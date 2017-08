Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του 2ου Μουσικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στις 18 Αυγούστου την πρώτη ημέρα του 2ου Μουσικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό-Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Μονή Πάου Αργαλαστής:, στις 9 το Βράδυ μπροστά σε πλήθος κόσμου παρουσιάστηκε στο 1ο Μέρος ο Ε. Ζάχος-Παπαζαχαρίου εθνολόγος-ανθρωπολόγος και συγγραφέας που μίλησε για τη Μονή Πάου & το Βυζάντιο ενώ στη συνέχεια στο 2ο Μέρος η Νένα Βενετσάνου και ο Νότης Μαυρουδής που ξανασυναντήθηκαν καλλιτεχνικά μετά από μια εικοσαετία, συνεχίζοντας για δεύτερη χρονιά την πετυχημένη συνεργασία τους, μετά από την αίσθηση που έκαναν οι συναυλίες τους την περασμένη περίοδο.με την σύμπραξη του νέου κιθαριστή Γιώργου Τοσικιάν, ως μουσικό σύνολο πλέον, οι τρεις καλλιτέχνες τραγούδησαν τα όνειρα, τις ελπίδες , τους καημούς της ψυχής και μάγεψαν το κοινό μουσικά.

Σήμερα Σάββατο 19/8/2017 και ώρα 9.00 το βράδυ, στο Συνεδριακό-Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Πάου Αργαλαστής:

​1ο Μέρος, Drops of time Giorgos Tabakis – Stavros Parginos duo

2ο Μέρος, Παραδοσιακό Μπλουζ και Gospel

Smoking Blues & Μουσικά Σύνολα Π.Θ. ​​

Είσοδος ελεύθερη.

Drops of time

Το Giorgos Tabakis – Stavros Parginos duo δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2015 και έκτοτε έχει εμφανιστεί σε ιδιαίτερους χώρους και jazz σκηνές της Αθήνας, παίζοντας προσωπικές τους μουσικές συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς. Εμπνέονται από την ευρωπαϊκή σκηνή της jazz, την κινηματογραφική, minimal, contemporary και ευρύτερη δημιουργική μουσική.

Τον Γενάρη του 2016 ηχογράφησαν το cd «Drops of Time» το οποίο θα κυκλοφορήσει στο τέλος του 2017.

Περιέχει κομμάτια για solo 7χορδη κιθάρα και για ντουέτο κιθάρα τσέλο, φλερτάροντας με ποικίλες μουσικές κατευθύνσεις όπως η ευρωπαϊκή jazz, η κινηματογραφική, minimal, contemporary και ευρύτερη δημιουργική μουσική.

Το duo συχνά συνεργάζεται με σολίστες – Χρήστος Μπάρμπας (νέυ), Τάκης Πατερέλης (σαξόφωνο), Στέλιος Χατζηκαλέας (τρομπέτα), Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα, φλικόρνο) διευρύνοντας τον ήχο του και προσθέτοντας νέες αισθητικές πτυχές στην μουσική του, ενώ έχει συνθέσει μουσική για παραστάσεις σύγχρονου χορού και performances.​

Γιώργος Ταμπάκης / κιθάρα

Σταύρος Παργινός / τσέλο

Smoking Blues

​​​

Οι Smokin’ Blues – με την παρούσα μορφή – υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στον χώρο της blues από τo 2014 δίνοντας έμφαση στις ρίζες αυτής της μουσικής τόσο όσον αφορά στο παίξιμο των μουσικών εκείνης τής εποχής όσο και στον χαρακτήρα της ως κοινωνικό φαινόμενο και ως μέσο έκφρασης των καταπιεσμένων μαύρων της Αμερικής.

Παναγιώτης Δεληγιάννης / Φωνή, Κιθάρα, Φυσαρμόνικα

Δημήτρης Δεμίρης / Κιθάρα

Θοδωρής Τριανταφύλλου/ Cajon

Μάριος Σπηλιωτόπουλος / Μπάσο

Το πρόγραμμα κλείνει με τη συμμετοχή μελών των Μουσικών Συνόλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε τρία gospel.

Μαρία Θωίδου / Φωνητική διδασκαλία, εμψύχωση, συνερμηνεία υπεύθυνη των Μουσικών Συνόλων του Π.Θ. μέλος ΕΕΠ.

Τόσο οι συναυλίες όσο και τα σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν στο κοινό.

Για κρατήσεις θέσεων και δηλώσεις συμμετοχής, στο τηλ. 6931818614, κ. Νατάσα Αμπατζή και στο http://paoufestival2017.weebly.com/

Επίσης, στον εκθεσιακό χώρο της Μονής Πάου θα λειτουργήσει η έκθεση του Λάκη Μουρατίδη, με τίτλο «Εικόνες Συσκευασίας».

Για περισσότερες πληροφορίες στο http://paoufestival2017.weebly.com/