Συνελήφθη ο διάσημος σεφ Ντ’ακάμπο – Είχε κάνναβη ενώ ταξίδευε με τον Γκόρντον Ράμσεϊ

Ο διάσημος σεφ Τζίνο Ντ’ακάμπο, φέρεται να συνελήφθη με κάνναβη στο αεροδρόμιο Farnborough του Hampshire. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι σκύλοι – ανιχνευτές της αστυνομίας εντόπισαν δόση από την απαγορευμένη ουσία, στις τσάντες του κατά την άφιξή του, στο Ηνωμένο Βασίλειο συνοδεία των άλλων διάσημων σεφ, Γκόρντον Ράμσεϊ και Φρεντ Σιριέιτς. Οι τρεις σεφ βρίσκονταν στην Ισπανία για τα γυρίσματα ενός πρότζεκτ.

Ντ’ακάμπο, Ράμσεϊ και Σιριέιτς, ταξίδεψαν με το ιδιωτικό τζετ του δεύτερου.Όταν προσγειώθηκαν, σκύλοι ανιχνευτές έκαναν ξαφνικά κύκλους γύρω από τον Ιταλό και μετά από έρευνα βρέθηκε στις τσάντες του ένα μικρό κουτί που περιείχε κάνναβη. Μετά από έρευνα, δεν βρέθηκε τίποτα άλλο στα πράγματα όλων όσοι επέβαιναν στο τζετ.

