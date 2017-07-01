ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι σύνεδροι από τη Μαγνησία που συμμετέχουν στο Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Τοπικά

Δίδυμη επιτυχία από το 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας

Τοπικά

Συνέχεια στην οικογενειακή παράδοση γιατρών

Τοπικά

Τζιχαντιστής σχεδίαζε επίθεση με μαχαίρι κατά τουριστών στη Μαγιόρκα

Κόσμος

NASA: Οχι, δεν υπάρχει αποικία παιδιών σκλάβων στον Αρη – Η απίστευτη θεωρία συνωμοσίας

Κόσμος

Σκουρλέτης: Πιθανή η μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών το φθινόπωρο του 2019

Ελλάδα

60χρονος Βολιώτης είχε καταδικαστεί για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Τοπικά

Χάθηκε κινητό στο Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Ιωνίας

Τοπικά

Σύλληψη 25χρονου στη Ρόδο για εξαπάτηση ηλικιωμένων

Ελλάδα

Ο λαμπερός γάμος του Λιονέλ Μέσι με τον παιδικό του έρωτα

Θ Plus

Μαραντόνα: Φαινόμενο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καρτούν ο Ντόναλντ Τραμπ

Κόσμος

Επιστρατεύθηκε ειδικός εξοπλισμός για το φυτοπλαγκτόν στον Θερμαϊκό

Ελλάδα

Τούμπαρε φορτηγάκι με πάγο έξω από το Γερακάρι

Τοπικά

H Eσθονία, η χώρα με τους 1,3 εκατ. κατοίκους, στο «τιμόνι» της ΕΕ από σήμερα

Κόσμος

Το κράτος ζητά 4 εκατ. ευρώ από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ελλάδα

«Κόκκινα δάνεια»: Σήμα κινδύνου από Τράπεζα Ελλάδος για τα στεγαστικά

Οικονομία

Κάνσας: Επιτρέπεται πλέον η οπλοφορία και μέσα στα Πανεπιστήμια της πολιτείας

Κόσμος

Στη φυλακή καθηγητής για επιδοτούμενα σεμινάρια «φαντάσματα» – Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών

Τοπικά

Στους 47 βαθμούς «σκαρφάλωσε» η θερμοκρασία στα Τρίκαλα

Τοπικά

Τροχαίο με μηχανάκι στη Λάρισα – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τοπικά

Tηγανίζοντας αυγά με τη «βοήθεια» του καυτού ήλιου στη Λάρισα

Τοπικά

Σε υψηλή ετοιμότητα τα Canadair -Μεγάλος κίνδυνος για πυρκαγιά εξαιτίας του καύσωνα

Ελλάδα

Ο κίνδυνος φτώχειας και η ανισοκατανομή εισοδήματος απειλή για την κοινωνική συνοχή

Οικονομία

«Καυτό» σαββατοκύριακο – Σε ποιες περιοχές η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου

Ελλάδα

Η ΕΚΤ θα κάνει επιθεωρήσεις στις ελληνικές τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια

Οικονομία

Ενισχύεται το ΣΔΟΕ με 78 υπαλλήλους – Από Δευτέρα η κατάθεση των αιτήσεων

Ελλάδα

Ο Λουκάς Παπαδήμος πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό

Ελλάδα

Η Διαμαντοπούλου διέγραψε τον Ραγκούση -Επειδή θα πάει στο συνέδριο της Συμπαράταξης

Ελλάδα

Η Ευρώπη αποτίει φόρο τιμής τον Χέλμουτ Κολ- Τελετή στο Ευρωκοινοβούλιο

Κόσμος

Πακιστάν: 190 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε βυτιοφόρο

Κόσμος

Ν. Υόρκη: Απολυμένος γιατρός άνοιξε πυρ σε νοσοκομείο -1 νεκρή, 6 τραυματίες (video)

Κόσμος

O καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Διαβάστε σήμερα στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Χωρίς κατηγορία

Ποδηλάτης στον Περιφερειακό παρασύρθηκε από νταλίκα και τραυματίστηκε

Τοπικά

Σημίτης: Οι μέχρι σήμερα ηγεσίες απέτυχαν, η χώρα βρίσκεται σε στενωπό

Ελλάδα

Παίρνει εξιτήριο το Σάββατο ο Λουκάς Παπαδήμος – Μετά από 36 ημέρες νοσηλείας

Ελλάδα

Αεροπλάνο έπεσε σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια

Κόσμος

Αναστάτωση από φωτιά σε σούπερ μάρκετ στο κέντρο του Βόλου

Τοπικά

Το Colour Day Festival φέτος είχε χρώμα… CU!

Θ Plus

Πανελλαδικές: Διάβαζαν χώρια, πέτυχαν μαζί – Οι δίδυμοι που πέτυχαν πρωτιά

Ελλάδα

Νεκρός σε τροχαίο στη Χαλκιδική – Πήρε φωτιά το αυτοκίνητό του

Ελλάδα

Φώφη στο Συνέδριο: Εκλογή νέου αρχηγού από τη βάση τον Οκτώβριο του 2017

Ελλάδα

Διακοπή ρεύματος στη Νέα Ιωνία – Απενεργοποιήθηκαν κλιματιστικά με τη θερμοκρασία στο «κόκκινο»

Τοπικά

Φωτιά στον Προφήτη Ηλία έκαψε ξερά χόρτα

Τοπικά

Χαλκίδα: Συναγερμός μετά την εξαφάνιση 17χρονης

Ελλάδα

ΓΕΣ: Ποιοι έφεδροι υποψήφιοι οπλίτες καλούνται από τις επιτροπές απαλλαγών

Ελλάδα

Οι αριστούχοι των Πανελλαδικών εξετάσεων στα Λύκεια της Μαγνησίας (photos)

Τοπικά

Στάχτη έγιναν 25 στρέμματα από πυρκαγιά στα Μελισσιάτικα

Τοπικά

Το έθιμο του Αη Γιάννη Κλήδονα στη Δράκεια

Πολιτισμός

Χανιώτισσα συγκέντρωσε 19.574 μόρια και έγινε δεκτή στο ΜΙΤ

Ελλάδα

Τοπικά

Οι σύνεδροι από τη Μαγνησία που συμμετέχουν στο Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Από την Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι Σύνεδροι που συμμετέχουν στο Προγραμματικό – Πολιτικό Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο ΣΕΦ: 30/6-2/7:

ΓΚΟΥΡΟΥ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΆΝΝΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΟΥΛΑ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΙΓΚΟΥ
ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ-ΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επίσης, προσκλήθηκε και συμμετέχει ο Πάνος Σκοτινιώτης.

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