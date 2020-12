Συνεχίζει την παράδοση ο ΝΟΒΑ – Με επιτυχίες σε κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, κανόε-καγιάκ και S.U.P.

Εξαιρετική παρουσία είχε μέσα στο 2020 ο ΝΟΒΑ στα αθλήματα της θάλασσας που καλλιεργεί. Οι αθλητές του κατέγραψαν σημαντικές διακρίσεις, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει ο βολιώτικος σύλλογος.

Αναλυτικά, οι συμμετοχές και οι επιτυχίες του ΝΟΒΑ στα πρωταθλήματα κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας, κανόε-καγιάκ και S.U.P.

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Τεράστια επιτυχία για την πρωταθλήτρια του ΝΟΒΑ Ισμήνη Νόνη που κατέκτησε την 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου τον Σεπτέμβριο. Εκπροσώπησε την Ελλάδα, μαζί με τις Παπατέρπου Νένα, Ασβεστά Ιωάννα, Χαραλαμπίδου Ελένη του ΝΟΘ, στην τετράκωπο άνευ νεανίδων.

Η Νόνη μετείχε σε αγώνες αξιολόγησης τον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο, κατακτώντας και στους δύο την 4η θέση στο σκιφ νεανίδων.

Με 15 αθλητές ο ΝΟΒΑ έλαβε μέρος στο 86ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κωπηλασίας στον Σχοινιά, που εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου σε μια φάση, περιλαμβάνοντας όλες τις κατηγορίες ανδρών-γυναικών, Α-Γ Ελ. βαρών, Α-Γ Κάτω των 23, εφήβων-νεανίδων και παίδων-κορασίδων.

Στην κατηγορία ανδρών-γυναικών το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε το τετραπλό σκιφ γυναικών με τις Νόνη Ισμήνη, Βόντζου Αναστασία, Μπρουσοβάνα Κατερίνα, Παπανικολοπούλου Ελένη, ενώ το χάλκινο πήρε η τετράκωπος άνευ γυναικών με τις Βόντζου Αναστασία, Μπρουσοβάνα Κατερίνα, Παπανικολοπούλου Ελένη, Ζούζουλα Γεωργία.Στην 4η θέση τερμάτισε η δίκωπος άνευ ανδρών με τους Μαραγκό Γιώργο, Καραδέμητρο Δημήτρη.

Στην κατηγορία εφήβων-νεανίδων η Ισμήνη Νόνη και η Κατερίνα Μπρουσοβάνα κατέκτησαν το ασημένιο στη δίκωπο άνευ Κ23. Από εκεί και πέρα, 4η θέση πήραν η δίκωπος άνευ Κ23 με τους Μαραγκό Γιώργο, Καραδέμητρο Δημήτρη, η Νόνη Ισμήνη στο σκιφ νεανίδων και η τετράκωπος εφήβων με τους Γιολδάση Αλέξανδρο, Τζούνη Παναγιώτη, Μπρουσοβάνα Αλέξανδρο, Μπρουσοβάνα Ιωάννη. Την 6η θέση πήρε η δίκωπος νεανίδων με τις Μιχαηλίδη Σωτηρία, Κουκλουμπέρη Ευθυμία και την 12η (6η στον μικρό τελικό) ο Μπρουσοβάνας Αλέξανδρος στο σκιφ εφήβων.

Τέλος, σε παίδες-κορασίδες η τετράκωπος άνευ παίδων με τους Γιολδάση Αλέξανδρο, Τζούνη Παναγιώτη, Σκράπαρη Ιωάννη, Κουτσελίνη Βασίλη πήρε χάλκινο μετάλλιο. Στην 4η θέση τερμάτισε η δίκωπος άνευ κορασίδων με τις Μιχαηλίδη Σωτηρία, Κουκλουμπέρη Ευθυμία και στην 11η (5ος στον μικρό τελικό) ο Μπρουσοβάνας Ιωάννης στο σκιφ παίδων.

Λόγω των δεσμευτικών μέτρων για τον Covid-19 δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωταθλήματα ανάπτυξης σε Σούδα και Αργοστόλι. Την αποστολή στο Πανελλήνιο συνόδευσαν οι έφοροι του τμήματος Κωνσταντίνος Χρηστομάνος και Εμμανουήλ Μπρουσοβάνας. Προπονητές ήταν οι Ευθύμιος Τσούνης, Κων/νος Καμμένος και Νικόλαος Σκιαθίτης.

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Στο Περιφερειακό πρωτάθλημα (Χαλκίδα) ο ΝΟΒΑ μετείχε με εννέα Optimist και οκτώ Laser 4,7. Στα Optimist: Σίλελη Μάγδα 1η κοριτσιών-1η γενικής, Μαρίνου Ζωή 2η κοριτσιών-2η γενικής, Πελαγιάδης Διονύσιος 2ος αγοριών-4ος γενικής, Αντωνόπουλος Ευάγγελος 7ος αγοριών-10ος γενικής, Ευαγγελίδου Τερέζα 4η κοριτσιών-11η γενικής, Τριγκώνη Κωνσταντίνα 6η κοριτσιών-13η γενικής, Αντωνούλης Ιωάννης 10ος αγοριών-16ος γενικής, Κεσμετζής Αντώνιος 12ος αγοριών-18ος γενικής, Κοτινοπούλου Ελένη 8η κοριτσιών-19η γενικής.

Στα Laser: Κουτσουράς Βαγγέλης 1ος εφήβων-1ος γενικής, Δεληγιάννης Γιώργος 2ος εφήβων-2ος γενικής, Σάρκος Νικόλαος 4ος εφήβων-4ος γενικής, Μπένης Μάριος 6ος εφήβων-6ος γενικής, Βενετσάνου Ελένη 1η νεανίδων-7η γενικής, Τριγκώνης Αθανάσιος 7ος εφήβων-9ος γενικής, Παπαγεωργίου Ζηνοβία 3η νεανίδων-11η γενικής, Φουτζόπουλος Γιώργος 9ος εφήβων-12ος γενικής. Προκρίθηκαν για την πανελλαδική πρόκριση Εθνικών ομάδων οι: Σίλελη Μαγδαληνή, Μαρίνου Ζωή, Πελαγιάδης Διονύσιος, Αντωνόπουλος Βαγγέλης (Optimist).

Στο Skiathos Cup τον Σεπτέμβριο ο ΝΟΒΑ μετείχε με οκτώ Optimist και κατέκτησε την πλειοψηφία των επάθλων

Τον Οκτώβριο, στο Πανελλήνιο Laser 4,7 εφήβων-νεανίδων, παίδων-κορασίδων, στην Καλαμαριά, ο Βαγγέλης Κουτσουράς ήλθε 21ος και ο Νικόλαος Σάρκος 36ος, ανάμεσα σε 96 συμμετοχές. Επίσης, στο Πανελλήνιο Optimist στη Χαλκίδα, η Τερέζα Ευαγγελίδου κατέλαβε την 52η θέση.

Σχολή ανοικτή θάλασσας: Η σχολή ανοικτής θαλάσσης ξεκίνησε πολύ δυναμικά την χρονιά και ως αποτέλεσμα της συνεχούς ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε πλήρης σχολή κυβερνητών τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Η αγωνιστική δραστηριότητα ξεκίνησε με την διοργάνωση από τον ΝΟΒΑ του πρώτου αγώνα του Hellenic Match Racing Tour με την ονομασία Iolkos Match Race με συμμετοχή των καλύτερων 4μελών πληρωμάτων από όλη την Ελλάδα στις 20-23/2/2020. Ο ΝΟΒΑ συμμετείχε με την δική του ομάδα με κυβερνήτη τον Γιώργο Μαρίνο και πλήρωμα τους Χρυσάνθη Κουτσουρά, Βασιλική Κατσακλή και Βαγγέλη Κουτσουρά καταλαμβάνοντας την 4η θέση στα 6 πληρώματα. Οι σχολές ανοιχτής θαλάσσης συνεχίστηκαν με την λήξη της καραντίνας ολοκληρώνοντας ακόμη 4 τμήματα μέχρι τον Νοέμβριο.

Σχολές ιστιοπλοΐας τριγώνου: Ένας τομέας που άνθησε ιδιαίτερα ανάμεσα στις δυσκολίες της χρονιάς είναι οι σχολές ιστιοπλοΐας για μικρούς και μεγάλους που είχαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με επέκταση στο φθινόπωρο. Προπονητής ήταν ο Αθανάσιος Πινιάρης.

Αθλητές του κανόε-καγιάκ (αριστερά) και του S.U.P

ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΚΑΙ S.U.P.

Με επιτυχία έγιναν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα κανόε-καγιάκ και S.U.P που πραγματοποιήθηκαν στον Σχοινιά από 31/7 έως 2/8/2020.

Περισσότεροι από 250 αθλητές και αθλήτριες από 30 σωματεία συμμετείχαν στις κατηγορίες παίδων-κορασίδων, εφήβων-νεανίδων, ανδρών-γυναικών.

Ο ΝΟΒΑ συμμετείχε με επτά αθλητές στο καγιάκ και τρεις αθλήτριες στο S.U.P. (όρθια σανιδοκωπηλασία), κατακτώντας ένα χρυσό και ένα χάλκινο στο καγιάκ και τέσσερα χρυσά στο S.U.P. Αναλυτικά:

Στο καγιάκ το χρυσό πήρε το τετραπλό εφήβων με τους Σουγγάρη Δημήτριο, Σπυρέλη Δημήτριο , Σιρίν Κων/νο, Σιάτρα Ευάγγελο και το χάλκινο το διπλό καγιάκ παίδων με τους Σιρίν Κων/νο και Σιάτρα Ευάγγελο. Την 5η θέση κατέκτησε το μικτό παίδων-κορασίδων με τους Σπυρέλη Μαριέτα, Σιρίν Κων/νο και το διπλό εφήβων

με τους Σουγγάρη Δημήτριο, Σπυρέλη Δημήτριο. Επίσης, 6η θέση πήρε το τετραπλό ανδρών με τους Σουγγάρη Δημήτριο, Σπυρέλη Δημήτριο,Μπασδάνη Αθανάσιο, Σιάτρα Βασίλειο.

Στο S.U.P. δύο χρυσά κατέκτησε η Τσαούτου Πένυ (Μάστερ γυναικών 40+) με σκάφος 14΄00΄΄ και με σκάφος 12΄6΄΄, ενώ άλλα δύο χρυσά πήρε και η Τσίρου Εύη (Μάστερ γυναικών 50+) με σκάφος 14΄00΄΄ και σκάφος 12΄6΄΄. Επίσης, η 5η ήταν η Τσώνη Δήμητρα (Γυναικών) με σκάφος 14΄00΄΄.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και το 24ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανάπτυξης στο Ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά στον Μαραθώνα

από 8-9 Αυγούστου 2020. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπήρχαν πάρθηκαν όλα τα υγειονομικά μέτρα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Ο ΝΟΒΑ κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο, δύο πέμπτες θέσεις, μία έκτη και μία έβδομη. Αναλυτικά: Το ασημένιο μετάλλιο (2η θέση) πήραν η Σουγγάρη Εικατερίνη και Κουνέλας Γεώργιος στο μικτό διθέσιο καγιάκ 200 μέτρα. Στην 5η θέση τερμάτισαν ο Ρασβάνης Ανδρέας στο μονοθέσιο καγιάκ 1000 μέτρα παμπαίδων και ο Κουνέλας Γεώργιος στο μονοθέσιο καγιάκ 1000 μέτρα παίδων αρχαρίων. Επίσης, την 6η θέση πήρε ο Κουνέλας στο μονοθέσιο καγιάκ 200 μέτρα αρχαρίων και την 7η ο Ρασβάνης στο μονοθέσιο καγιάκ 200 μέτρα παμπαίδων.

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα S.U.P. και ωκεανικού καγιάκ που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Ράφτη, τα αποτελέσματα για τον ΝΟΒΑ ήταν:

Πένυ Τσαούτου: Χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό S.U.P. στην κατηγορία master Γυναικών και χρυσό μετάλλιο στο μεγάλων αποστάσεων (17χιλ) στην κατηγορία master γυναικών.

Έυα Μπέλλου: Χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό S.U.P. στην κατηγορία γυναικών.

Έυη Τσίρου: Χάλκινο μετάλλιο στο τεχνικό S.U.P. στην κατηγορία master γυναικών.

Καραμέτος Δημήτρης: 9η θέση στο μεγάλων αποστάσεων (17χιλ.) ανδρών και 12η θέση στο τεχνικό S.U.P. ανδρών.

Γιώργος Ράιος: 11η θέση στο μεγάλων αποστάσεων S.U.P. ανδρών και 14η στο τεχνικό S.U.P.

Κατώγιας Κων/νος: 10η θέση στα 15 χιλ. ωκεανικού καγιάκ στην κατηγορία ανδρών.

Σουγγάρης Δημήτριος: 4η θέση στα 15 χιλ. ωκεανικού καγιάκ στην κατηγορία εφήβων.

Προπονητές ήταν ο Γκεόργκι Αϊτόφ και ο Κατώγιας Κων/νος.