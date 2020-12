Σύνοδος Κορυφής: Συμφωνία για το ταμείο ανάκαμψης – Ξεκλειδώνει 1,8 δισ ευρώ

Σε συμφωνία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης από τον κορονοϊό κατέληξαν οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Η συμβιβαστική πρόταση της Γερμανίας έπεισε τελικά την Ουγγαρία και την Πολωνία να αποσύρουν το βέτο τους, που είχε επιβληθεί εξαιτίας της σύνδεσης της εκταμίευσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων με το κράτος Δικαίου.

Η συμβιβαστική πρόταση προβλέπει ότι η σύνδεση αυτή θα εφαρμοστεί μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη νομιμότητά της.

Μετά τη συμφωνία, ξεκλειδώνει το πακέτο των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Προϋπολογισμό. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε με την εφαρμογή και να οικοδομήσουμε τις οικονομίες μας. Το πακέτο ανάκαμψης θα προωθήσει τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις μας των οικονομιών μας», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στο Twitter.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020