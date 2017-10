Συντονιστής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα το Επαγγελματικό Λύκειο Αγριάς

Με τα φτερά της Μυθολογίας θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και την Ευρώπη το Επαγγελματικό Λύκειο Αγριάς κατά τα σχολικά έτη 2017-2019.

«Flying with the wings of Mythology through time and space» (Πετώντας με τα φτερά της Μυθολογίας στον χώρο και τον χρόνο) είναι ο τίτλος του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συντονιστής είναι το Ελληνικό σχολείο με συνεργάτες σχολεία της Ιταλίας, Ισπανίας, Ισλανδίας, Λετονίας, Πολωνίας και Φινλανδίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά συνεργασία σχολείων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Στόχος του προγράμματος είναι να κάνει γνωστή την τοπική μυθολογία, τόσο στα παιδιά του σχολείου, όσο και στην ευρύτερη κοινότητα, με δράσεις όπως: Η χρήση της μυθολογίας για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, η ανάπτυξη διαδικτυακού παιχνιδιού και η δημιουργία μυθολογικών μονοπατιών για εκπαιδευτικούς και τουριστικούς σκοπούς. Εκτός αυτών, οι μαθητές θα συγκρίνουν τις μυθολογίες των εταίρων, θα ανιχνεύσουν ομοιότητες και διαφορές και θα διερευνήσουν τον ρόλο της μυθολογίας στην καθημερινότητα και τις αντιλήψεις των ανθρώπων στο παρελθόν και το παρόν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις συναντήσεις των συντονιστών του κάθε σχολείου για τη διευθέτηση οργανωτικών θεμάτων, στην Ισλανδία, την Πολωνία και την Ισπανία και τέσσερις συναντήσεις εργασίας με μαθητές στη Φινλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία και την Ελλάδα.

Επιπλέον, η συνεργασία μαθητών κι εκπαιδευτικών από διαφορετικά περιβάλλοντα της Ευρώπης θα φέρει επιπρόσθετα οφέλη, διευρύνοντας τους ορίζοντες των συμμετεχόντων και εξοικειώνοντάς τους με νέους πολιτισμούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νέες φιλίες και τίθενται βάσεις για νέες συνεργασίες, αλλά, το κυριότερο, περιορίζεται η ξενοφοβία.

Τέλος, πολλαπλά θα είναι τα οφέλη και για το σχολείο ως οργανισμό, εφόσον η επαφή με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού θα αποτελέσει ευκαιρία για ανταλλαγή καλών πρακτικών σε οργανωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Υπεύθυνες του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί Μαρία Μπάτσιου και Αναστασία Κουρεντζή, ενώ στην παιδαγωγική ομάδα ανήκουν επίσης ο διευθυντής τους σχολείου, Νίκος Μπαμπανίκος και οι εκπαιδευτικοί Γιάννης Καλόγηρος, Χρήστος Μαρέτσικος κι Ελένη Τουσίδου.