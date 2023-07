Σύρος πρόσφυγας ορκίστηκε δήμαρχος σε γερμανική κωμόπολη

Ο Ράιαν Άλσεμπλ, 29χρονος πρόσφυγας από τη Συρία, ορκίστηκε επίσημα χθες βράδυ δήμαρχος του Όστελσχάιμ, της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

Ο Άλσεμπλ εγκατέλειψε τη Συρία για να γλιτώσει από τον πόλεμο πριν από οκτώ χρόνια. Τον Απρίλιο του 2023, οι ψηφοφόροι στην κοινότητα αυτή 2.500 κατοίκων τον εξέλεξαν επικεφαλής του νέου δημοτικού συμβουλίου, με τον Άλσεμπλ να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία και ποσοστό 55,41%.

Το Δίκτυο Νέων Δημάρχων δήλωσε πως δεν γνωρίζει κάποιον άλλο πρόσφυγα που πήγε στη Γερμανία το 2015 και τώρα είναι δήμαρχος σε πόλη της χώρας. Δεν υπήρξαν άλλοι υποψήφιοι με συριακή καταγωγή για το αξίωμα του δημάρχου στο κρατίδιο αυτό, στη νοτιοδυτική Γερμανία, σύμφωνα με τη Ένωση Δήμων της Βάδης-Βυρτεμβέργης.

Ryyan Alshebl arrived in Germany as a 21-year-old Syrian refugee in 2015 — he is now an elected mayor. pic.twitter.com/0qeFI3wbxo

