Πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια της έκθεσης «Η Συρία που αγάπησα» στο Μουσείο της Πόλης στον Βόλο σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, που οργανώθηκε και θα διαρκέσει έως τέλος Οκτωβρίου από τη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Αρχείο της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα (ΑΠΑΝ) κι εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού στις 18 Μαΐου της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων.

Για το 2017 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επέλεξε το θέμα «Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα Μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται» (Museums and contested histories: saying the unspeakable in museums) και στόχο τη λειτουργία των μουσείων ως μέσων για την ειρηνική συμβίωση στις κοινότητες (Museums as tools for creating peaceful communities).

Στο παραπάνω πλαίσιο το Μουσείο Πόλης του Βόλου φιλοξένησε ήδη τις εκθέσεις «Πόλεις στην Πόλη», εικαστική εγκατάσταση με έργα παιδιών με αναπηρίες και «Τα παλιά όμορφα χρόνια» με στιγμιότυπα από τη ζωή των Ρομά στον Βόλο.

Η θεματική τριλογία ολοκληρώνεται με την επίκαιρη έκθεση «Η Συρία που αγάπησα». Πρόκειται για ένα οδοιπορικό στην πολιτιστική κληρονομιά της Συρίας πριν τον πόλεμο και τις καταστροφές που προκάλεσε, με κείμενα και επιμέλεια της Μαριάννας Κορομηλά και του Γιώργου Κωστόπουλου.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται φωτογραφίες των Δούκα Δούκα, που είχε και τον συντονισμό της έκθεσης, Γιώργου Κωστόπουλου, Παναγιώτη Παναγιώτου και Θεόφιλου Προδρόμου. Το εικονογραφικό και χαρτογραφικό υλικό είναι από το Αρχείο του Πανοράματος (apan.gr). Δημιουργικό banner: Γιάννης Πικραμένος.

Η έκθεση θα παραμείνει στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου έως τις 29 Οκτωβρίου και καθ’ όλη τη διάρκειά της θα πλαισιωθεί με διαλέξεις, ξεναγήσεις ομάδων και σχολείων, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ενώ θα υπάρχουν συνεχείς προβολές βίντεο στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή 10.30-13.30, Τετάρτη, Παρασκευή 10.30-13.30 και 18.00-21.00, Δευτέρα κλειστά.



Η κ. Μαριάννα Κορομηλά, ιστορικός, υπεύθυνη της Πολιτιστικής Εταιρείας Πανόραμα και του Αρχείου Πανοράματος, που έχει ένα πολύ πλούσιο υλικό – εικονογραφικό, φωτογραφικό, χαρτογραφικό – για τη Συρία από τα ταξίδια που έκανε από το 1985 μέχρι το 2009, τόνισε ότι «από αυτό το αρχείο φτιάξαμε μία φωτογραφική έκθεση με βασικά, μικρά και συνοπτικά κείμενα για τη Συρία, την οποία γνωρίσαμε τόσα πολλά χρόνια και που αγαπήσαμε πάρα πολύ».

Η ίδια επισήμανε ότι «ο κόσμος στη Συρία είναι εξαιρετικός και μοναδικός και εν συντομία ήταν το τελευταίο κομμάτι του μεγάλου ελληνιστικού κόσμου. Δύσκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δεν την έχει γνωρίσει, αν δεν την έχει επισκεφτεί».



Στη συνέχεια η κ. Μαριάννα Κορομηλά, που 100 μέρες τον χρόνο μένει στο Πήλιο, στάθηκε στο Μουσείο της Πόλης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η έκθεση πραγματοποιείται στο εξαιρετικό Μουσείο της Πόλης του Βόλου, που λειτουργεί μόλις δύο χρόνια περίπου, το οποίο είναι εξαιρετικά φτιαγμένο, φιλικό στον επισκέπτη και πολύ υψηλών προδιαγραφών και για αυτό τον λόγο είμαστε πολύ ευτυχείς» για να προσθέσει: «Η περιοδική έκθεση θα διαρκέσει έξι μήνες, σε ένα μουσείο που βρίσκεται στα Παλιά του Βόλου, συνοικία που έχει αναπτυχθεί επίσης πάρα πολύ καλά, καλύπτοντας και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο για τα σχολεία».

Η ίδια κατέληξε λέγοντας ότι «θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις, διαλέξεις, ξεναγήσεις. Η έκθεση πλαισιώνεται από πολλά άλλα πράγματα, που και εμβαθύνουν το θέμα και το προεκτείνουν και σου δίνουν τη δυνατότητα να ξανάρθεις, διότι αυτή η έκθεση για τη Συρία, που περνά μια δραματική περίοδο, πρέπει να τη δει και να την ξαναδεί κάποιος για να καταλάβει το τεράστιο δράμα των προσφύγων. Μιλάμε για μία χώρα 20 εκ. ανθρώπων, εκ των οποίων τα 11 εκ. προσφυγοποιήθηκαν μέσα στα τελευταία έξι χρόνια».

Να σημειωθεί ότι οι παράλληλες εκδηλώσεις αρχίζουν από σήμερα στις 10.00 π.μ. και συνεχίζονται αύριο στις 11.00 π.μ. με δύο ξεναγήσεις από την κ. Μαριάννα Κορομηλά, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρος του Δήμου Βόλου η κ. Γεωργία Μποντού-Τοκαλή, αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού.

