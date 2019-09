Συνεχίζεται η έκθεση με 13 έργα της διακεκριμένης χαράκτριας Μαίρης Σχοινά

Με έκδηλο ενδιαφέρον του κοινού συνεχίζεται με επιτυχία στον Χώρο Τέχνης «δ.» στον Βόλο η έκθεση έργων της διακεκριμένης χαράκτριας Μαίρης Σχοινά με τίτλο «Ωδές Αιγαίου στους πανάρχαιους θησαυρούς των Αντικυθήρων».

Με δεκατρία έργα η γνωστή από τη συμμετοχή στα χαρακτικά του Δημαρχείου Βόλου καλλιτέχνης παρουσιάζει στον Βόλο έργα που αποτυπώνουν με τη μοναδική τέχνη της χαρακτικής (ξυλογραφίες) μύθους και πραγματικότητες, συνθέτοντας ένα μοναδικό εικαστικό σύνολο.

Η έκθεση χαρακτικών της κ. Μαίρης Σχοινά δίνει την ευκαιρία παρατήρησης και προσέγγισης της ιδιότυπης δημιουργίας – αποτέλεσμα τέχνης και τεχνικής, έμπνευσης και διεργασίας – που περικλείεται ως έννοια στον όρο χαρακτική και αποδίδεται με τρόπο μοναδικό στην πρωτότυπη, αλλά και την ανατύπωσή του.

Η Μαίρη Σχοινά με σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και περγαμηνές της Σχολής Beaux Arts στο Παρίσι και της αντίστοιχης της Νέας Υόρκης, καθηγήτρια στη ΑΣΚΤ Αθηνών, έχει παρουσιάσει την καλλιτεχνική της αποτύπωση σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.

Δίδαξε Πλαστικές Τέχνες στο Κολλέγιο Αθηνών – Κολλέγιο Ψυχικού (1981-1993) και Χαρακτική στο Β’ Εργαστήριο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα (1993- 2015). Αναπληρώτρια καθηγήτρια.

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε 30 ατομικές εκθέσεις και σε περισσότερες από 100 συλλογικές εκθέσεις και διεθνείς Μπιενάλε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2003 Βραβείο Dr. Iwasaki, 4th Kyoto International Woodprint exhibition, Ιαπωνία.

2009 Βραβείο του Rector of the Szczecin Academy of Applied Art, International Print Triennial Krakow 2009, Κρακοβία, Πολωνία.

Έργα της βρίσκονται σε μουσεία, πινακοθήκες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η έκθεση έργων της Μαίρης Σχοινά στον Χώρο Τέχνης «δ.» θα διαρκέσει έως το Σάββατο 5 Οκτωβρίου και λειτουργεί Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.00 – 14.00 και 18.30 – 21.00 , Σάββατο 11.00 – 15.00, Κυριακή και Δευτέρα κλειστά ή με ραντεβού στο τηλ. 6978186878.