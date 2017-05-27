Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΜΕ Μαγνησίας οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Τετάρτη.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Ε.Κ. Μ & Α)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΞΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΛΑΤΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΙΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΚΕΡΗ)
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΤΣΟΥΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΥΡΙΚΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΝΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Ε.Κ. Μ & Α)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΞΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΛΑΤΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΝΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΧΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΤΣΟΥΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΙΛΥ)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΙΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΚΕΡΗ)
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ