Συνέχεια προβολών στην “Εξωραϊστική” με «Trip to Greece»

Συνεχίζεται το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου «Εξωραϊστική», με προβολές ταινιών, θέατρο σκιών Καραγκιόζη, stand up comedy, θεατρικές παραστάσεις, παιδικό θέατρο, παιδικές ταινίες.

-Trip to Greece, 12/7 – 13/7 – 14/7 – 15/7, στις 21.30. Οι ηθοποιοί Ρομπ Μπράιντον και ο Στιβ Κούγκαν συνεχίζουν τη σειρά των διάσημων οδοιπορικών τους, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη στην Ελλάδα. Ένα ολοκαίνουργιο «The Trip» έχει αρχίσει να γυρίζεται. Στο επόμενο σίκουελ, το περιπετειώδες δίδυμο έρχεται στην Ελλάδα! Οι οπαδοί της σειράς «The Trip» του Μάικλ Γουίντερμποτομ μπορούν να αρχίσουν να πανηγυρίζουν, καθώς ο Ρομπ Μπράιντον και ο Στιβ Κούγκαν ετοιμάζουν το τέταρτο σίκουελ του ολοένα και πιο δημοφιλούς κωμικού franchise. Στις 16 Ιανουαρίου, ο Μπράιντον μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μία φωτογραφία του με τον Κούγκαν, κάνοντας λόγο για την επανένωσή τους. Στη λεζάντα γράφει: «Γεύμα με ένα φίλο, για να συζητήσουμε την ταινία «The trip to Greece»».

-Θέατρο Σκιών: Ο Καραγκιόζης, ο Οδυσσέας και ο Κύκλωπας, 13/7, στις 19.30, από το Θέατρο Σκιών Γιώργου Αθανασίου, σε μια παράσταση με θέμα από την ελληνική μυθολογία και ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των σκιών με γενική είσοδο μόνο 5 ευρώ.

-Ένας υπέροχος γείτονας, 16/7 – 17/7 – 18/7 – 19/7 – 21/7, στις 21.30 και 22/7 στις 22.00. Όταν ένας βαριεστημένος συντάκτης περιοδικού «αναγκάζεται» να γράψει ένα άρθρο για τον Fred Rogers, ξεπερνάει τον όποιο σκεπτικισμό του, μαθαίνει από την καλοσύνη των άλλων, αγαπάει και συγχωρεί στην πιο όμορφη γειτονιά της Αμερικής. O Tom Hanks υποδύεται τον Mr. Rogers στην ταινία «Ένας υπέροχος γείτονας», μια ιστορία όπου η καλοσύνη νικά τον κυνισμό, βασισμένη στην αληθινή φιλία μεταξύ του Fred Rogers και του δημοσιογράφου Tom Junod.

-Stand up comedy: Αλέξανδρος Τσουβέλας, 20/7, στις 20.15 και 22.15. Το κωμικό backstage με αυτοσχεδιασμό, με φωνές, με χαρακτήρες και κωμικές καταστάσεις της διπλανής πόρτας, με ερεθίσματα από το κοινό και παιχνίδια του μυαλού ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και ο Θανάσης Παπαγεωργίου τα δίνουν όλα επί σκηνής για 2 ώρες και βάλε και υπόσχονται γέλια δυνατά… Όλοι άλλωστε γνωρίζουν πως το backstage βγάζει περισσότερο γέλιο από το ίδιο το έργο.

-Παιδικό Θέατρο: Χάνσελ & Γκρέτελ, 22/7, στις 20.00, από το Μικρό Θέατρο Λάρισας, το οποίο κλείνοντας αισίως τα 10 χρόνια συνεπής παρουσίας στον χώρο του ποιοτικού παιδικού θεάτρου, παρουσιάζει για 9η χρονιά στην πόλη, μια παιδική παράσταση που θα μιλήσει στην καρδιά των μικρών, αλλά και μεγάλων φίλων μας. Μέσα στο παγωμένο και σκοτεινό δάσος, ο Χάνσελ και η Γκρέτελ περιπλανώνται πάρα πολλή ώρα και ενώ η πείνα τους μεγαλώνει συνεχώς, αντιλαμβάνονται πως έχουν χαθεί!

-Ο πειρατής Μαυροδόντης & το Μαγικό Διαμάντι, 23/7 – 24/7 – 26/7, στις 20.50. Σύμφωνα με τον θρύλο, το Μαγικό Διαμάντι εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του κάθε φορά που έχει πανσέληνο. Ο κακόβουλος πρίγκιπας της ζούγκλας Μάγκα Καν και η δαιμόνια βασίλισσα του Σιρίμα το έχουν επιτέλους αποκτήσει. Όμως, πριν η σελήνη γεμίσει, ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το διαμάντι. Τυφλός από θυμό ο Μάγκα Καν εξαπολύει τους στρατιώτες-πιθήκους του για να εντοπίσουν τον νεαρό ληστή.

-Ένας καλός ψεύτης, 23/7 – 24/7 – 26/7, στις 22.30 και 29/7, στις 21.30. Ο Ρόι Κόρτνεϊ (Μακ Κέλεν), επαγγελματίας απατεώνας, δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη του όταν γνωρίζει – μέσω ίντερνετ – τη χήρα Μπέτι Μακ Λις (Μίρεν). Καθώς η Μπέτι του ανοίγει το σπίτι και τη ζωή της, ο Ρόι εκπλήσσεται που αρχίζει να νοιάζεται πραγματικά για εκείνη, μετατρέποντας αυτό που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη κομπίνα της ζωής του, σε μία επικίνδυνη διαδρομή σε τεντωμένο σχοινί.

-Παιδικό Θέατρο: Ο Ροβινσώνας και ο Κρούσος, 27/7, στις 21.00. Δυο ξένοι ναυαγούν πάνω σε μια στέγη… στη μέση του πουθενά! Καθώς η στάθμη του νερού γύρω τους όλο και ανεβαίνει αναγκάζονται να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και μέσα από έντονες συγκρούσεις να συνεργαστούν. Ο ένας μιλάει ελληνικά κι ο άλλος μία ξένη, ακαταλαβίστικη διάλεκτο! Όμως, στον μαγικό χώρο του θεάτρου, όπου όλα είναι εφικτά, οι δυο τους καταφέρνουν, όχι μόνο να συνεννοηθούν, αλλά να γίνουν και… φίλοι!