Τοπικά

Τα εκλογικά τμήμα στον Δήμο Βόλου για τις εκλογές της 21ης Μαΐου

Kατέστησαν οριστικά για το Δήμο Βόλου τα εκλογικά τμήματα που ορίστηκαν στα οποία θα ψηφίσουν οι εκλογείς και οι ετεροδημότες εκλογείς του Νομού Μαγνησίας κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαϊου 2023, για την ανάδειξη των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως εξής:

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
46 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως: ΒΟΝΤΖΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
47 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ  Έως: ΖΑΛΕΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
48 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΖΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ  Έως: ΚΑΤΣΙΣ ΣΟΦΙΑ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
49 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Έως: ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
50 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΛΑΒΔΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Έως: ΜΟΥΧΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
51 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΜΠΑΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
52 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Έως: ΣΚΙΑΘΙΤΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
53 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΣΚΟΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Έως: ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
54 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΑΓΡΙΑΣ Από: ΤΣΙΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΨΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΑ.Λ ΑΓΡΙΑΣ
55 ΒΟΛΟΥ
ΑΓΡΙΑΣ		 ΔΡΑΚΕΙΑΣ Από: ΑΒΔΕΛΑΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Έως: ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΕΙΑΣ
56 ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ		 ΔΙΜΗΝΙΟΥ α) Από: ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΚΑΙΤΣΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΩ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ
57 ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ		 ΔΙΜΗΝΙΟΥ Από: ΚΑΚΚΟΣ ΝΕΣΤΩΡ Έως: ΚΩΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ
58 ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ		 ΔΙΜΗΝΙΟΥ Από: ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΠΡΙΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ
59 ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ		 ΔΙΜΗΝΙΟΥ Από : ΡΑΜΙΩΤΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ
Εως : ΨΩΦΑΚΗΣ ΠΙΕΡ		 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΔΙΜΗΝΙΟΥ
60 ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ		 ΣΕΣΚΛΟΥ Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ
Εως : ΚΟΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ		 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΣΕΚΛΟΥ
61 ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ		 ΣΕΣΚΛΟΥ Από : ΚΟΥΒΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΠΙΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΣΕΚΛΟΥ
62 ΒΟΛΟΥ
ΑΙΣΩΝΙΑΣ		 ΣΕΣΚΛΟΥ Από : ΠΙΝΝΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΨΩΜΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ		 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΩΝΙΑΣ – ΣΕΚΛΟΥ
63 ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		 ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Από : ΑΚΡΙΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
64 ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		 ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ Από : ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ		 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ
65 ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		 ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ α)Από: ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 2443

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
66 ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		 ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ Από: ΚΟΒΑΤΣΙ ΟΡΝΕΛΑ Έως: ΠΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
67 ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		 ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ Από: ΡΑΠΤΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΨΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
68 ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		 ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ Από: ΑΒΛΟΥΓΙΑΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ Έως: ΚΟΥΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
69 ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		 ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ Από: ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΠΑΣΟΥΚΟΥ ΤΖΟΝΛΟΥΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
70 ΒΟΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ		 ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ Από: ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗ  Έως: ΨΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ
71 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΑΒΔΕΛΑ ΜΑΡΙΑ Έως: ΒΑΛΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
72 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΒΑΜΒΑΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  Έως: ΓΙΑΡΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
73 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΓΙΑΤΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  Έως: ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
74 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΖΑΒΑΛΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Έως: ΚΑΜΕΝΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
75 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
76 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
77 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΟΥΦΛΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ Έως: ΜΑΙΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
78 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
79 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Έως: ΝΙΤΣΟ ΟΡΙΟΝΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
80 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΝΟΝΗ ΙΣΜΗΝΗ  Έως: ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
81 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Έως: ΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
82 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΟΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ  Έως: ΣΟΜΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
83 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΟΡΟΚΙΝΑ ΤΑΤΙΑΝΑ Έως: ΤΟΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
84 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΟΤΣΙΛΑ ΕΜΙΛΙΑΝΟ Έως: ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
85 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΝΘΗ  Έως: ΨΥΡΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ Σταδίου 1 Άναυρος
86 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ       Κασσαβέτη – Πολυμέρη
87 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΑΣΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Έως: ΒΡΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ       Κασσαβέτη – Πολυμέρη
88 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΒΥΖΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ  Έως: ΓΚΟΥΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ       Κασσαβέτη – Πολυμέρη
89 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Έως: ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ       Κασσαβέτη – Πολυμέρη
90 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΕΜΒΑΛΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΙΣΜΟΛΛΙ ΣΟΑΛΜΠΙ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κασσαβέτη – Πολυμέρη
91 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΓΛΑΙΑ  Έως: ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κασσαβέτη – Πολυμέρη
92 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑ ΜΥΡΤΩ Έως: ΚΟΛΥΜΒΑΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κασσαβέτη – Πολυμέρη
93 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Έως: ΚΟΧ ΑΝΔΡΕΑΣ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κασσαβέτη – Πολυμέρη
94 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Έως: ΛΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΒΟΛΟΥ                        Γαλλίας 54 – Ογλ
95 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ α)Από: ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έως: ΜΕΦΣΟΥΤ ΧΡΗΣΤΟΣ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των Υπηρεσιών 4η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ Βόλου , της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΒΟΛΟΥ                        Γαλλίας 54 – Ογλ
96 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΗΔΙΑΤΗ ΕΥΦΗΜΙΑ Έως: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΒΟΛΟΥ                        Γαλλίας 54 – Ογλ
97 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΠΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ  Έως: ΝΤΙΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΒΟΛΟΥ                        Γαλλίας 54 – Ογλ
98 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΝΤΟΒΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ Έως: ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
99 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΠΑΔΙΑΚΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Έως: ΠΑΤΟΥΣΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
100 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
101 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΡΑΣΒΑΝΗ ΑΝΝΑ Έως: ΣΛΑΦΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3ου και 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ Γαλλίας 54 – Ογλ
102 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΜΠΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΤΖΑΝΤΑΡΜΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κανάρη 21 – 23
103 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΖΑΦΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Έως: ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κανάρη 21 – 23
104 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  Έως: ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κανάρη 21 – 23
105 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΨΥΧΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κανάρη 21 – 23
106 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ α) Από: ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Έως: ΑΣΛΛΑΝΙ ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ

β) Οι του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 του Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Βόλου

 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Βασσάνη 69 – Γ. Καρτάλη
107 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Έως: ΓΑΛΑΝΤΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Βασσάνη 69 – Γ. Καρτάλη
108 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΓΑΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ  Έως: ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Βασσάνη 69 – Γ. Καρτάλη
109 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΖΓΟΥΡΙ ΠΑΝΟ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Βασσάνη 69 – Γ. Καρτάλη
110 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΖΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Μακρινίτσης 23
111 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έως: ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Μακρινίτσης 23
112 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Μακρινίτσης 23
113 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Έως: ΛΙΘΑΔΙΩΤΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ

 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Μακρινίτσης 23
114 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΛΙΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝ  Έως: ΜΕΧΜΕΤΑΙ ΜΠΛΕΟΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Μακρινίτσης 23
115 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΗΛΙΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έως: ΜΠΛΗΓΙΑΝΝΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                        Μακρινίτσης 23
116 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Έως: ΠΑΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
117 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΜΠΟΥΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ Έως: ΠΑΣΧΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
118 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΤΑΒΑΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Έως: ΣΑΔΗΚΑΡΙΟΥ ΔΩΡΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
119 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΑΚΑΒΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Έως: ΣΤΑΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
120 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΤΑΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Έως: ΤΣΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
121 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΣΑΜΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ Έως: ΦΟΥΣΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
122 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΦΡΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Έως: ΨΩΦΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Παγασών – Αναλήψεως
123 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ Έως: ΑΧΛΑΔΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                              Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
124 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΒΑΒΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ Έως: ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                              Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
125 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ  Έως: ΓΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                              Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
126 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΝΝΑ Έως: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                              Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
127 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Έως: ΘΕΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                              Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
128 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΘΩΔΗ ΗΛΙΑ Έως: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                              Αγίου Γεωργίου – Ιωλκού
129 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΡΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Έως: ΚΟΚΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ         Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
130 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΟΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Έως: ΚΡΑΠΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ         Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
131 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΡΤΕΜΙΣ Έως: ΜΑΚΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ         Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
132 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΑΚΟΥΧΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Έως: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ         Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
133 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΙΧΑΛΗ ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗ Έως: ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ         Χαϊδαρίου 12 – Μοσχάτο
134 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Έως: ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη  (Έναντι φυλακών)
135 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΛΗ  ΑΓΓΕΛΙΝΑ Έως: ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη  (Έναντι φυλακών)
136 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ  Έως: ΣΑΛΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη  (Έναντι φυλακών)
137 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΑΜΑΛΤΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Έως: ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη  (Έναντι φυλακών)
138 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  Έως: ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη  (Έναντι φυλακών)
139 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΣΑΒΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Έως: ΦΛΩΡΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη  (Έναντι φυλακών)
140 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΦΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΨΩΧΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Λασκαράτου με Τερτσέτη  (Έναντι φυλακών
141 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Έως: ΑΠΛΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
142 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ  Έως: ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
143 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΒΟΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  Έως: ΓΚΟΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
144 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΓΚΟΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
145 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έως: ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Κύπρου – Γιάννη Δήμου
146 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΛΑΒΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κύπρου 48
147 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΚΟΜΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κύπρου 48
148 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΟΝΔΡΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΚΟΥΦΟΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κύπρου 48
149 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΟΦΦΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ Έως: ΜΑΙΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κύπρου 48
150 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΑΚΑΤΣΩΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  Έως: ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΡΟΖΑΛΙΝΑ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κύπρου 48
151 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΜΠΕΙΝΤΟ ΣΑΙΜΙΡ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Κύπρου 48
152 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΠΕΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Έως: ΝΤΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κύπρου 48
153 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΝΤΟΡΖΙ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Έως: ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  Κύπρου 48
154 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  Έως: ΠΛΙΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
155 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΝΙΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Έως: ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
156 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΕΒΑΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Έως: ΣΤΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
157 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΥΓΚΑΤΣ  ΛΟΥΤΣΙΑ Έως: ΤΣΑΦΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
158 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έως: ΦΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
159 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΧΑΔΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ  Έως: ΨΩΦΑΚΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                       Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως
160 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ α) Από: ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Έως: ΒΕΛΩΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ε/Γ – Δ/Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ

 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                             Λήμνου 21 Παλαιά
161 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ α) Από: ΒΕΝΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Έως: ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ε/Γ – Ο/Γ SUPER STAR N.Π. 9939

 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                             Λήμνου 21 Παλαιά
162 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ Έως: ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                             Λήμνου 21 Παλαιά
163 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ  ΕΥΑΝΘΙΑ Έως: ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                             Λήμνου 21 Παλαιά
164 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Έως: ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                             Λήμνου 21 Παλαιά
165 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΟΦΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Έως: ΜΑΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ                Λαρίσης 84
166 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Έως: ΜΠΕΣΙΡΗ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ                Λαρίσης 84
167 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΠΙΖΙΚΗ ΑΝΝΕΤΑ Έως: ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ                Λαρίσης 84
168 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ  Έως: ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ                Λαρίσης 84
169 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΡΟΒΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Έως: ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ                Λαρίσης 84
170 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΤΕΡΓΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ                Λαρίσης 84
171 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΣΙΟΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Έως: ΨΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 18ου και 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΛΟΥ                Λαρίσης 84
172 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΑΒΑΓΙΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Έως: ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ      Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
173 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΒΑΣΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έως: ΓΙΟΧΑΝΣΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ      Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
174 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Έως: ΔΡΥΑΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ      Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
175 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΔΟΜΝΑ Έως: ΚΑΙΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ      Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
176 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΚΑΒΑ ΕΛΕΝΗ  Έως: ΚΑΥΧΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ      Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
177 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΑΦΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΚΟΦΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ      Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
178 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ Έως: ΜΑΝΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΛΑ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ      Νεαπόλεως – Κοδριγκτώνος
179 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Έως: ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 23ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                  Νεαπόλως – Ύδρας
180 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Έως: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 23ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                  Νεαπόλως – Ύδρας
181 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΝΤΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Έως: ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 23ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                  Νεαπόλως – Ύδρας
182 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΠΑΠΑΠΕΓΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Έως: ΣΑΛΦΑΤΗΣ ΙΩΣΗΦ 23ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                  Νεαπόλως – Ύδρας
183 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΣΑΜΑΛΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΤΑΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 23ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                  Νεαπόλως – Ύδρας
184 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΑΝΑΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έως: ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ 23ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                  Νεαπόλως – Ύδρας
185 ΒΟΛΟΥ
ΒΟΛΟΥ		 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΛΟΥ Από: ΤΣΟΧΑ ΜΑΡΙΑ  Έως: ΩΛΡΙΤΖ

ΤΖΑΙΗΜΣ

 23ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ                  Νεαπόλως – Ύδρας
186 ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ		 ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ Από: ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Έως: ΨΑΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΙΩΛΚΟΥ
187 ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ		 ΑΝΑΚΑΣΙΑ α)Από: ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ  Έως: ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Αστυνομικού Τμήματος Βορείου Πηλίου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
188 ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ		 ΑΝΑΚΑΣΙΑ Από: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Έως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ
189 ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ		 ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ Από: ΑΒΔΕΛΙΔΗ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ
190 ΒΟΛΟΥ
ΙΩΛΚΟΥ		 ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ Από: ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ ΕΥΓΝΩΣΙΑ Έως: ΨΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ
191 ΒΟΛΟΥ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ

 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως: ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
192 ΒΟΛΟΥ

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ

 ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ Από: ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Έως: ΨΗΦΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
193 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Από: ΑΓΑΘΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Έως: ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 1ο ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
194 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Από: ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Έως: ΖΗΤΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1ο ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
195 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Από: ΖΙΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΩ  Έως: ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΝΙΚΗ 1ο ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
196 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Από: ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Έως: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 1ο ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
197 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Από: ΚΩΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Έως: ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
198 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Από: ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Έως: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
199 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ α) Από: ΠΑΡΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΙΩΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 17290

(Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Εως: ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΑΝΗ

 2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
200 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ α) Από : ΣΚΑΝΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡΙ
Εως : ΤΣΑΚΟΓΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 17290

(Από: ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Έως ΠΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
201 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ α) Από: ΤΣΑΚΟΥΜΗ  ΑΘΗΝΑ Έως: ΨΕΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 17290

(Από: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

Εως: ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 2ο ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
202 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΑΪΔΙΝΙΟΥ Από: ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Έως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΡΕΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΪΔΙΝΙΟΥ
203 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ		 ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ Από : ΑΓΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΑΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ
204 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από : ΑΒΔΑΜΑΛΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ		 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
205 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  Έως: ΒΑΤΣΟΥ ΝΙΚΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
206 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΒΑΦΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Έως: ΓΕΩΡΓΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
207 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Έως: ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
208 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ ΑΝΝΑ Έως: ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
209 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΔΗΜΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ Έως: ΖΓΚΟΥΡΟ ΑΝΙΣΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
210 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ α) Από: ΖΕΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Έως: ΚΑΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 Των  Υπηρεσιών 2434, 2442 και 2444

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
211 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ α) Από: ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ  Έως: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 6033

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
212 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ α) Από: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΡΙΣΤΕΑ Έως: ΚΑΤΣΙΦΟΥ ΑΝΝΑ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας  2438

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
213 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Έως: ΚΟΠΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
214 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΚΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Έως: ΚΡΥΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            Μαιάνδρου 36
215 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ α) Από: ΚΥΓΙΤΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Έως: ΛΕΧ ΓΙΑΝΤΒΙΓΚΑ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των Υπηρεσιών 2440 και 3027

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
216 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΛΕΩΝΗ ΑΡΣΕΝΟΗ  Έως: ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΝΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
217 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΜΑΡΓΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Έως: ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
218 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ α) Από: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΤΡΑ Έως: ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 των Υπηρεσιών 2439 και 2441

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
219 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΜΠΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έως: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
220 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Έως: ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
221 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ α) Από: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  Έως: ΠΑΠΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 2435

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
222 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ α) Από: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΣΗΜΩ  Έως: ΠΟΛΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 2433

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
223 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Έως: ΣΑΛΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
224 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Έως: ΣΟΦΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5ου και 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ         Μαιάνδρου 119
225 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΣΠΑΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΤΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ          Θεσσαλίας 2
226 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έως: ΤΣΑΛΟΥΧΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ          Θεσσαλίας 2
227 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΤΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ  Έως: ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ          Θεσσαλίας 2
228 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  Έως: ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ          Θεσσαλίας 2
229 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   Έως: ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ          Θεσσαλίας 2
230 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ		 Από: ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Έως: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ         
231 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Εως : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ		 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
232 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από : ΑΠΟΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΒΟΥΛΕΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ		 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
233 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από : ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Έως: ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
234 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΓΚΑΡΓΚΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Έως: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
235 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  Έως: ΖΓΟΥΡΟ ΜΕΛΙΧΑΤ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
236 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΖΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  Έως: ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
237 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΚΑΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έως: ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
238 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Έως: ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 134
239 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΚΟΛΛΑΡΟΥ ΧΡΥΣΑ  Έως: ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
240 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Έως: ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
241 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΛΕΡΑ ΒΑΙΑ Έως: ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
242 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΜΑΡΔΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Έως: ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ ΖΩΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
243 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Έως: ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
244 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Έως: ΟΡΟΚΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
245 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΟΣΑΦΙ ΚΛΑΙΝΤΙ  Έως: ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
246 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Έως: ΡΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
247 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΡΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  Έως: ΣΙΛΒΑ ΜΠΡΑΝΤΑΟ ΚΑΣΣΙΑΝΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                         ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 25
248 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΣΙΜΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  Έως: ΣΤΣΟΥΡΕΚ ΕΥΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     Φυτόκου – Π. Βουτσά
249 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΣΤΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  Έως: ΤΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     Φυτόκου – Π. Βουτσά
250 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΤΙΓΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ  Έως: ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     Φυτόκου – Π. Βουτσά
251 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΤΣΙΟΒΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Έως: ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     Φυτόκου – Π. Βουτσά
252 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Από: ΧΑΜΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  Έως: ΨΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     Φυτόκου – Π. Βουτσά
253 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΦΥΤΟΚΟΥ Από: ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Έως: ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                          Φυτόκου – Π. Βουτσά
254 ΒΟΛΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ		 ΓΛΑΦΥΡΩΝ Από : ΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΓΛΑΦΥΡΩΝ
255 ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ		 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ α) Από : ΑΒΔΕΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ

β) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 της Υπηρεσίας 17590

 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
256 ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ		 ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Από : ΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΨΗΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ		 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
257 ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ		 ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ Από : ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
258 ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ		 ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ Από: ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ  Έως: ΨΑΡΡΟΥ ΑΝΘΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ
259 ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ		 ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ Από : ΑΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ		 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ
260 ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ		 ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ		 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ
354 ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΥ

 4 Ε.Δ. ΒΟΛΟΥ α) Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ειδικού Σωφρονιστικού  Καταστήματος Νέων Βόλου

β) Ειδικού Εκλογικού Καταλόγου του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου

 

γ) Οι του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 του Τμήματος Τροχαίας Βόλου, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, του Επιτελείου Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας και του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου

 Ε.Σ.Κ.Ν. ΒΟΛΟΥ

Μεταμορφώσεως 195
355 ΒΟΛΟΥ

Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

 ΑΙΔΙΝΙΟΥ Ειδικού εκλογικού καταλόγου του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 του Ειδικού Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Νέων Κασσαβέτειας Ε.Α.Σ.Κ.Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

                                              

                                               ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

Α/Α Εκλογικό Τμήμα ΕΔΡΑ Κατάστημα

Ψηφοφορίας

 Ψηφίζοντες εκλογείς
1 Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών Εκλογικής Περιφέρειας

·         Α’ Αθηνών

Αμιγές

 ΒΟΛΟΣ 3ο Γυμνάσιο Βόλου –

Κύπρου 9

 Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών της  Βασικής Εκλογικής  Περιφέρειας Α’ Αθηνών ΑΠΟ: ΑΚΡΙΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΩΣ: ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
2 Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών Εκλογικής Περιφέρειας

·         Καρδίτσης

Αμιγές

 ΒΟΛΟΣ 3ο Γυμνάσιο Βόλου –

Κύπρου 9

 Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών της  Βασικής Εκλογικής  Περιφέρειας Καρδίτσης

ΑΠΟ: ΑΖΑΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΩΣ: ΣΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών Εκλογικής Περιφέρειας

·         Τρικάλων

Αμιγές

 ΒΟΛΟΣ 3ο Γυμνάσιο Βόλου –

Κύπρου 9

 Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών της  Βασικής Εκλογικής  Περιφέρειας Τρικάλων

ΑΠΟ: ΑΔΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΩΣ: ΦΟΥΝΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4 Ειδικό Εκλογικό Τμήμα Ετεροδημοτών Εκλογικών  Περιφερειών:

·         Β1- ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

·         Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

·         Α΄’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

·         ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

·         ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

·         ΚΟΖΑΝΗΣ

·         ΛΑΡΙΣΗΣ

·         ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΜΕΙΚΤΟ

 ΒΟΛΟΣ 3ο Γυμνάσιο Βόλου –

Κύπρου 9

 Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών των  Βασικών Εκλογικών  Περιφερειών

·         Β1- ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ: ΑΓΓΕΛΗ ΦΑΝΗ

ΕΩΣ: ΧΡΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

·         Β3 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ: ΑΓΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΩΣ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

·         Α΄’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟ:ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΩΣ: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

·         ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟ:ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΖΑΜΠΕΤΑ

ΕΩΣ: ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

·         ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΠΟ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΕΩΣ: ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

·         ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟ: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΩΣ: ΤΣΙΛΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

·         ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΠΟ:ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΩΣ: ΨΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

·         ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΠΟ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΩΣ: ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 
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