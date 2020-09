Συνεχίζεται το πρόγραμμα στην “Εξωραϊστική” με παράσταση, ταινίες για μικρούς και μεγάλους, stand up comedy

Συνεχίζονται οι προβολές στον θερινό κινηματογράφο της πόλης του Βόλου, την «Εξωραϊστική», με το πρόγραμμα να είναι το εξής:

-After 2: Μετά τη σύγκρουση, 8/9 και 9/9, στις 21.30, σκηνοθεσία: Ρότζερ Καμπλ, σενάριο: Άννα Tοντ, ηθοποιοί: Τζόσεφιν Λανγκφορντ, Χίρο Φάινς Τίφιν, διάρκεια: 105 λεπτά, είδος ταινίας: Αισθηματικό δράμα: Ο Χάρντιν θα είναι πάντα …ο Χάρντιν. Είναι στα αλήθεια ο ευαίσθητος τύπος που η Τέσα ερωτεύτηκε παράφορα ή είναι ένας άγνωστος; Η Τέσα εύχεται να μπορούσε να εξαφανιστεί, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ειδικά όταν θυμάται τις γεμάτες πάθος νύχτες τους. Όμως δεν είναι σίγουρη αν μπορεί να αντέξει ακόμα μία προδοσία.

-Μαρία Κιουρί: Η γυναίκα που άλλαξε τον κόσμο, 10/9, 11/9, 14/9, 15/9, 16/9, στις 21.30, σκηνοθεσία Μαρζάν Σατραπί, σενάριο: Τζακ Θορν, ηθοποιοί: Σαμ Ράιλι, Ρόζαμουντ Πάικ, Άνιουριν Μπάρναρντ, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, διάρκεια: 110 λεπτά, είδος ταινίας: Αισθηματικό δράμα: Ένα ταξίδι στη ζωή της θρυλικής Μαρίας Κιουρί, στις παθιασμένες σχέσεις της, στις επιστημονικές καινοτομίες της και στις συνέπειες αυτών για τον κόσμο ολόκληρο. Η γνωριμία της με τον επίσης επιστήμονα Πιερ Κιουρί, ο γάμος τους και η ανακάλυψη του ραδίου που άλλαξε την επιστήμη για πάντα. Μία ταινία αφιερωμένη στην ευφυία των Κιουρί που άλλαξε τον κόσμο και τους οδήγησε όχι μόνο στο Βραβείο Νόμπελ, αλλά και στην παγκόσμια αναγνωσιμότητα.

-Το μαγικό ταξίδι της Κοκκινοσκουφίτσας, 12/9, στις 19.00: Πρόκειται για ένα θεατρικό κείμενο βασισμένο στο κλασικό παραμύθι. Οι δύο βασικοί ήρωες, Ο Λύκος και η Κοκκινοσκουφίτσα, ξανασυναντιούνται λίγο καιρό μετά από όσα συνέβησαν στο σπίτι της γιαγιάς και καλούνται να συνεργαστούν προκειμένου να δώσουν συγχώρεση στον Λύκο όλα τα ζώα του δάσους. Σε αυτό τους το ταξίδι βοηθοί είναι τα παιδιά-θεατές, τα οποία θα συμμετέχουν ενεργά στη δράση με διαδραστικό τρόπο και μουσική προσέγγιση. Συντελεστές παράστασης: Κείμενο- σκηνοθεσία: Αναστασία Αναστασούδη. Παίζουν οι: Ευπραξία Αναστασιάδου, Ελένη Καπαγερίδου, Στέφανος Τσάκατος. Μουσική: Κώστας Γεκουσίδης. Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Παρασκευόπουλος. Απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και πάνω.

-Stand up comedy: Staying alive – Σχεδόν πέθανα, 12/9 και 13/9, στις 21.30: Στο stand up show της «StayingAlive» (Σχεδόν πέθανα), η Κατερίνα μιλά για όλα! Για Μαλαισιανούς, Άγγλους κι Έλληνες γιατρούς, τσαχπίνες νοσηλεύτριες και γοητευτικούς φυσικοθεραπευτές. Για το πώς η κορτιζόνη αντικαθιστά το μπότοξ, αλλά τίποτα δεν αντικαθιστά ένα σωστό ζευγάρι σκουλαρίκια. Η παράσταση αυτή αποδεικνύει περίτρανα πως τίποτα δεν σταματάει την Κατερίνα από τον απώτερο σκοπό της: Να γίνει Κυρίαρχος του Πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο!

-Ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι, 13/9, στις 19.40: Σύμφωνα με τον θρύλο, το Μαγικό Διαμάντι εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του κάθε φορά που έχει πανσέληνο. Ο κακόβουλος πρίγκιπας της ζούγκλας Μάγκα Καν και η δαιμόνια βασίλισσα του Σιρίμα το έχουν επιτέλους αποκτήσει. Όμως, πριν η σελήνη γεμίσει, ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το διαμάντι. Τυφλός από θυμό ο Μάγκα Καν εξαπολύει τους στρατιώτες-πιθήκους του για να εντοπίσουν τον νεαρό ληστή.

-Το κόλπο του αιώνα, 17/9 έως και 23/9, στις 21.30, ηθοποιοί: Γκουλιέρμο Φραντσέλα, Ντιέγκο Περέτι, Λούις Λούκε, σκηνοθεσία: Άριελ Γουίνογκαρντ, σενάριο: Άλεξ Ζίτο Φερνάντο Αραούχο, διάρκεια: 114 λεπτά: Συνδυάζοντας ιδιοφυείς ανατροπές και απρόβλεπτες εξελίξεις, το «Κόλπο του αιώνα» εμπνέεται από μια απίστευτη κι όμως αληθινή, θρυλική ληστεία για να στήσει μια απολαυστική κωμική περιπέτεια που έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία στην Αργεντινή και αρχίζει τώρα τη διεθνή της καριέρα.

-Scooby doo! (μεταγλωτ.), 17/9 έως και 23/9 και 27/9, στις 19.30: H ταινία Scooby doo! αποκαλύπτει πως συναντήθηκαν για πρώτη φορά οι αχώριστοι φίλοι Σκούμπι και Σάγκι και πώς συνεργάστηκαν με τους νεαρούς ντετέκτιβ Φρεντ, Βέλμα και Δάφνη για να φτιάξουν τους διάσημους Mystery Inc. Έχοντας στο ενεργητικό τους εκατοντάδες λυμένα μυστήρια, ο Σκούμπι και η παρέα του έρχονται τώρα αντιμέτωποι με το πιο δύσκολο στην καριέρα τους: Την απελευθέρωση του σκύλου φάντασμα Κέρβερους. Διάρκεια: 93, είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια, σκηνοθεσία: Τόνι Σέρβον, σενάριο: Κέλι Φρίμον Κρεγκ.

-Ηρωικά χαμένοι, 24/9, 25/9, 26/9, στις 21.10 και 27/9, στις 21.30: Σε μια μικρή αγροτική πόλη της Αργεντινής ο διαχειριστής μιας τράπεζας και ένας δικηγόρος παίρνουν μέσα από τα χέρια κατοίκων της γειτονιάς τις αποταμιεύσεις τους. Σκοπός των τελευταίων είναι πλέον μόνο η ανάκτηση των χρημάτων τους. Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Μπορενζστάιν, πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Νταρίν, Λουίς Μπραντόνι, Βερόνικα Λινάς, Ντανιέλ Αραόζ, διάρκεια: 116 λεπτά.

-Η γκαρσονιέρα, 28/9, 29/9, 30/9, στις 21.10: Ο Μπαντ Μπάξτερ, υπάλληλος σε μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρία, καλοπιάνει τους ανωτέρους του δανείζοντάς τους το διαμέρισμά του για τις «διακριτικές» ερωτικές στιγμές τους. Ηθοποιοί: Τζακ Λέμον, Σίρλεϊ Μακ Λέιν, Φρεντ ΜακΜάρεϊ, διάρκεια: 125 λεπτά.

-Οι ζωές που δεν έζησα, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, στις 21.10: Οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Ελ Φάνινγκ και Σάλμα Χάγιεκ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Σάλι Πότερ, που είχε επίσημη συμμετοχή στο 70ό Φεστιβάλ Βερολίνου. Σκηνοθεσία: Σάλι Πότερ, ηθοποιοί: Χαβιέ Μπαρδέμ, Σάλμα Χάγιεκ, Ελ Φάνινγκ, Λόρα Λίνεϊ, διάρκεια: 85 λεπτά, είδος ταινίας: Δραματική.

-Μουλάν (μεταγλωτ.), 4/10, στις 19.10: Όταν ο Αυτοκράτορας της Κίνας διατάζει ότι ένας άντρας ανά οικογένεια πρέπει να υπηρετήσει τον Αυτοκρατορικό Στρατό για να υπερασπιστεί τη χώρα από τους εισβολείς, η Hua Mula, κόρη ενός διάσημου πολεμιστή, παίρνει τη θέση του άρρωστου πατέρα της. Σκηνοθεσία: Νίκι Κάρο, σενάριο: Ρικ Τζάφα, ηθοποιοί: Τζετ Λι, Γκονγκ Λι, Ντόνι Γιεν, διάρκεια: 115 λεπτά.