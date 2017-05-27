ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Τοπικά

Στη συγκέντρωση ενάντια στην καύση RDF από την ΑΓΕΤ και το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΤΑ

Τοπικά

Πρωτοποριακό σύστημα λίπανσης από το εργαστήριο του τμήματος Γεωπονίας

Τοπικά

Εργασίες ανακαίνισης στον ναό της Αγίας Παρασκευής

Τοπικά

Καταγγελία για διώξιμο αδέσποτων από το καταφύγιο στις Γλαφυρές

Τοπικά

Δημοπρασία εκμίσθωσης λούνα παρκ στο παζάρι του Βόλου με τιμή εκκίνησης στις 42.000 ευρώ

Τοπικά

«Γέφυρες» του ΓΕΛ Αγριάς με την Πορτογαλία

Τοπικά

«Επί τάπητος» η πρόληψη των πυρκαγιών σε ημερίδα που διοργάνωσε η Πυροσβεστική

Τοπικά

Πολεμικά πλοία στο λιμάνι του Βόλου

Τοπικά

Φέρονται να εξαπάτησαν ιδιοκτήτες ξενοδοχείου στο Ανατολικό Πήλιο

Τοπικά

Τη Δευτέρα θα απολογηθεί η 30χρονη που πυροβόλησε την αδερφή της στην Πορταριά

Τοπικά

Εννιά προσλήψεις οχτάμηνης απασχόλησης στη Μαγνησία

Τοπικά

Καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην καύση RDF από την ΑΓΕΤ

Τοπικά

Γ. Καλτσογιάννης: Ανίκανη να προστατεύσει τους πολίτες η κυβέρνηση

Τοπικά

Ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών από τη βροχή και το χαλάζι σε Αλμυρό και Βελεστίνο

Τοπικά

Πρόγραμμα ενημέρωσης σε δημοτικά σχολεία του Βόλου για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τοπικά

Τίμησαν τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου Νίκητα Πρίντζο

Τοπικά

Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση για τις αλλεργίες στο περιφερειακό ιατρείο Καναλίων

Τοπικά

Ο Χριστόφορος Ιγγλέσης πρόεδρος στη ΔΗΜ.Τ.Ο ΟΝΝΕΔ Βόλου

Τοπικά

Αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κατάληψης αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Λάρισας

Τοπικά

Διακομιδή 65χρονου από τη Σκιάθο για νοσηλεία στον Βόλο

Τοπικά

Σύλληψη 35χρονου στον Βόλο για κατοχή ναρκωτικών

Τοπικά

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το RDF της ΑΓΕΤ την ημέρα του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τοπικά

Μαρία Σαμαρά: Στο κενό οι ενέργειες του Δήμου για τους δασικούς χάρτες στο Ανατολικό Πήλιο

Τοπικά

Ελέγχθηκε στη Βουλή το «τρομοπακέτο» στον Λουκά Παπαδήμο

Ελλάδα

Τρεις τραυματίες σε δύο τροχαία στον Βόλο

Τοπικά

Έρχεται..τσουνάμι: Φόροι 4,5 δισ το μήνα ως το τέλος του έτους

Οικονομία

Το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο του κόσμου κατασκευάζεται στη Χιλή

Κόσμος

Σαββίδης για Mega: Κύριο καθήκον μου να εξοφλήσω τους εργαζομένους

Ελλάδα

«Τα 5 πιθανά πακέτα του ESM για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους»

Οικονομία

Χριστοδουλάκης: Περιττή και επιζήμια η παρουσία του ΔΝΤ -Θα ζητά συνεχώς ανταλλάγματα

Οικονομία

5χρονη αναρωτιέται «Γιατί δεν είναι ο Ομπάμα πρόεδρος» – Θυμωμένη ζητά απάντηση

Θ Plus

Προωθείται η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 της παράκαμψης στα «Αστέρια» Αγριάς

Τοπικά

Το ΠΑΜΕ Μαγνησίας για την επιλογή διευθυντών στις σχολικές μονάδες

Τοπικά

«Μύλος» με τη διαδρομή του τρομοφακέλου – Η κατάθεση Παπαδήμου θα ρίξει φως στην υπόθεση

Ελλάδα

Μυστικό κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία είχε προτείνει ο γαμπρός του Τραμπ

Κόσμος

Βόμβα ΣτΕ για τις Πανελλαδικές

Ελλάδα

Ανοίγει η αυλαία στο ΕΑΚ για τους 21ους Ιωνικούς Αγώνες κολύμβησης

Αθλητισμός

Ταχυδρομικό περιστέρι κουβαλούσε σχεδόν 200 χάπια έκσταση

Κόσμος

Eνταλμα σύλληψης για τον Τούρκο μπασκετμπολίστα Καντέρ από την κυβέρνηση Ερντογάν

Αθλητισμός

Χάος στη Σρι Λάνκα από μουσώνες: 92 νεκροί και 110 αγνοούμενοι -60.000 άστεγοι

Κόσμος

Επικίνδυνη ασθένεια κόλλησε το κορίτσι που άρπαξε το θαλάσσιο λιοντάρι

Κόσμος

Νέα επίθεση σε αστυνομικούς στα Εξάρχεια -Με βόμβες μολότοφ και πέτρες

Ελλάδα

Θρήνος στο Αγρίνιο: Υπέκυψε 18χρονος μετά από τροχαίο

Ελλάδα

Φρίκη στο Μεξικό: Εντόπισαν πέντε αποκεφαλισμένα πτώματα

Κόσμος

Ο καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Διαβάστε σήμερα στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Χωρίς κατηγορία

Πώς μας βλέπουν τα νεογέννητα μωρά;

Θ Plus

Καθηγητές και φοιτητές παρακολούθησαν σεμιναριακή διάλεξη στο ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τοπικά

Συναυλία από την Σχολή Ελληνικής Μουσικής στο προαύλιο του ναού Αγ. Βασιλείου

Πολιτισμός

Τοπικά

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΜΕ Μαγνησίας οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Τετάρτη.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Ε.Κ. Μ & Α)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)

ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΞΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΑΛΑΤΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΙΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΚΕΡΗ)
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΤΣΟΥΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΣΤΡΟΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΥΡΙΚΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΝΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Α.Ε.Κ. Μ & Α)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ
ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΑΚΕ Δ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ)
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΞΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΑΛΑΤΑ – ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΝΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΒΙΚΥ
ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΞΥΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΟΔΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

ΧΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΤΖΟΥΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΣΙΤΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΤΣΟΥΓΚΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΥΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΙΛΥ)

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ – ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΣΥΡΑΓΩ
ΛΙΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΚΥΡΑΤΣΩ (ΚΕΡΗ)
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΟΥΛΑ)
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΞΑΝΘΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

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