Συνδυασμένες εφαρμογές τεχνολογίας στην Αισθητική Ιατρική

Αναρροφούν, θερμαίνουν, παγώνουν, κάνουν μηχανικό μασάζ: Κάθε χρόνο δεκάδες hi-tech «διαμάντια» εμφανίζονται στα ιατρεία. Ραδιοσυχνότητες για να μαζέψουν τη χαλάρωση. Πλάσμα για αναίμακτη βλεφαροπλαστική. Κρυολιπόλυση για το τοπικό πάχος. Καινούριες κεφαλές που μειώνουν την κυτταρίτιδα. Λέιζερ για το λίπος στην κοιλιά. Η λίστα θα μπορούσε να εμπλουτιστεί ακόμα περισσότερο με γκάντζετ και συσκευές νέας γενιάς που ενσωματώνουν πολλές τεχνολογίες για συνδυαστικές θεραπείες. Όμως χιλιάδες ασθενείς κλείνουν ραντεβού και στη συνέχεια αλλάζουν θεραπεία ή γιατρό μένοντας δυσαρεστημένοι. Τι δουλεύει και τι όχι; Τι σαμποτάρει το αποτέλεσμα; Και με ποια κριτήρια θα κάνουμε μια θεραπεία αισθητικής ιατρικής, εφόσον κάθε γιατρός προτείνει την τεχνολογία που ο ίδιος φιλοξενεί στο ιατρείο του;

Ζητήσαμε από τον δρ Παναγιώτη Τσακλή, καθηγητή Εμβιομηχανικής και Εργονομίας στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ερευνητή Μηχανικής και Αναγέννησης Ιστών και Οργάνων στο MechE MIT, USA και επισκέπτη καθηγητή του Ινστιτούτου Karolinska Sweden, να μας πει τι έχει αποτέλεσμα στη χαλάρωση, το τοπικό πάχος και την κυτταρίτιδα και ο ίδιος εξήγησε τι έρευνα πρέπει να κάνουμε.

Ένδειξη: τοπικό πάχος

Έχετε περιττό λίπος στην κοιλιά, στα πλάγια των γλουτών (ψωμάκια), γύρω από τη μέση; Η λιποαναρρόφηση είναι η μόνη μέθοδος που αφαιρεί επεμβατικά τα λιποκύτταρα με μια κάνουλα που εισάγεται μέσα από μια οπή κάτω από το δέρμα. Οι υπόλοιπες σύγχρονες μέθοδοι, είναι μη τραυματικές και καταστρέφουν μια ποσότητα από αυτά χωρίς επέμβαση. Τι αποτέλεσμα όμως προσφέρουν;

Κρυολιπόλυση

Ο δρ Τσακλής επισημαίνει: «Λειτουργεί πολύ καλά ως μονοθεραπεία. Μειώνει τη θερμοκρασία σε επίπεδο υποδερμικό οδηγώντας σε καταστροφή τα λιποκύτταρα. Ο ιδανικός συνδυασμός για καλύτερο αποτέλεσμα είναι εφαρμογή κρουστικών κυμάτων σε άλλη συνεδρία, επειδή αυξάνουν τον κυτταρικό μεταβολισμό, τη λειτουργία της λιπάσης (ένζυμο που βοηθά στην πέψη του λίπους) και την ελαστικότητα των ιστών». Διάσημοι εκπρόσωποι: Coolsculpting (evomedica.com), Clatuu (lidsmedical.gr), Ecocryo (ecomed.gr) κ.ά. Η μελέτη: Οι περισσότερες είναι εκείνες για τη συσκευή Coolsculpting, την πρώτη που βγήκε. Έρευνα που εξέτασε δύο ανθρώπους 9 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεδρία έδειξε ότι τα αποτελέσματα είχαν διατηρηθεί μέχρι κάποιον βαθμό, γιατί είχαν πάρει βάρος. Επομένως η διατήρηση του βάρους παίζει ρόλο στο αν θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που διαρκεί (Journal of Cosmetic Dermatology, 2016).

Υπέρηχοι

«Από μόνοι τους δεν προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο τοπικό πάχος. Οι εστιασμένοι υπέρηχοι νέας γενιάς (HIFU) είναι ανώτεροι στη λιπόλυση από τους κλασικούς μη εστιασμένους. Βοηθούν στη βελτίωση της κυκλοφορίας, ενδείκνυνται για μετά τη λιποαναρρόφηση γιατί προσφέρουν και σύσφιγξη, αλλά προβληματίζει ότι προκαλούν πόνο». Διάσημοι εκπρόσωποι: HIFU ULTHERA DeepSEE, Ultralift 360MAXTM κ.ά. Η μελέτη: New waves for fat reduction: high-intensity focused ultrasound; Semin Cutan Med Surg. 2013 Mar;32(1):26-30.

Λέιζερ χαμηλής ισχύος (low level laser)

«Σαν μονοθεραπεία δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι επειδή η μέθοδος διασπά τα λιπαρά οξέα και αυτά κυκλοφορούν στο αίμα, πρέπει να τα βοηθήσουμε να αποβληθούν συνδυαστικά με άσκηση. Επομένως αμέσως μετά τη συνεδρία με το λέιζερ κάποιος πρέπει να κάνει γυμναστική. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει βιολογικό αποτέλεσμα». Διάσημος εκπρόσωπος: Λέιζερ i-Lipo (ChromogenexTM – Dermaceuticals.gr). Η μελέτη: Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας έχουν φανεί, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα για την αξία της ως μόνης θεραπείας (Lasers in Surgery & Medicine, 2013), γι’ αυτό εξάλλου και οι γιατροί τονίζουν να συνδυάζεται με γυμναστική. (Neira R et al : Fat Liquefaction, Effect of Low-Level Laser Energy on Adipose Tissue; Plastic Reconstructive Surgery, 2002:110(3); 912-22).

Ραδιοσυχνότητες

«Τα ραδιοκύματα πηγαίνουν σε βάθος και στοχεύουν τα λιποκύτταρα προκαλώντας ένα θερμικό, αόρατο «έγκαυμα». Σύμφωνα με τον καθηγητή το καλύτερο αποτέλεσμα το προσφέρουν συνδυαστικά με ηλεκτρομυϊκή διέγερση (EMS). «Αυτός ο συνδυασμός προκαλεί απόπτωση, καλύτερη κυκλοφορία και οδηγεί σε σύσφιγξη». Διάσημοι εκπρόσωποι: Vanquish (btlaesthetics.com/gr/), TriLipo® RF + TriLipo® DMA (Pollogen® – Dermateuticals.gr) κ.ά. Η μελέτη: Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει αναδόμηση των ιστών με ακρίβεια σε πολλαπλά επίπεδα, και συνεργεί θετικά στο αποτέλεσμα άλλων παραδοσιακών τεχνικών όπως η λιπαναρόφηση ή συνδυαστικά με εφαρμογές υπερήχων και της λιπόλυσης με χρήση laser. (Malcolm Paul et.al: Three-Dimensional Radiofrequency Tissue Tightening: A Proposed Mechanism and Applications for Body Contouring; Aesth Plast Surg (2011) 35:87-95).

Ένδειξη: Η χαλάρωση

Στα 100% μη επεμβατικά όπλα που έχουν οι γιατροί για να νικήσουν τη χαλάρωση, το πλάσμα είναι η νέα προσθήκη στις ραδιοσυχνότητες και τους υπερήχους.

Πλάσμα

Πρόκειται για το τέταρτο στοιχείο της ύλης (δεν έχει σχέση με το πλάσμα του αίματος). Το Άζωτο σε αέρια μορφή, όταν «βομβαρδιστεί» με υψηλής ισχύος ραδιοσυχνότητα δημιουργεί το «πλάσμα», δηλαδή μία δέσμη ιονισμένων ατόμων η οποία με την εφαρμογή διαπερνά το δέρμα σε συγκεκριμένο βάθος ανάλογα με την επιλογή του χρήστη και επιδρά ερεθιστικά στο χόριο και τις κατώτερες στοιβάδες, με τελικό αποτέλεσμα τη σύσφιγξη. Η τεχνολογία νέας γενιάς δεν προκαλεί έγκαυμα εξωτερικά και δεν επηρεάζει την επιδερμίδα. Η ανάρρωση είναι γρήγορη. Επίσης η τεχνολογία δουλεύει καλά στην ακμή και κάνει αποχρωματισμό και σε κηλίδες. Διάσημοι εκπρόσωποι: PlexR (με οξυγόνο), Neogen Evo (Energist UK – Dermateuticals.gr) (με άζωτο), Portrait® PSR system (με άζωτο). Η μελέτη: Διάφορες μελέτες δείχνουν την αποτελεσματικότητα του πλάσματος για την πιο παλιά συσκευή PlexR (Dermatologic Surgery, 2017 κ.ά.). Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου γενικά υποστηρίζεται από πολύ καλές μελέτες (Advances in plasma skin regeneration; Journal of Cosmetic Dermatology, 7, 169-179 – Nitrogen Plasma Skin Regeneration and Aesthetic Facial Surgery; Arch Facial Plast Surg, Vol 11:3, May/June 2009 κ.ά.).

Ραδιοσυχνότητες

Σύμφωνα με τον ειδικό οι πολυπολικές ραδιοσυχνότητες (π.χ. τριπολικές, τετραπολικές) έχουν καλύτερο αποτέλεσμα στη χαλάρωση μεγάλης επιφάνειας γιατί η ενέργειά τους διαχέεται από πολλούς πόλους σε μεγαλύτερη επιφάνεια δέρματος. Επίσης, σε σύγκριση με τους εστιασμένους υπερήχους που επίσης κάνουν δουλειά (HIFU με διάσημο εκπρόσωπο το Ulthera), η ενέργεια δρα συνολικά και δεν εστιάζει σε ένα σημείο. Ό,τι κι αν επιλέξει ο γιατρός σας, ο καθηγητής τονίζει να συνδυαστούν οι ραδιοσυχνότητες με ηλεκτρομυική διέγερση (EMS) για καλύτερο και πιο μακροχρόνιο αποτέλεσμα. «Μαζί με το δέρμα χαλαρώνει και ο μυς κάτω από αυτό. Τονώνοντας τον μυ «τσιτώνει» η επιδερμίδα». Διάσημοι εκπρόσωποι: TriLipo® RF + TriLipo® DMA +TriFractional™ (Pollogen®) Η μελέτη: (Malcolm Paul et.al: Three-Dimensional Radiofrequency Tissue Tightening: A Proposed Mechanism and Applications for Body Contouring; Aesth Plast Surg (2011) 35:87-95).

Ένδειξη: Κυτταρίτιδα

«Η όψη φλοιού πορτοκαλιού οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, από την καθιστική ζωή και την κακή διατροφή μέχρι τα γονίδια. Οι σύγχρονες θεραπείες στοχεύουν να μαλακώσουν τους ιστούς, να διεγείρουν το λεμφικό σύστημα ώστε να πολεμήσουν την κατακράτηση και να «ρουφήξουν» προς τα πάνω το δέρμα που τραβούν προς τα μέσα τα ινώδη διαφραγμάτια σχηματίζοντας βαθουλώματα.

Κρουστικά κύματα (ακτινικής εκπομπής) (Radial shockwaves):

«Διαφέρουν από τους υπερήχους και είναι κύματα που διεγείρουν με έντονες δονήσεις τον υποδόριο ιστό, προκαλώντας το φαινόμενο της «σπηλαιοποίησης» (cavitation), χωρίς να επηρεάζουν το δέρμα. Ενεργοποιούν τους ινοβλάστες, αυξητικούς παράγοντες, τη μικροκυκλοφορία και τη δημιουργία νέων ινών κολλαγόνου και ελαστίνης. Σύμφωνα με τις μελέτες είναι τα πρώτα σε επιλογή θεραπείας και για τους 4 τύπους της κυτταρίτιδας. Έχουμε δει στο παρελθόν το βιολογικό αποτέλεσμα σε μυοσκελετικούς ιστούς και γνωρίζουμε ότι ειδικά ο τύπος 4 (με οίδημα και τοπικό πάχος) ευεργετείται πολύ». Διάσημος εκπρόσωπος: Cellvibe (EMS – Dermaceuticals.gr), D-Actor (AWT® -Storz) κ.ά. Η μελέτη: Μελέτες δείχνουν ότι τα ακουστικά κύματα βελτιώνουν την κυκλοφορία, νεοκολλαγονογένεση, λεμφική παροχέτευση και βελτίωση της κυτταρίτιδας μετά από 6-8 συνεδρίες (Journal of Clinical & Investigative Dermatology, 2017), (Tsaklis P.: Presentation of acoustic waves propagation and their effects through human body tissues; Human Movement 2010; 11(1): 91-95) – (Schlaudraff k. et.al: Predictability of the individual clinical outcome of the extracorporeal shock wave therapy for cellulite; Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology, 2014:7, 171-183).

Ενδερμολογία

Η συσκευή με τους κυλίνδρους που προσφέρει ταυτόχρονα μηχανικό μασάζ, αναρρόφηση και μηχανική διέγερση είναι εδώ και χρόνια η πιο διάσημη μέθοδος αντιμετώπισης της κυτταρίτιδας. «Υπάρχει αποτέλεσμα, αλλά δεν έχει αποδειχθεί το μακροχρόνιο αποτέλεσμα και η διατήρησή του είναι κάτι που ενδιαφέρει όσους κάνουν θεραπείες». Διάσημος εκπρόσωπος: Lipomassage endermologie LPG (lidsmedical.gr). Η μελέτη: Για το τελευταίο μοντέλο Cellu M6 Alliance έρευνες δείχνουν λείανση της κυτταρίτιδας κατά 67% μέσα σε 3 συνεδρίες και 71% σύσφιγξη.

Τι έρευνα να κάνω;

Πρώτα επιλέξτε έναν καλό γιατρό που θα σας εμπνεύσει εμπιστοσύνη και για τον οποίο έχετε καλές συστάσεις. Ζητήστε του πληροφορίες για τη θεραπεία, μάθετε τι συσκευή χρησιμοποιεί, κοιτάξτε στην επίσημη εταιρεία τις μελέτες (ή σε επιστημονικά sites π.χ. το pubmed.com και σε εκείνα με κριτικές από ασθενείς όπως το realself.com). Δείτε το όνομα στη συσκευή που βρίσκεται στο ιατρείο. Πολλά είναι ασιατικής προέλευσης για τα οποία ακόμη δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες. Για παράδειγμα δεν είναι όλα τα μηχανήματα που κάνουν κρυολιπόλυση ίδια. «Όλες οι τεχνολογίες έχουν, σχεδόν στην πλειοψηφία τους, δοκιμαστεί πρώτα από άλλες ειδικότητες και έχουμε δει τις επιδράσεις τους σε επίπεδο ιστών όσον αφορά στο βιολογικό αποτέλεσμα και μετά μεταφέρθηκαν στην αισθητική ιατρική. Οι μελέτες δείχνουν ότι κάποιες λειτουργούν ως μονοθεραπεία και είναι πολύ αποτελεσματικές, ενώ άλλες συμπληρωματικά» εξηγεί ο καθηγητής Παναγιώτης Τσακλής, που τονίζει να μην αρκεστούμε στην τεχνολογία αλλά και στις μελέτες που υπάρχουν πίσω από τη συσκευή με την οποία θα γίνει η θεραπεία.