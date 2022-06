Συνεργασία Δήμου Σκιάθου και ΠΟΤ

Ο Δήμος Σκιάθου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (ΠΟΤ), προωθούν τη συνεργασία τους στο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Ανάκαμψη του Τουρισμού που έχει σχεδιαστεί για το νησί. Αυτή την εβδομάδα, ο κ. Νικόλαος Γκολφινόπουλος, Ανώτερος Ειδικός Έργων του ΠΟΤ, και η κα Αλκμήνη Γκριτζάλη, Ειδικός Marketing για το πρότζεκτ, βρίσκονται σε επίσημη αποστολή στη Σκιάθο για την προώθηση και την παρακολούθηση του έργου.

Την Τρίτη, ο Δήμαρχος, κ. Θοδωρής Τζούμας, εγκαινίασε τη συνάντηση που διοργανώθηκε για την παρουσίαση των Συστάσεων Μάρκετινγκ και του Σχεδίου Δράσης που αναπτύχθηκαν από τον ΠΟΤ. Ο Δήμαρχος είπε «Ευχαριστούμε θερμά τον ΠΟΤ και ιδιαίτερα τον κ. Γκολφινόπουλο για την εξαιρετική συνεργασία και την δυνατότητα να προχωρήσουμε για πρώτη φορά σε ένα τόσο σημαντικό πρότζεκτ με την συμμετοχή εκπροσώπων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Σχέδιο Δράσης που ετοίμασε ο ΠΟΤ θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να καθοδηγήσει το νησί μας στην τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας»

Ο ΠΟΤ, εκπροσωπούμενος από τον κ. Γκολφινόπουλο, παρουσίασε την εις βάθος ανάλυση που έγινε για την παρούσα κατάσταση της Σκιάθου μέσα από γνώσεις κοινωνικής ακρόασης και ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς. Ο κ. Γκολφινόπουλος δήλωσε ότι «ο ΠΟΤ εκτιμά ιδιαιτέρως αυτή τη συνεργασία καθώς αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσής του στην τοπική τουριστική ανάπτυξη. Η συμβολή των τοπικών, εθνικών και διεθνών ενδιαφερόμενων μερών μέσω των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν τεράστια. Είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την τρέχουσα κατάσταση της Σκιάθου με βάση τις συζητήσεις που ηγήθηκε ο ΠΟΤ τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2022 με ξενοδοχεία, ταξιδιωτικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, εταιρίες μάρκετινγκ, τα Γραφεία Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε επιλεγμένες αγορές και, φυσικά, τις τοπικές αρχές. Οι συστάσεις που παρουσιάσαμε σήμερα, μαζί με τους πυλώνες και τις δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης που περιγράφονται, αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς μια στρατηγική και συστηματική τουριστική ανάπτυξη του νησιού που φέρνει στο προσκήνιο το όφελος της Σκιάθου και των κατοίκων της. Η θετική και φιλόξενη ανταπόκριση που μόλις λάβαμε σήμερα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο με ένα εξατομικευμένο Σχέδιο Δράσης για τη Σκιάθο του σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο για τη Σκιάθο του αύριο».

Τις επόμενες ημέρες, ο Δήμος Σκιάθου και ο UNWTO θα προετοιμάσουν τη Μελέτη Κατοίκων που θα διεξαχθεί στο νησί εντός Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2022.

English

The Municipality of Skiathos and the World Tourism Organization (UNWTO), advance their collaboration on the Tourism Recovery Technical Assistance Project designed for the island. This week, Mr. Nikolaos Gkolfinopoulos, Senior Project Specialist of UNWTO, and Ms. Alkmini Gkritzali, Marketing Expert for the Skiathos Project, are in Skiathos to conduct on-site mission and lead the progress of the project.

On Tuesday, the Mayor, Mr. Thodoris Tzoumas, opened the meeting organized to present the Marketing Recommendations and Action Plan developed by UNWTO. The Mayor said “We warmly thank the UNWTO and especially Mr. Gkolfinopoulos for the excellent cooperation and the opportunity to work for the first time on such an important project with the participation of representatives at local, national and international level. The Action Plan prepared by UNWTO will be a vital tool to guide our island towards sustainable tourism development”

UNWTO, represented by Mr. Gkolfinopoulos, presented the in-depth analysis done of the present situation of Skiathos Island through social listening insights and content analysis of the interviews conducted with local, national and international stakeholders. Mr. Gkolfinopoulos stated that “UNWTO is very pleased for this collaboration as it is one more demonstration of its commitment to local tourism development. The contribution of local, national, and international stakeholders through the interviews conducted was immense. We had the opportunity to assess the current situation of Skiathos based on discussions UNWTO held in April and May 2022 with hotels, tour operators, airlines, airports, marketing agencies, the key source market offices of the Greek National Tourism Organization, and, of course, the local authorities. The recommendations we presented today, along with the Action Plan pillars and activities outlined, constitute a first step towards a strategic and systematic tourism development of the island that brings the benefit of Skiathos and its residents to the forefront. The positive and welcoming response we just received today from all stakeholders demonstrates that we are on the right track with a tailor made Action Plan for Skiathos of today, paving the way for Skiathos of tomorrow.”

The next days, the Municipality of Skiathos and UNWTO will prepare the Residents Study that will be conducted in the island within September and October 2022.