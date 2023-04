Τα διεστραμμένα μηνύματα του Άρμιν Μάιβες στο θύμα του που… δέχτηκε να φαγωθεί

Είναι ένας από τους διαβόητους εγκληματίες του κόσμου, ένας κανίβαλος που έκοψε το μόριο του πρόθυμου θύματός του, το σκότωσε και κατανάλωνε τα μέλη του για μία περίοδο 18 μηνών.

Ο λόγος για τον Γερμανό Άρμιν Μάιβες, ο οποίος προσκάλεσε τον Μπερντ Μπράντες στο απομακρυσμένο αγρόκτημά του τον Μάρτιο του 2001, προτού τον μαχαιρώσει στο λαιμό και καταναλώσει τη σάρκα του με πατάτες, λαχανικά και κόκκινο κρασί.

Το σοκαριστικό έγκλημα του Μάιβες που συγκλόνισε τη Γερμανία αναβιώνει μέσα από ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε εχθές από το βρετανικό Channel 5.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Cannibal Next Door» ξεδιπλώνει τη φρικιαστική ιστορία του «Κανίβαλου του Ρότενμπουργκ», όπως αποκαλούν κάποια ΜΜΕ τον 61χρονο σήμερα Μάιβες. Ανάμεσα στις πτυχές της ανατριχιαστικής υπόθεσης που παρουσιάζονται είναι και ο τρόπος με τον οποίο ο Μάιβες χρησιμοποιούσε το forum «Cannibal Cafe» για να αναζητήσει ένα άνδρα πρόθυμο να σφαγιαστεί και να «μετατραπεί σε πεντανόστιμα σνίτσελ και μπριζόλες». Επίσης αποκαλύπτονται τα σοκαριστικά μηνύματα που αντάλλαξε ο πρώην τεχνικός υπολογιστών με το θύμα του πριν το μοιραίο ραντεβού τους, το οποίο κατέληξε στον μαρτυρικό θάνατο του Μπράντες. Στα μηνύματα προς τον μελλοντικό δολοφόνο του, ο Μπράντες αποκαλεί τον εαυτό του «το γεύμα σου» και μιλά για τη φαντασίωσή του να δαγκώσει κάποιος το μόριό του, κόβοντάς το. «Θα ήθελα να νιώσω και να δω τα δόντια σου. Τότε θα είμαι πια έτοιμος για σφαγή», έγραφε μεταξύ άλλων ο 43χρονος Μπράντες.

Is this the real-life Silence Of The Lambs? In 2008 #60Mins met Armin Meiwes who killed a man and ate him with a glass of red wine. It was a crime so bizarre it horrified and mystified the world. You see, Meiwes' victim was a willing accomplice, he actually wanted to be eaten. pic.twitter.com/taq9do6UmV

