρινίτσης 23
|116
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Έως: ΠΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
|13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
|117
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΜΠΟΥΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Έως: ΠΑΣΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
|118
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΤΑΒΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Έως: ΣΑΔΗΚΑΡΙΟΥ ΔΩΡΑ
|13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
|119
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Έως: ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
|120
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΤΑΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Έως: ΤΣΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
|13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
|121
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΣΑΜΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ Έως: ΦΟΥΣΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
|122
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΦΡΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΨΩΦΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
|123
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Έως: ΑΧΛΑΔΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
|26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
|124
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΒΑΒΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Έως: ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
|26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
|125
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ Έως: ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
|26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
|126
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΝΝΑ Έως: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
|26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
|127
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Έως: ΘΕΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
|128
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ Έως: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
|129
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΡΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΚΟΚΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
|130
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΟΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΚΡΑΠΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
|6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
|131
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Έως: ΜΑΚΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
|132
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΑΚΟΥΧΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Έως: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
|133
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΙΧΑΛΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗ Έως: ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
|134
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Έως: ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη (Έναντι φυλακών)
|135
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ Έως: ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη (Έναντι φυλακών)
|136
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Έως: ΣΑΛΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
|7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη (Έναντι φυλακών)
|137
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη (Έναντι φυλακών)
|138
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη (Έναντι φυλακών)
|139
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΣΑΒΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΦΛΩΡΟΥΣ ΜΑΡΙΑ
|7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη (Έναντι φυλακών)
|140
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΦΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΨΩΧΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη (Έναντι φυλακών
|141
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
|142
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
|143
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΒΟΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Έως: ΓΚΟΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
|144
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΓΚΟΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
|145
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
|146
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΛΑΒΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου 48
|147
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΚΟΜΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου 48
|148
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΟΝΔΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΥΦΟΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου 48
|149
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΟΦΦΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ Έως: ΜΑΙΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου 48
|150
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Έως: ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΡΟΖΑΛΙΝΑ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου 48
|151
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΜΠΕΙΝΤΟ ΣΑΙΜΙΡ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Κύπρου 48
|152
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΠΕΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Έως: ΝΤΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου 48
|153
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΝΤΟΡΖΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Έως: ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου 48
|154
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έως: ΠΛΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
|155
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΝΙΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
|10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
|156
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΕΒΑΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΣΤΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
|157
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΥΓΚΑΤΣ ΛΟΥΤΣΙΑ Έως: ΤΣΑΦΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
|158
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως: ΦΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
|10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
|159
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΧΑΔΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Έως: ΨΩΦΑΚΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ
|10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
|160
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|α) Από: ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Έως: ΒΕΛΩΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ε/Γ – Δ/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ
|9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λήμνου 21 Παλαιά
|161
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|α) Από: ΒΕΝΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Έως: ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ε/Γ – Ο/Γ SUPER STAR N.Π. 9939
|9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λήμνου 21 Παλαιά
|162
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Έως: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
|9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λήμνου 21 Παλαιά
|163
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Έως: ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λήμνου 21 Παλαιά
|164
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λήμνου 21 Παλαιά
|165
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΟΦΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΜΑΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Λαρίσης 84
|166
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Έως: ΜΠΕΣΙΡΗ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Λαρίσης 84
|167
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΠΙΖΙΚΗ ΑΝΝΕΤΑ Έως: ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Λαρίσης 84
|168
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ Έως: ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Λαρίσης 84
|169
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΡΟΒΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Έως: ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Λαρίσης 84
|170
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Λαρίσης 84
|171
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΣΙΟΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΨΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Λαρίσης 84
|172
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Έως: ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
|173
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΒΑΣΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΓΙΟΧΑΝΣΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
|174
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Έως: ΔΡΥΑΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
|175
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΔΟΜΝΑ Έως: ΚΑΙΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
|176
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ Έως: ΚΑΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
|177
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΑΦΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΚΟΦΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
|178
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΜΑΝΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
|179
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έως: ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
|23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλως – Ύδρας
|180
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλως – Ύδρας
|181
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΝΤΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλως – Ύδρας
|182
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΠΑΠΑΠΕΓΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Έως: ΣΑΛΦΑΤΗΣ ΙΩΣΗΦ
|23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλως – Ύδρας
|183
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΣΑΜΑΛΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΤΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλως – Ύδρας
|184
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΑΝΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ
|23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλως – Ύδρας
|185
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ
|Από: ΤΣΟΧΑ ΜΑΡΙΑ Έως: ΩΛΡΙΤΖ
ΤΖΑΙΗΜΣ
|23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Νεαπόλως – Ύδρας
|186
|ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ
|ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
|Από: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Έως: ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
|187
|ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ
|ΑΝΑΚΑΣΙΑ
|α)Από: ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Έως: ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Βορείου Πηλίου
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
|188
|ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ
|ΑΝΑΚΑΣΙΑ
|Από: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
|189
|ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ
|ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ
|Από: ΑΒΔΕΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ
|190
|ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ
|ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ
|Από: ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ ΕΥΓΝΩΣΙΑ Έως: ΨΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ
|191
|ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
|ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
|Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
|192
|ΒΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ
|ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ
|Από: ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Έως: ΨΗΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
|193
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|Από: ΑΓΑΘΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ ΑΝΝΑ
|1ο ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|194
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|Από: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Έως: ΖΗΤΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|1ο ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|195
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|Από: ΖΙΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΩ Έως: ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΝΙΚΗ
|1ο ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|196
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|Από: ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Έως: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
|1ο ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|197
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|Από: ΚΩΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|198
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|Από: ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|199
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|α) Από: ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΙΩΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 17290
(Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Εως: ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΑΝΗ
|2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|200
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|α) Από : ΣΚΑΝΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΙ
Εως : ΤΣΑΚΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 17290
(Από: ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως ΠΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|201
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|α) Από: ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΨΕΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 17290
(Από: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
Εως: ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|202
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΑΪΔΙΝΙΟΥ
|Από: ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ
|ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΪΔΙΝΙΟΥ
|203
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
|Από : ΑΓΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΑΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
|204
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από : ΑΒΔΑΜΑΛΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|205
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΒΑΤΣΟΥ ΝΙΚΗ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|206
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΒΑΦΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΓΕΩΡΓΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|207
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|208
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΝΝΑ Έως: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΗΣ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|209
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΔΗΜΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΖΓΚΟΥΡΟ ΑΝΙΣΑ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|210
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|α) Από: ΖΕΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΑΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 Των Υπηρεσιών 2434, 2442 και 2444
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|211
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|α) Από: ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 6033
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|212
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|α) Από: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Έως: ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΑΝΝΑ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 2438
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|213
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΚΟΠΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|214
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΚΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Έως: ΚΡΥΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 36
|215
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|α) Από: ΚΥΓΙΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Έως: ΛΕΧ ΓΙΑΝΤΒΙΓΚΑ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των Υπηρεσιών 2440 και 3027
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|216
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΛΕΩΝΗ ΑΡΣΕΝΟΗ Έως: ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|217
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΜΑΡΓΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|218
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|α) Από: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ Έως: ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των Υπηρεσιών 2439 και 2441
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|219
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΜΠΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έως: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|220
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|221
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|α) Από: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΠΑΠΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 2435
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|222
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|α) Από: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΣΗΜΩ Έως: ΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 2433
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|223
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Έως: ΣΑΛΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|224
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΟΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Μαιάνδρου 119
|225
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΣΠΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΤΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Θεσσαλίας 2
|226
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
|4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Θεσσαλίας 2
|227
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΤΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ Έως: ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Θεσσαλίας 2
|228
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Έως: ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Θεσσαλίας 2
|229
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Θεσσαλίας 2
|230
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ
|Από: ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Έως: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
|7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ
|231
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Εως : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
|232
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από : ΑΠΟΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΒΟΥΛΕΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
|233
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από : ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Έως: ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
|234
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΓΚΑΡΓΚΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Έως: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
|235
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Έως: ΖΓΟΥΡΟ ΜΕΛΙΧΑΤ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
|236
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΖΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
|237
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΚΑΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έως: ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
|238
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
|239
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑ Έως: ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|240
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|241
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΛΕΡΑ ΒΑΙΑ Έως: ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|242
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΜΑΡΔΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Έως: ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ ΖΩΗ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|243
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|244
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Έως: ΟΡΟΚΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|245
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΟΣΑΦΙ ΚΛΑΙΝΤΙ Έως: ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|246
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΡΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|247
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΡΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Έως: ΣΙΛΒΑ ΜΠΡΑΝΤΑΟ ΚΑΣΣΙΑΝΟ
|3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
|248
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΣΙΜΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Έως: ΣΤΣΟΥΡΕΚ ΕΥΑ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Φυτόκου – Π. Βουτσά
|249
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΣΤΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Έως: ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Φυτόκου – Π. Βουτσά
|250
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΤΙΓΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Έως: ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Φυτόκου – Π. Βουτσά
|251
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΤΣΙΟΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έως: ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Φυτόκου – Π. Βουτσά
|252
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
|Από: ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΨΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Φυτόκου – Π. Βουτσά
|253
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΦΥΤΟΚΟΥ
|Από: ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Φυτόκου – Π. Βουτσά
|254
|ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
|ΓΛΑΦΥΡΩΝ
|Από : ΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΛΑΦΥΡΩΝ
|255
|ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|α) Από : ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ
β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 17590
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|256
|ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|Από : ΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΨΗΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|257
|ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ
|Από : ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
|258
|ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ
|Από: ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΘΗ
|2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
|259
|ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ
|Από : ΑΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ
|ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ
|260
|ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
|ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ
|Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ
|354
|ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ
|4 Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ
|α) Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ειδικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου
β) Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου
γ) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, του Επιτελείου Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας και του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου
|Ε.Σ.Κ.Ν. ΒΟΛΟΥ
Μεταμορφώσεως 195
|355
|ΒΟΛΟΥ
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
|ΑΙΔΙΝΙΟΥ
|Ειδικού εκλογικού καταλόγου του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 του Ειδικού Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Κασσαβέτειας
|Ε.Α.Σ.Κ.Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ
|Α/Α
|Εκλογικό Τμήμα
|ΕΔΡΑ
|Κατάστημα
Ψηφοφορίας
|Ψηφίζοντες εκλογείς
|1
|Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών Εκλογικής Περιφέρειας
· Α’ Αθηνών
Αμιγές
|ΒΟΛΟΣ
|3ο Γυμνάσιο Βόλου –
Κύπρου 9
|Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών της Βασικής Εκλογικής Περιφέρειας Α’ Αθηνών ΑΠΟ: ΑΚΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΩΣ: ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
|2
|Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών Εκλογικής Περιφέρειας
· Καρδίτσης
Αμιγές
|ΒΟΛΟΣ
|3ο Γυμνάσιο Βόλου –
Κύπρου 9
|Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών της Βασικής Εκλογικής Περιφέρειας Καρδίτσης
ΑΠΟ: ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΩΣ: ΣΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|3
|Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών Εκλογικής Περιφέρειας
· Τρικάλων
Αμιγές
|ΒΟΛΟΣ
|3ο Γυμνάσιο Βόλου –
Κύπρου 9
|Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών της Βασικής Εκλογικής Περιφέρειας Τρικάλων
ΑΠΟ: ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΩΣ: ΦΟΥΝΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|4
|Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών Εκλογικών Περιφερειών:
· Β1- ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
· Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
· Α΄’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
· ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
· ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
· ΚΟΖΑΝΗΣ
· ΛΑΡΙΣΗΣ
· ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΕΙΚΤΟ
|ΒΟΛΟΣ
|3ο Γυμνάσιο Βόλου –
Κύπρου 9
|Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών των Βασικών Εκλογικών Περιφερειών
· Β1- ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ: ΑΓΓΕΛΗ ΦΑΝΗ
ΕΩΣ: ΧΡΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
· Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ: ΑΓΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΩΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
· Α΄’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟ:ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΩΣ: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
· ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΠΟ:ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΖΑΜΠΕΤΑ
ΕΩΣ: ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
· ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΑΠΟ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΕΩΣ: ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
· ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΟ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΩΣ: ΤΣΙΛΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
· ΛΑΡΙΣΗΣ
ΑΠΟ:ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΩΣ: ΨΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
· ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΠΟ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΩΣ: ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ