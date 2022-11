Τα 10 «χειρότερα» πτυχία: Ποιοι μετανιώνουν για το επάγγελμα που διάλεξαν

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας που συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που δεν απαιτούν πανεπιστημιακή μόρφωση από τους υπαλλήλους τους.

Τα άτομα αυτά, εκτιμούν ότι τα πανεπιστημιακά πτυχία που απέκτησαν –με αρκετά χρήματα για δίδακτρα σε ορισμένες περιπτώσεις- έχουν χάσει την αξία τους, μετανιώνοντας παράλληλα για την επιλογή τους.

Ωστόσο, όπως έδειξε η έκθεση «The College Payoff» του Georgetown University Center on Education and the Workforce, οι κάτοχοι ενός πτυχίου αμοίβονται έως και 84% υψηλότερα από εκείνους που έχουν απλώς απολυτήριο λυκείου.

Οι τομείς που μετανιώνουν οι πτυχιούχοι

Την ίδια ώρα στις ΗΠΑ, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα μισθολόγια που «οδηγεί» το κάθε πτυχίο. Εκείνοι που αποφοίτησαν με κάποιο πτυχίο επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής ή μαθηματικών κερδίζουν τα περισσότερα.

Τους ακολουθούν εκείνοι που σπούδασαν στους τομείς της υγείας και των επιχειρήσεων. Στις χειρότερες θέσεις αμοιβών βρίσκονται εκείνοι που πήραν πτυχίο ιστορίας, φιλολογίας, φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας ή τεχνών.

Σύμφωνα με μελέτη της ZipRecruiter που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 1.500 απόφοιτους πανεπιστημίων που αναζητούν εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνει ότι το 44% μετανιώνει για το αντικείμενο των σπουδών που επέλεξε.

Η δημοσιογραφία, η κοινωνιολογία, η επικοινωνία και η εκπαίδευση βρίσκονται στην κορυφή των σχολών που έχουν υψηλότερα ποσοστά μετανιωμένων πτυχιούχων.

Οι φοιτητές μπορεί να επιλέγουν αυτούς τους κλάδους χωρίς να σκέφτονται τα επίπεδα των μισθών και την εργασιακή ασφάλεια όταν σπουδάζουν, όμως «όταν αποφοιτήσουν, συνειδητοποιούν την πραγματικότητα», σύμφωνα με την οικονομολόγο της ZipRecruiter, Sinem Buber. «Όταν μετά βίας καταφέρνεις να πληρώσεις τους λογαριασμούς, το ύψος του μισθού σου μάλλον γίνεται πιο σημαντικό», εξηγεί στο CNBC.

Παράλληλα, αρκετοί είναι οι πτυχιούχοι από αυτούς που μετάνιωσαν για την επιλογή του, που αν μπορούσαν θα γύριζαν το χρόνο πίσω για να επιλέξουν κάποιο κλάδο σπουδών πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων.

Πηγή:in.gr