Συντριβή αεροσκάφους στο Πακιστάν: 97 νεκροί, δύο επιζώντες – Σταμάτησαν οι έρευνες

Τα σωστικά συνεργεία ολοκλήρωσαν τις έρευνες σε ό,τι αφορά στην ανεύρεση πιθανών επιζώντων από το αεροσκάφος που συνετρίβη την Παρασκευή, 22 Μαΐου, στο Καράτσι, την πρωτεύουσα του Πακιστάν. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 97 ενώ επέζησαν δύο άνθρωποι. Το αεροπλάνο της εταιρείας Pakistan International Airlines (PIA) συνετρίβη πάνω σε σπίτια ενώ προσέγγιζε στο αεροδρόμιο του Καράτσι.

Ο τελευταίος απολογισμός, που κάνει λόγο για 97 νεκρούς και δύο επιζώντες, περιλαμβάνει όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος του αεροπλάνου, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές υπηρεσίες της επαρχίας Σιντ, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Καράτσι. Εξάλλου, τοπικό νοσοκομείο έκανε λόγο για ανθρώπους που σκοτώθηκαν στο έδαφος, όμως οι Αρχές δεν επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν θύματα στο έδαφος και όλοι οι νεκροί προέρχονται από το αεροσκάφος.

Τα τελευταία λόγια του πιλότου και οι δύο επιζήσαντες

Ο ένας από τους δύο επιζήσαντες της συντριβής είναι ο Ζάφαρ Μασούντ, ο πρόεδρος της Τράπεζας του Παντζάμπ, μιας από τις σημαντικότερες τράπεζες του Πακιστάν, διευκρίνισε ο πρόεδρος της PIA Αρσαντ Μαλίκ και συμπλήρωσε πως ο δεύτερος επιζών είναι ένας μηχανικός. Το αεροπλάνο, το οποίο είχε μπει σε υπηρεσία το 2004, πετούσε με τα χρώματα της PIA από το 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της Airbus. «Την τελευταία φορά που ακούσαμε από τον πιλότο, είπε πως έχει τεχνικό πρόβλημα», λέει ο Μαλίκ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter. «Του είπαμε (…) πως δύο διάδρομοι ήταν έτοιμοι για την προσγείωση, όμως εκείνος αποφάσισε να κάνει στροφή». Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, Ιζάζ Άσμαντ Σαχ, τα τελευταία λόγια του πιλότου ήταν «έχασα έναν κινητήρα, βοήθεια, βοήθεια» και στη συνέχεια εξέπεμψε «σήμα κινδύνου».

«Πτώμα έπεσε στο αυτοκίνητό μου»

«Είδα έναν επιβάτη έξω από το αεροπλάνο. Ηταν ζωντανός. Μιλούσε. Μου ζήτησε να τον σώσω, αλλά τα πόδια του ήταν σφηνωμένα στην έξοδο κινδύνου», αφηγήθηκε ο Ράτζα Άμζαντ, αυτόπτης μάρτυρας που προηγουμένως είχε δει ένα πτώμα να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητό του. Πρόσθεσε, μάλιστα, πως δεν άκουσε «καμιά κραυγή» από άλλους επιβάτες την ώρα που το αεροπλάνο έπιανε φωτιά.

