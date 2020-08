Συνελήφθη στη Μύκονο ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο τα ξημερώματα της Παρασκευής, 21 Αυγούστου, στη Μύκονο. Ο Βρετανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται για διακοπές στο ελληνικό νησί και, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε από αστυνομικούς έξω από μπαρ έπειτα από άγριο επεισόδιο που φέρεται να είχε με άλλους Άγγλους στο «νησί των ανέμων».

Μάλιστα, οι αστυνομικοί προσήγαγαν τους τρεις Βρετανούς – ανάμεσά τους και ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – στο αστυνομικό τμήμα Μυκόνου. Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, όταν παρενέβησαν για να σταματήσει ο καυγάς, τρία άτομα από τη μια παρέα των Άγγλων επιτέθηκαν στους άνδρες της ΕΛΑΣ, τους έβρισαν και τους χτύπησαν με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Το γεγονός επιβεβαίωσε και η διοίκηση του βρετανικού συλλόγου.

Manchester United confirm they are aware of "an alleged incident involving Harry Maguire in Mykonos last night" following reports the club's captain was arrested in Greece pic.twitter.com/mvZLXIM6TF

— B/R Football (@brfootball) August 21, 2020