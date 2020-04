Συνέβη σε γειτονιά του Λονδίνου: Θεατρική παράσταση απ’ τα παράθυρα με Σαίξπηρ

Και τι δεν σκαρφίζονται οι άνθρωποι στην εποχή του κορωνοϊού και της καραντίνας προκειμένου να σπάσουν την ανία αλλά και να ψυχαγωγήσουν τους γείτονες τους. Οπως συνέβη σε μια καταπληκτική γειτονιά του βόρειου Λονδίνου, που μετατράπηκε σε θεατρική σκηνή. Πρωταγωνιστές ήταν δύο καλλιτέχνες, ένας άνδρας, σκηνοθέτης-συγγραφέας, και μία γυναίκα, ηθοποιός, που κατοικούν στον ίδιο δρόμο σε αντικριστά σπίτια. Βγήκαν, λοιπόν, στα παράθυρά τους και διάβασαν αποσπάσματα από το κλασικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Με πάθος και ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο οι δύο καλλιτέχνες έπαιξαν το φημισμένο δραματικό έργο του Σαίξπηρ, έχοντας μάλιστα και συνοδεία μουσικής καθώς ένας ακόμη κάτοικος της γειτονιάς, πήρε το φλάουτό του και έκανε ακόμη πιο ατμοσφαιρική την παράσταση. Κι όπως ήταν φυσιολογικό στο φινάλε, το κοινό τούτης της πρωτότυπης θεατρικής παράστασης, δηλαδή οι γείτονες, είτε ήταν περαστικοί, είτε βγήκαν στα παράθυρα, τις αυλόπορτες ή τα μπαλκόνια τους, αποθέωσαν τους πρωταγωνιστές με ένα θερμό χειροκρότημα…

Doin’ a bit of Shakespeare outta the Window…it’s how we get down in North London 🤷🏽‍♀️🎭 Trying to entertain & cheer up our neighbours this weekend #CheWalker @Ruthgibson2000 & Adolpho on ALL the instruments ✨#streettheatre #RomeoAndJuilet #lockdown pic.twitter.com/6MFJWvMrMP

— Sasha Frost (@Sashadfrost) April 6, 2020