Συνέντευξη κόλαφος του Τραμπ: Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εισβολή στο Καπιτώλιο – Τα 6 σημεία κλειδιά

Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε το αξίωμά του τον Ιανουάριο του 2021, παρέμεινε προστατευμένος από τα φιλικά δεξιά μέσα ενημέρωσης και τους υποστηρικτές του.

Αλλά ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος θα είναι υποψήφιος ξανά το 2024, τόλμησε να βγει από αυτή τη φούσκα την Τετάρτη για μια 90λεπτη συνέντευξη στο CNN.

Η εμφάνισή του στο ειδησεογραφικό κανάλι, για το οποίο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι αναπαράγει fake news, ήταν χαοτική και ήρθε επίσης μόλις μία ημέρα μετά την δικαστική του καταδίκη για την κακοποίηση της συγγραφέως Ε. Τζιν Κάρολ σε ένα πολυκατάστημα της πόλης πριν από σχεδόν 30 χρόνια.

Ακολουθούν έξι συμπεράσματα από τη βραδιά:

Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αφήσει το 2020 να φύγει

Την εκδήλωση συντόνισε η παρουσιάστρια του CNN Κάιτλαν Κόλινς και το ζωντανό ακροατήριο αποτελούνταν από Ρεπουμπλικανούς και ορισμένους ανεξάρτητους.

Τον χειροκρότησαν όρθιοι κατά την είσοδό του.

Η πρώτη ερώτηση του πρώην προέδρου από την κ. Κόλινς ήταν μια ανοιχτή ερώτηση σχετικά με το γιατί οι Αμερικανοί πρέπει να τον επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο. Αντί να απαντήσει με κριτική στον πρόεδρο των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ή να περιγράψει την προεκλογική του πλατφόρμα, ξεκίνησε γρήγορα μια επίθεση για τις εκλογές του 2020.

Επανέλαβε τους διαψευσμένους ισχυρισμούς περί γεμίσματος των ψηφοδελτίων και απάτης των ψηφοφόρων και έκανε λόγο για “στημένες εκλογές”. Όταν η κ. Κόλινς αντέδρασε, είπε ότι ήταν αρκετά έξυπνη για να γνωρίζει καλύτερα και την κατηγόρησε ότι έχει ατζέντα.

Η εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων κατέδειξε για άλλη μια φορά ότι το κεντρικό κίνητρο πίσω από την προεδρική υποψηφιότητα του κ. Τραμπ για το 2024 εξακολουθεί να είναι η αναψηλάφηση της ήττας του 2020. Είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να αφήσει να φύγει.

Ενώ αυτό μπορεί να είναι μουσική στα αυτιά της πιστής βάσης του, οι ψηφοφόροι των γενικών εκλογών – και ακόμη και ορισμένοι ψηφοφόροι των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικανών – μπορεί να ελπίζουν να προχωρήσουν παρακάτω.

Κορόιδεψε την Τζιν Κάρολ

Ο Τραμπ αρνήθηκε επανειλημμένα ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τη γυναίκα αλλά καταδικάστηκε να καταβάλει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια (4 εκατομμύρια λίρες) ως αποζημίωση για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση.

Ο ίδιος αρνήθηκε τη συγγραφέα, παρά την εμφάνιση μιας κοινής τους φωτογραφίας. «Δεν την ξέρω. Ποτέ δεν τη συνάντησα. Δεν είχα ιδέα ποια είναι» δήλωσε.

Το ακροατήριο στο Νιου Χαμσάιρ γέλασε στη συνέχεια καθώς ειρωνεύτηκε τον ισχυρισμό της κας Κάρολ και τον αποκάλεσε «fake news».

Δεν τοποθετήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα είχε εισβάλει ποτέ στην Ουκρανία αν ήταν πρόεδρος και ότι αν επιστρέψει στην εξουσία θα διαπραγματευτεί μια διευθέτηση στην Ουκρανία εντός 24 ωρών.

Επανέλαβε αυτές τις γραμμές την Τετάρτη. Όταν πιέστηκε, ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε επανειλημμένα να πει ποιος θα ήθελε να επικρατήσει στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

“Δεν σκέφτομαι να κερδίσω ή να χάσω, σκέφτομαι με όρους διευθέτησης”, είπε. “Θέλω όλοι να σταματήσουν να πεθαίνουν”.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λάθος με την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά, όταν ρωτήθηκε, δεν θα τον χαρακτήριζε εγκληματία πολέμου.

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι γίνονται όλο και πιο αρνητικοί στην υποστήριξη των ΗΠΑ στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Πλήθος χειροκρότησε επανειλημμένα τις δηλώσει του Τραμπ για την Ουκρανία.

Ενώ ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι και η κυβέρνηση Μπάιντεν μπορεί να υποσχεθούν συνεχή υποστήριξη στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα σηματοδοτούσε μια αποφασιστική αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ.

The biggest takeaway from this for me, is that Trump continues to refuse to say anything positive about Ukraine, refuses to denounce Russia, and repeatedly declares he would solve this war in 24 hours.

Why? Because Trump has no assets in Ukraine to cover up.

Biden does. pic.twitter.com/uvdBb8A5mT

— Clandestine (@WarClandestine) May 11, 2023