Οι σύνεδροι από τη Μαγνησία που συμμετέχουν στο Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Από την Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας ανακοινώνονται οι Σύνεδροι που συμμετέχουν στο Προγραμματικό – Πολιτικό Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο ΣΕΦ: 30/6-2/7:
ΓΚΟΥΡΟΥ-ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΆΝΝΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΟΥΛΑ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΙΓΚΟΥ
ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ-ΣΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
ΚΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΝΤΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Επίσης, προσκλήθηκε και συμμετέχει ο Πάνος Σκοτινιώτης.