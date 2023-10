Συνεχίζονται οι προβολές στην «Εξωραϊστική»

Τα Victoria Cinemas Εξωραϊστική (Δημητριάδος 263, τηλέφωνο 24210 30303) ανακοινώνουν το πρόγραμμα προβολών (πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα και τις ώρες προβολών στο www.victoria-cinema.gr, ηλεκτρονικά εισιτήρια στο https://www.viva.gr/tickets/cinema/cine-victoria-eksoraistiki):

-Λέιντι Μπαγκ & Κατ Νουάρ: Το ξεκίνημα (μεταγλωττισμένο), Κυριακή 15/10 στις 19.15, σκηνοθεσία: Jeremy Zag, τις φωνές τους δανείζουν οι: Χίλντα Ηλιοπούλου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Αλεξάνδρα Λέρτα, Τάνια Παλαιολόγου, Θεοδώρα Παπαϊωάννου, Μιχάλης Κοιλάκος, Δανάη Χριστοπούλου, Βασίλης Μήλιος, Ανδρέας Ευαγγελάτος, διάρκεια: 102 λεπτά: Όταν η ντροπαλή Μαρινέτ σώζει τη ζωή του μυστηριώδους Μάστερ Φου, εκείνος τη μεταμορφώνει στη σούπερ ηρωίδα Λέιντι Μπαγκ. Εν τω μεταξύ, η Μαρινέτ είναι ερωτευμένη με τον Άντριεν, που και εκείνος έχει μεταμορφωθεί στον σούπερ ήρωα Κατ Νουάρ, χάρη στα μάγια του Μάστερ Φου. Παρόλο που κανένας από τους δύο δεν ξέρει το άλτερ έγκο του άλλου, το δίδυμο συνεργάζεται για να αντιμετωπίσει τον νοσηρό Χοκ Μοθ, που δεν είναι άλλος από τον πατέρα του Άντριεν. Θα μπορέσουν οι δυο τους να σώσουν τον κόσμο από τα μοχθηρά σχέδια του Χοκ Μοθ, αλλά και να βρουν την αληθινή αγάπη πίσω από τις μάσκες τους;

-Saw X, Κυριακή 15/10 στις 21.30, σκηνοθεσία: Kevin Greutert,

ηθοποιοί: Tobin Bell, Shawnee Smith, Steven Brand, Synnove Macody Lund, Michael Beach, Renata Vaca, διάρκεια: 118 λεπτά: Ο John Kramer (Tobin Bell) επιστρέφει. Το πιο ανησυχητικό επεισόδιο του Saw εξερευνά ακόμη το ανείπωτο κεφάλαιο του πιο προσωπικού παιχνιδιού του Jigsaw. Ανάμεσα στα γεγονότα του Saw I και II, ένας άρρωστος και απελπισμένος Τζον ταξιδεύει στο Μεξικό για μια επικίνδυνη και πειραματική ιατρική διαδικασία με την ελπίδα μιας θαυματουργής θεραπείας για τον καρκίνο του – μόνο για να ανακαλύψει ότι ολόκληρη η επέμβαση είναι μια απάτη με σκοπό την εξαπάτηση των πιο ευάλωτων. Οπλισμένος με έναν καινούργιο σκοπό, ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος επιστρέφει στη δουλειά του, αντιστρέφοντας την κατάσταση προς τους απατεώνες με τον χαρακτηριστικό, σπλαχνικό τρόπο μέσα από δόλιες, διαταραγμένες και ευρηματικές παγίδες.

-Μυστήριο στη Βενετία – A Haunting in Venice, Δευτέρα 16/10 έως Τετάρτη 18/10 στις 19.30, σκηνοθεσία: Kenneth Branagh, ηθοποιοί: Kenneth Branagh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Tina Fey, Camille Cottin, Kyle Allen, Riccardo Scamarcio, Jude Hill, Michelle Yeoh, διάρκεια: 103 λεπτά: H ταινία διαδραματίζεται στην απόκοσμη, μεταπολεμική Βενετία την παραμονή των Αποκριών και αποτελεί την επιστροφή του διάσημου Ηρακλή Πουαρό, που καλείται να λύσει ένα τρομακτικό μυστήριο. Συνταξιούχος πλέον και αυτοεξόριστος στην πιο λαμπερή πόλη του κόσμου, ο Πουαρό παρευρίσκεται απρόθυμα σε μια συνεδρίαση σε ένα παρακμιακό, στοιχειωμένο παλάτι. Όταν ένας από τους καλεσμένους δολοφονείται, ο ντετέκτιβ βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν απαίσιο κόσμο σκιών και μυστικών. Το μεταφυσικό θρίλερ βασίζεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα «Το Πάρτι» (Hallowe’en Party) της Άγκαθα Κρίστι, με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Oscar Kenneth Branagh στον ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.