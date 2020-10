Συνέχεια προβολών στο θερινό σινεμά «Εξωραϊστική»

Συνεχίζονται οι προβολές στον θερινό κινηματογράφο της πόλης του Βόλου, την «Εξωραϊστική», με το πρόγραμμα να είναι το εξής:

-Θέατρο Σκιών Αθανασίου: Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι, 10/10, διπλή παράσταση, 18.00 και 19.30.

-Made in Italy, έως και 11/10, στις 20.00. Ένας ζωγράφος που έχει αποξενωθεί από τον γιο του, διευθυντή μιας λονδρέζικης γκαλερί, ταξιδεύει μαζί του ώς την Τοσκάνη για να επισκευάσουν το παρατημένο εξοχικό τους. Τον πρώτο τον συνδέουν βαθιές αναμνήσεις με τη γραφική βίλα, την οποία ο δεύτερος θέλει εσπευσμένα να πουλήσει.

-Παράσιτα, 12/10, στις 20.00, σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν-Χο, σενάριο: Μπονγκ Τζουν-Χο, ηθοποιοί: Σονγκ Κανγκ-Χο, Λι Σαν Κουν, Τσο Γέο, Παρκ Σο-Νταμ, διάρκεια: 132 λεπτά. Ένα απολαυστικό μείγμα μαύρης κωμωδίας, κοινωνικού σχολιασμού, σάτιρας κι αγωνίας, τα «Παράσιτα» είναι μια ταινία που αρνείται να κατηγοροποιηθεί σε κάποιο είδος ή ακόμα να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη.

-Οι μεταφραστές – Les Traducteurs, 13/10, στις 20.00. Απομονωμένοι σε μια πολυτελή κατοικία, χωρίς καμία δυνατότητα επαφής με τον έξω κόσμο, 9 μεταφραστές μεταφράζουν το τελευταίο μέρος ενός εκ των μεγαλύτερων best seller της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Στο διαδίκτυο διαρρέουν οι 10 πρώτες σελίδες του βιβλίου και ένας εκβιαστής απειλεί να αποκαλύψει τη συνέχεια αν δεν του δοθεί ένα εξωφρενικό ποσό. Το ερώτημα που παραμένει είναι ένα: Από πού ήρθε η διαρροή; Όλοι τους πλέον είναι ύποπτοι.

-Μικρές κυρίες – Little women, 14/10, στις 20.00, σκηνοθεσία: Γκρέτα Γκέργουιγκ, σενάριο: Γκρέτα Γκέργουιγκ, ηθοποιοί: Μέριλ Στριπ, Έμα Γουάτσον, Λουί Γκαρέλ, Ελίζα Σκάνλεν, διάρκεια: 135 λεπτά, είδος ταινίας: Αισθηματικό δράμα. Η σεναριογράφος και σκηνοθέτης Greta Gerwig (Lady Bird) με τις Μικρές Κυρίες της κατάφερε να δώσει μια νέα πνοή στην κλασική νουβέλα και στα γραπτά της Louisa May Alcott και να ξεδιπλώνει τον χαρακτήρα της Jo March, το συγγραφικό alter ego της, που αντανακλά στη μυθιστορηματική ζωή της.

-Ευτυχία, 15/10, στις 20.00, σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής, σενάριο: Κατερίνα Μπέη, ηθοποιοί: Ντίνα Μιχαηλίδου, Αντώνης Λουδάρος, Χρύσα Ρώπα, Παύλος Ορκόπουλος, Κρατερός Κατσούλης, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, Κάτια Γκουλιώνη, Λίλα Μπακλέση, Ευαγγελία Συριοπούλου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Θάνος Τοκάκης, Ευγενία Σαμαρά, Ματθίλδη Μαγγίρα, Φοίβος Δεληβοριάς, διάρκεια: 123 λεπτά. Μια ταινία εμπνευσμένη από τη συναρπαστική ιστορία της πρωτοπόρου Ελληνίδας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου, με τις μεγαλύτερες και διαχρονικότερες επιτυχίες στο λαϊκό τραγούδι.

-Πόνος και δόξα – Dolor y gloria / Pain & glory, 16/10, στις 20.00, σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ, σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ, ηθοποιοί: Αντόνιο Μπαντέρας, Πενέλοπε Κρουζ, Λεονάρντο Σμπαράλια, Νόρα Νάβας, Χουλιέτα Σεράνο, Ασιέρ Ετξεαντία, διάρκεια: 113 λεπτά. Το «Πόνος και δόξα» μιλάει για τη δημιουργία, για τη δυσκολία να τη διαχωρίζεις από την ίδια τη ζωή και για τα πάθη που της δίνουν νόημα και ελπίδα. Εξερευνώντας το παρελθόν του, ο Σαλβαδόρ ανακαλύπτει την άμεση ανάγκη να το διηγηθεί λεπτομερώς και μέσα από αυτό βρίσκει τη σωτηρία του.

-Στα μαχαίρια – Knives out 17/10, στις 20.00, σκηνοθεσία: Ράιαν Τζόνσον, σενάριο: Ράιαν Τζόνσον, ηθοποιοί: Τόνι Κολέτ, Ντάνιελ Κρεγκ, Κρις Έβανς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Φρανκ Οζ, Άνα ντε Άρμας, Κάθριν Λάνγκφορντ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Ντον Τζόνσον, Μάικλ Σάνον, διάρκεια: 130 λεπτά Ο καταξιωμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης Rian Johnson (Brick, Looper, Star Wars: The Last Jedi) αποδίδει φόρο τιμής στην αυθεντία του Μυστηρίου Agatha Christie,με μία φρέσκια σύγχρονη ταινία Εγκλήματος και Μυστηρίου στην οποία όλοι είναι ύποπτοι.

-Κατηγορώ…!, 18/10, στις 20.00, παραγωγή: Γαλλία/Ιταλία, Σκηνοθεσία: Ρόμαν Πολάνσκι, σενάριο: Ρόμπερτ Χάρις, Ρόμαν Πολάνσκι, ηθοποιοί: Ζαν Ντιζαρντέν, Λουί Γκαρέλ, Εμανουέλ Σενιέ, Γκρεγκορί Γκαντεμπουά, διάρκεια: 132’. Στις 5 Ιανουαρίου, 1895, ο λοχαγός Άλφρεντ Ντρέιφους, ένας νέος αξιωματικός του γαλλικού στρατού κατηγορείται άδικα πως κατασκόπευε για λογαριασμό της Γερμανίας και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη στο Νησί του Διαβόλου.

Πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα και τις ώρες προβολών στο www.victoria-cinema.gr/.