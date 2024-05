«Τα αγγλικά είναι παρανοημένα, κακώς αποτυπωμένα και με λάθος προφορά ελληνικά» – Αλ. Αλέμης: Ο συγγραφέας και οραματιστής επιστήμονας από το Σικάγο στη «Θ»

Κύριε Αλέξανδρε Αλέμη, σας καλωσορίζω στην αρχαιότερη εφημερίδα του Βόλου, τη «Θεσσαλία», και σας ευχαριστώ που απ’ το μακρινό Σικάγο μάς αφιερώνετε τον πολύτιμο χρόνο σας, ώστε να γνωρίσουμε τον Αρκάδα χειρουργό οδοντίατρο, ο οποίος, όπου κι αν βρίσκεται, δημιουργεί εστίες φωτός είτε ως οραματιστής επιστήμονας είτε ως επιχειρηματίας είτε ως συγγραφέας.

Συνέντευξη

ΝΙΚΟΣ ΛΑΡΥΓΓΑΚΗΣ

Διακρίνω το πολύτροπο του Οδυσσέα στη δημιουργική σφαίρα του χαρακτήρα σας. Θα θέλατε να μας αφηγηθείτε κάτι από τις περιπλανήσεις σας;

Σίγουρα δεν είμαι ο διάσημος Οδυσσέας. Αλλά, αν θέλετε να κάνετε αυτή τη σύγκριση, η διαφορά μεταξύ εμένα κι εκείνου είναι ότι εγώ αναζητώ την Ιθάκη και περιπλανιέμαι νοερά να τη βρω, ενώ ο Οδυσσέας ήξερε πού είναι η Ιθάκη και, καθώς πήγαινε προς τα εκεί, οι θεοί τον ταλαιπωρούσαν. Η Ιθάκη για μένα είναι η Αλήθεια για τη ζωή. Ως εκ τούτου, προσπαθώ να βγω από τη λήθη και να βοηθήσω και άλλους προς αυτή την πορεία.

Μιας και η φαρέτρα των σκέψεών σας βρίθει σημαντικών θεμάτων και καθώς πολλά από αυτά μας αφορούν άμεσα, θα σας ζητούσα να μας επισημάνετε αυτά που εσείς θεωρείτε ως αναγκαία και ωφέλιμα στο πλαίσιο του ανθρώπινου δυναμικού και αυτού της πατρίδας. Και αν ο καρπός των προτάσεών σας, εκτελεστικά, απαιτεί περίοδο ωρίμανσης.

Πάντα με απασχολούσε και προσπαθούσα να βρω μια λύση στο θέμα της καλύτερης διακυβέρνησης των ανθρώπων. Το πιο σωστό πολίτευμα είναι η Δημοκρατία, όπως το εξηγώ στο βιβλίο μου «Τι Φταίει με τη Δημοκρατία και Πώς Διορθώνεται». Με τον τρόπο που διεξάγεται αυτό που αποκαλούμε δημοκρατία σήμερα είναι σκέτη αυτοκτονία. Πιστεύω ότι σε αυτό το βιβλίο εξηγώ ξεκάθαρα, με τρόπο που δεν έχει ειπωθεί μέχρι σήμερα, ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος διακυβέρνησης των ανθρώπων. Η περίοδος ωρίμανσης εξαρτάται από την πρόθεση του καθενός και την απόφασή του να μάθει και να αφυπνιστεί. Όχι, δεν είναι ο κρίσιμος παράγοντας ο χρόνος. Εμείς, ο καθένας μας, είμαστε που αποφασίζουμε το πώς, το τι, την ταχύτητα. Αρκεί να δημιουργεί η κρίσιμη μάζα του 5% που περιγράφω στο βιβλίο που ανέφερα μόλις, και τότε τα πράγματα θα κινηθούν πολύ πιο γρήγορα!

Η ανθρώπινη εμπειρία δείχνει ότι η νόησή μας κινείται ανάμεσα στις ερμηνείες του καλού και του κακού, του σκότους και του φωτός. Ποια η δική σας θέαση απέναντι στον φαινομενικά συγκρουσιακό τους χαρακτήρα;

Αυτό το εξηγώ πλήρως στο βιβλίο μου «Τα Πολιτικά Συστήματα και η Σχέση τους με την Οικονομία και την Ελευθερία». Εκεί δίνω ορισμό για το καλό και το κακό και δίνω έναν δικό μου καινοτόμο ορισμό στις έννοιες «πολιτισμένος» και «βάρβαρος».

Στα σταυροδρόμια της επίτευξης των στόχων σας, εκεί που ενσκήπτουν ραγδαίες εξελίξεις και η αμφιβολία έρχεται στην επιφάνεια, η πίστη κλονίζεται, ακόμα κι αυτή η υγεία, υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να το μοιραστείτε ως απόσταγμα σοφίας;

Ναι. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα άυλο (βλέπε τον ορισμό για την Ελεατική Σχολή στο λεξικό Webster’s) και το πνεύμα δεν πεθαίνει. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, μια περιπέτεια. Η ύλη είναι εφήμερη, δεν διαρκεί για πάντα. Το πνεύμα και οι γνώσεις που έχουμε αποκομίσει από τη ζωή είναι παντοτινά.

Αν μου επιτρέπεται να εισέλθω στην ενσυνείδητη σφαίρα του εσωτερικού σας εαυτού, πώς θα περιγράφατε τον λιμένα της ψυχής σας και πώς το περιβόλι των λογισμών σας;

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως κάποιον που θέλει να είναι έξω από τον ύπνο (έξυπνος) και θέλει να βγει από τη λήθη, δηλαδή να ανακαλύψει την Αλήθεια. Θέλω να γνωρίσω πόσο δυνατό στην πραγματικότητα είναι το ανθρώπινο πνεύμα.

Πώς αντιλαμβάνεσθε τον εαυτό σας ως Έλλην της Αμερικής; Ποια τα αισθήματά σας, καθώς ζείτε ανάμεσα σε δύο ιστορικά αξιόλογους πολιτισμούς; Και τι ποιότητας ισορροπίες εντοπίσατε αναγκαίες ως μετανάστης;

Μου αρέσει που το θέτετε έτσι, διότι λίγοι γνωρίζουν τη σχέση του αμερικανικού και του ελληνικού πολιτισμού. Ο αμερικανικός πολιτισμός είναι η συνέχεια του ελληνικού, ο οποίος αντιπροσώπευε τον αγώνα προς την Προσωπική Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Προσωπικά αισθάνομαι ότι ήρθα στην Αμερική επειδή είμαι Έλληνας. Μου ταιριάζει αυτός ο πολιτισμός όπως έχει δομηθεί και όχι κατ’ ανάγκη η κατεύθυνση προς την οποία πορεύεται σήμερα.

Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάς είναι φανερό ότι κρύβουν εντός τους οικονομικά ρήγματα στις αντίστοιχες βαθμίδες τους, καθώς και εικόνες κοινωνικού κατακερματισμού και αμφισημίας. Εσείς που έχετε την έξωθεν και έσωθεν μαρτυρία, τι βλέπετε; Υπάρχουν ενδείξεις εξισορρόπησης;

Φαίνεται ότι η ζωή στη Γη πάντα βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Πόλεμοι για το τίποτα και οι Επιστήμες στον βωμό της κονόμας και της εξουσίας. Η Αμερική πάντα είχε τα προβλήματά της. Είναι εκεί που είναι διότι όλα τα άλλα κράτη κάνουν πολύ περισσότερα λάθη και οι λαοί τους αισθάνονται λιγότερο ελεύθεροι και ασφαλείς, και αυτό είναι μια αιτία που τους σπρώχνει να έρχονται στην Αμερική. Η Αμερική σήμερα είναι το λιγότερο κακό εν συγκρίσει με άλλες χώρες και πολιτισμούς.

Στη λέξη ευφυΐα στηρίζεται το πρώτο σας βιβλίο, με τα 65 της χαρακτηριστικά. Είναι η ιδιότητα αυτή γονιδιακή; Καλλιεργείται; Ή είναι μέρισμα, θα έλεγα φόρεμα ατομικής ψυχής που ενσαρκώνεται με συγκεκριμένα δομικά στοιχεία ύπαρξης; Και επιπροσθέτως: οι συλλαβές της, ΕΥ-ΦΥ-Ι-Α, αποκωδικοποιούμενες, μας δηλώνουν την έννοια της καλής διάπλασης. Ποιος είναι ο δικός σας ορισμός;

Το εξηγώ ξεκάθαρα στο βιβλίο αυτό. Είναι όλα μαζί που αναφέρετε. Αλλά το καλό είναι ότι η ευφυΐα μπορεί να αυξηθεί.

Μες στη δίνη της επιτυχημένης σας πορείας στην Αμερική, υπάρχει κάτι που σας λείπει από τη ζωή στην Ελλάδα;

Τα τοπία, ο καιρός και η ελληνική γλώσσα σε όλο της το μεγαλείο. Είναι η βασική γλώσσα του πλανήτη και οι περισσότεροι Έλληνες δεν το γνωρίζουν αυτό γιατί δεν υπάρχει στη διδασκαλία τους κάτι τέτοιο, και σίγουρα δεν μαθαίνουν για το μεγαλείο της γλώσσας, αλλά υιοθετούν την εντύπωση ότι η γλώσσα μας είναι μια παρακατιανή παρωχημένη γλώσσα. Μελετώντας περαιτέρω σχετικά με τη γλώσσα και κατανοώντας τη λειτουργία της, ανακάλυψα ότι τα αγγλικά είναι παρανοημένα, κακώς αποτυπωμένα και δυσπροφερόμενα (με λάθος προφορά) ελληνικά. Ποιος το γνωρίζει πραγματικά αυτό; Ελάχιστοι. Διότι δεν διδάσκεται αυτό στα σχολεία μας. Με αυτό το θέμα καταπιάστηκα στο βιβλίο μου «Ελληνισμός – Ένας θαμμένος πολιτισμός» – το γράφω ακόμα, αλλά σύντομα θα είναι έτοιμο. Επίσης μπορείς να δεις το άρθρο μου στην ιστοσελίδα μου www.alexalemis.gr, «Το 99% των Ελλήνων δεν έχουν πρόσβαση στο 95% του πλούτου της Ελλάδος».

Κρύβει η ψυχή σας το άνθος της επιστροφής;

Λόγω της τεχνολογίας σήμερα η Ελλάδα είναι πιο κοντά. Θεωρώ τον εαυτό μου πολίτη όλου του κόσμου. Πάντα μου αρέσει να έρχομαι στην Ελλάδα γιατί είναι η γενέτειρα των Ελλήνων. Ως εκ τούτου ο στόχος μου είναι να δημιουργήσω πιο πολλούς Έλληνες. Ο ορισμός του Έλληνα που δίνω εγώ είναι ο πολιτισμένος με αρετή (βλέπε «πολιτισμένος» και «βάρβαρος» στο βιβλίο μου «Τα Πολιτικά Συστήματα και η Σχέση τους με την Οικονομία και την Ελευθερία»).

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες καταρχάς στον κ. Λαρυγγάκη για τη διεξαγωγή αυτής της συνέντευξης και, κατά δεύτερον, στη φιλόξενη «Θεσσαλία» που με την πολύχρονη παρουσία της έχει καταστεί θεσμός για την πατρίδα μας. Συγχαρητήρια για το έργο σας και εύχομαι πάντα ανοδική πορεία.

Το βιογραφικό του δρ. Αλέξανδρου Αλέμη

και τα συγγραφικά του έργα στα ελληνικά

Ο δόκτωρ Αλέξανδρος Αλέμης έκανε την προπτυχιακή του εργασία στο Πανεπιστήμιο του Judson, στο Elgin του Ιλινόις.

Αποφοίτησε από το Judson µε τιμές και έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις, στο Κολέγιο Οδοντιατρικής, απ’ όπου και αποφοίτησε το 1985.

Κατά την αποφοίτησή του έλαβε το βραβείο αριστείας «Υποδειγματική Κλινική Εργασία».

Ασκεί αδιαλείπτως την οδοντιατρική από το 1986. Είναι ο ιδρυτής της αλυσίδας οδοντιατρικών κλινικών (8) µε την ονομασία Family Dental Care Group, μιας εκ των μεγαλύτερων οδοντιατρικών εγκαταστάσεων στο Σικάγο.

Ως ισόβιος σπουδαστής, έχει στο ενεργητικό του χιλιάδες εκπαιδευτικές ώρες τόσο σε επίπεδο κλινικής εργασίας, όσο και σε επίπεδο µη κλινικής. Ως αποτέλεσμα αυτής της πορείας το 2014 του απονεμήθηκε το πτυχίο FACD (Fellow of the Academy of General Dentistry) στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας – μια διάκριση που µόνο το 5% των οδοντιάτρων των ΗΠΑ έχει πετύχει.

Χάρη στις σπουδές του έχει αναπτύξει το πιο ολοκληρωμένο οδοντιατρικό διαχειριστικό σύστημα – μια εργασία µε περισσότερες από 2.000 σελίδες η οποία περιλαμβάνει βίντεο, ασκήσεις κ.λπ. Αυτό το διαχειριστικό σύστημα είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί η Upstat Dental Solutions (ή UDS) για τη διοίκηση της αλυσίδας Family Dental Care Group.

Η UDS είναι η Διαχειριστική Εταιρεία του Δόκτορα Αλέμη.

Η UDS παρέχει σεμινάρια διαχείρισης για τους οδοντιάτρους της αλυσίδας Family Dental Care Group, αλλά και για άλλους οδοντιάτρους εκτός αυτού του δικτύου. Ο δρ Αλέμης έχει δημιουργήσει επίσης μια σειρά σεμιναρίων για στελέχη µε θέμα πώς μπορεί κανείς να διοικήσει ένα επιτυχημένο οδοντιατρικό ιατρείο ή οποιοδήποτε είδος επιχείρησης. Παραδίδει σεμινάρια σε τοπικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ενώ έχει ιδρύσει στην Αθήνα τις εταιρείες «Ανοδική Πορεία», εταιρεία συμβούλευσης, και DRS (Κέντρο Μη Επεμβατικής Φυσικοθεραπείας στην Αθήνα). Μια ακόμα εταιρεία του είναι η B & W REALTY στη Φλόριντα.

Βιβλία στα ελληνικά:

-H Ευφυΐα – Ανακάλυψε τα 65 Χαρακτηριστικά της (Εκδόσεις Κάκτος, 2020, Ανοδική Πορεία, 2023).

-Το Στόμα και η Σχέση του µε την Υγεία µας (Εκδόσεις Οσελότος, η ψηφιακή έκδοση διατίθεται και στο Amazon).

-Σοσιαλισμός ή Ελευθερία; (πρώτη ψηφιακή έκδοση Εκδόσεις Ανοδική Πορεία, Μάιος 2020, διατίθεται στο Amazon και στο www.alexalemis.gr, δεύτερη έντυπη έκδοση Εκδόσεις Κάκτος, 2022).

-Για την Ελλάδα του Μέλλοντος (ψηφιακή έκδοση στο Amazon και στο www.alealemis.gr, έντυπη Εκδόσεις Ανοδική Πορεία, 2020).

-Τι Φταίει µε τη Δημοκρατία και Πώς Διορθώνεται (Εκδόσεις Ανοδική Πορεία, Μάιος 2021 – ψηφιακή έκδοση Amazon).

-Τα Πολιτικά Συστήματα και η Σχέση τους µε την Ελευθερία και την Οικονομία (πρώτη έκδοση Εκδόσεις Οσελότος 2016, δεύτερη αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση Εκδόσεις Ανοδική Πορεία, Φθινόπωρο 2021- η ψηφιακή έκδοση διατίθεται στο www.alexalemis.gr).

Δύο ακόμα βιβλία πρόκειται να εκδοθούν σύντομα. Μέσα στον Μάιο του 2024 θα εκδοθεί το Χρόνος και Χρήμα – 30 Βήματα για να τα Έχεις Όλα και πιθανόν το καλοκαίρι το Ελληνισμός – Ένας Θαμμένος Πολιτισμός.