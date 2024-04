Συνελήφθη 15χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε ναό του Σίδνεϊ

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός αγοριού ηλικίας 15 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός επισκόπου και ενός κληρικού μέσα σε μία εκκλησία στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια ενός κηρύγματος που μεταδιδόταν σε απευθείας σύνδεση.

Ο ύποπτος έλαβε τις πρώτες βοήθειες για τραύματα στο χέρι και οδηγήθηκε σε μια ασφαλή τοποθεσία, καθώς η επίθεση έχει προκαλέσει την οργή των πιστών, δήλωσε ο Άντριου Χόλαντ, ένας αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 2 αστυνομικοί νοσηλεύονται και οχήματα υπέστησαν ζημιές, κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σήμερα, σε έναν ασσυριακό ναό του Σίδνεϊ, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από ανθρώπους που πέταξαν «μπουκάλια, τούβλα και άλλα αντικείμενα», δήλωσε ο Χόλαντ. Ο ιερέας της ενορίας τραυματίστηκε στην επίθεση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, όπως επίσης και άλλοι τρεις άνθρωποι.

Πιστοί πήγαν να λιντσάρουν τον δράστη

Επεισόδια ξεκίνησαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας έξω από την εκκλησία The Good Shepherd Church στο δυτικό Σίδνεϊ, μετά την επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε ένας άντρας σε βάρος του ιερέα Mari Emmanuel, την ώρα που εκείνος κήρυττε σε live μετάδοση.

Ο συγκεκριμένος ιερέας έχει μεγάλο κοινό που τον ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πάνω από 17.000 followers στο Facebook, ενώ απέκτησε φήμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας όταν χαρακτήρισε το lockdown στο Σίδνεϊ ως «μαζική δουλεία» και υποστήριξε ότι τα εμβόλια είναι μάταια, επειδή η «κανονική» ζωή θα ενισχύσει την ανοσία.

Ο δράστης συνελήφθη και βρισκόταν υπό κράτηση από τους αστυνομικούς, όταν πλήθος πιστών του Emmanuel συγκεντρώθηκε έξω από την εκκλησία και προσπάθησε να τον λιντσάρει. Οι αστυνομικοί υποχρεώθηκαν να επέμβουν για να τους απομακρύνουν και η κατάσταση ξέφυγε.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο

🚨"Bring him out!" A crowd of more than 5000 angry Christian men have surrounded the church where hundreds of Riot Police are guarding the #stabbing attacker. Courtesy Chriscoveries. pic.twitter.com/0d37ZCpFgU — Aussie Cossack (@aussiecossack) April 15, 2024

Full blown riot in Western Sydney outside the Assyrian Aramaic Church following the stabbing of Bishop Mar Mari Emmanuel and multiple priests.

Police have the suspect in custody and the crowds want to lynch him. All filmed by @Chriscoveries pic.twitter.com/qMGMcvlUU9 — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇦🇹🇼🇨🇾 (@DrewPavlou) April 15, 2024

Crowds of peolle in Sydney are not happy with the police at the scene outside the mass stabbing. pic.twitter.com/f8wbQuLfP5 — Ian Miles Cheong (@stillgray) April 15, 2024

