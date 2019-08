Συνεχίζονται οι προβολές στο θερινό σινεμά του Βόλου «Εξωραϊστική»

Συνεχίζονται οι προβολές στο θερινό σινεμά του Βόλου, την «Εξωραϊστική», η οποία υπόσχεται όμορφα βράδια κάτω από τον έναστρο ουρανό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη παιδικές ταινίες και παραστάσεις Καραγκιόζη.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι το εξής:

Το ξέρουν όλοι, σήμερα, στις 21.30: Μετά από χρόνια στην Αργεντινή, η 40χρονη Λάουρα επιστρέφει στην επαρχιακή ισπανική της πόλη για τον γάμο της μικρής της αδελφής. Μαζί της, η έφηβη κόρη της Ιρένε κι ο πιτσιρικάς γιος της Ντιέγκο. Ο άντρας της, Αλεχάντρο, πρέπει να μείνει πίσω στο Μπουένος Αϊρες για δουλειές. Ολη η ευρύτερη οικογένεια, που έχει μαζευτεί από κάθε γωνιά της χώρας για το χαρμόσυνο γεγονός, όλοι οι παλιοί φίλοι, όλο το χωριό, ζουν σε γαμήλιους ρυθμούς.

Toy story 4 (μεταγλωττισμένη), αύριο Δευτέρα, στις 20.40: Ο Γούντι ήταν πάντα σίγουρος για τη θέση του στον κόσμο και το ότι προτεραιότητά του είναι η φροντίδα του παιδιού του, είτε είναι ο Άντι είτε η Μπόνι. Οπότε, όταν το καινούριο παιχνίδι της Μπόνι, που είναι καρπός χειροτεχνίας από αναλώσιμα υλικά και ακούει στο όνομα Φόρκι αυτοαποκαλείται «σκουπίδι», ο Γούντυ αναλαμβάνει να του δείξει ότι πρέπει να αγκαλιάσει το γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι. Όταν η Μπόνι παίρνει την παρέα σε οικογενειακή εκδρομή, ο Γούντι καταλήγει σε μία απρόσμενη παράκαμψη που του επιφυλάσσει μία συνάντηση με τη χαμένη του φίλη Λόλα.

Το πράσινο βιβλίο, αύριο Δευτέρα στις 22.40, 6/8 και 7/8 στις 21.30: Ο Δόκτωρ Ντον Σέρλεϊ, περιζήτητος πιανίστας του κλασικού ρεπερτορίου και γόνος αριστοκρατικής τζαμαϊκανής οικογένειας, όχι απλά δεν ξέρει να οδηγεί, αλλά και χρειάζεται ως σοφέρ στην προσεχή τουρνέ του στη Λουιζιάνα κάποιον ικανό να τον προφυλάξει από δυσάρεστες καταστάσεις. Ο Τόνι Βαλελόνγκα, άνεργος οικογενειάρχης από το Μπρονξ, με πείρα πορτιέρη στη νεοϋορκέζικη νύχτα, σπεύδει για τη συνέντευξη. Τυπικός ρατσιστής, εκπλήσσεται δυσάρεστα με τη διαπίστωση πως ο δυνάμει μισθωτής του δεν είναι ούτε Λευκός, ούτε και «γιατρός».

Yesterday, από 8/8 έως 11/8 στις 21.30: Ο Τζακ Μάλικ (Χιμές Πατέλ) είναι ένας άσημος τραγουδοποιός σε μια μικρή βρετανική πόλη, του οποίου τα όνειρα για επιτυχία και φήμη γρήγορα ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και υποστήριξη της καλύτερης παιδικής του φίλης, Έλι (Λίλι Τζέιμς, Mamma Mia! Here We Go Again). Μετά από ένα μυστηριώδες γενικό blackout, ο Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ…

Θέατρο Σκιών Αθανασίου, Ο Καραγκιόζης μονομάχος, 12/8 στις 20.00: Ο Καραγκιόζης και η ξυπόλυτη οικογένειά του μένουν στη Ρώμη μέχρι που ένα αναπάντεχο γεγονός θα αναγκάσει τον ήρωά μας να μπει στην αρένα…

Το λευκό κοράκι, από 12/8 έως 14/8 στις 21.30: Το φιλμ παρακολουθεί τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ακόμα «Ρούντι», από τα παιδικά του χρόνια, όταν μεγάλωνε φτωχικά με τη μητέρα και τις τρεις αδελφές του, ώς τη δεκαετία του ’50, όταν έχει γίνει το ανερχόμενο αστέρι του Λένινγκραντ και των μπαλέτων Κίροφ και δίνει παραστάσεις στο Παρίσι, μαγεύοντας, για πρώτη φορά, τα πλήθη. Εκεί, ο Νουρέγιεφ θα συνειδητοποιήσει ότι το Κόμμα θα αποτελέσει εμπόδιο στη φιλοδοξία του (και την ελευθερία του) και θα αποφασίσει να αυτομολήσει στη Δύση.

Χαλαρώστε κύριε Άλεν!, από 15/8 έως 18/8 στις 21.30: O Αλέν είναι ένας ισχυρός και σεβαστός επιχειρηματίας που βρίσκεται στην κορυφή της καριέρας του και δεν σπαταλά τον χρόνο του σε ανούσια ζητήματα, όπως η οικογένεια, οι φίλοι και η διασκέδαση. Όταν ένα σοβαρό εγκεφαλικό επηρεάζει την ομιλία του, όλα όσα λέει είναι από ακατανόητα έως… ξεκαρδιστικά. Προκειμένου να σώσει την καριέρα του, θα ζητήσει τη βοήθεια μιας νεαρής λογοθεραπεύτριας.

Ο βασιλιάς των λιονταριών (μεταγλωττισμένη), 19/8 στις 20.25: Η κλασική ταινία της Disney από το 1994, ζωντανεύει ξανά, αυτή τη φορά σε μια CGI και live action εντυπωσιακή κινηματογραφική μίξη. Ο Βασιλιάς των Λιονταριών σε σκηνοθεσία του Jon Favreau, ταξιδεύει μέχρι την αφρικανική σαβάνα όπου ένας μελλοντικός βασιλιάς γεννιέται. Ο μικρός Simba είναι ο διάδοχος του πατέρα του, Mufasa. Δεν είναι όλοι χαρούμενοι στο βασίλειο, όμως, με την έλευση του μικρού λιονταριού.

Το βαποράκι, 19/8 στις 22.20, 20/8 και 21/8 στις 21.30: Ο ογδοντάχρονος Ερλ Στόουν (Κλιντ Ίστγουντ) είναι απένταρος, μόνος και αντιμέτωπος με τη χρεοκοπία της επιχείρησής του, όταν του προσφέρεται μία δουλειά, στην οποία – φαινομενικά – πρέπει απλά να οδηγεί. Στην πραγματικότητα, γίνεται μεταφορέας στην υπηρεσία του μεξικάνικου καρτέλ ναρκωτικών. Τα πάει καλά, τόσο καλά που οι «παραγγελίες» ολοένα και αυξάνονται και ο ίδιος σύντομα ανεβαίνει στην ιεραρχία της «επιχείρησης».

Κάποτε στο Χόλιγουντ, από 22/8 έως 28/8 στις 21.30: Το Κάποτε… στο Χόλιγουντ, του Quentin Tarantino, επισκέπτεται το Λος Άντζελες του 1969, όπου όλα αλλάζουν, όταν ο διάσημος τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο επί χρόνια κινηματογραφικός του «παρτενέρ», που εκτελεί χρέη κασκαντέρ, Cliff Booth (Brad Pitt) βρίσκονται σε μια βιομηχανία που δεν μπορούν πλέον να αναγνωρίσουν.

Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου, Καραγκιοzooπολη, 26/8 στις 20.00.