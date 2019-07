Συναυλία αναμνήσεων με το συγκρότημα rock μουσικής Masters 50 χρόνια μετά

Μια συναυλία αναμνήσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοικτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Πρόκειται για συνάντηση μετά από πενήντα χρόνια ενός νεανικού τότε συγκροτήματος rock μουσικής, τους «Masters».

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 δημιούργησαν το συγκρότημά τους, δούλεψαν μαζί για αρκετά χρόνια και μετά ακολούθησαν καθένας τον δρόμο του.

Η νοσταλγία και η κατάλληλη χρονική στιγμή βοήθησαν να ξανασυναντηθούν οι «γερόλυκοι» της μουσικής, ώριμοι και γεμάτοι εμπειρίες σε μια μοναδική συνάντηση αναμνήσεων και νοσταλγίας.

Αλλά ας πούμε δυο λόγια για την ελληνική rock μουσική που έφερε την επανάσταση ακόμα και στον τρόπο σκέψης και ζωής, κυρίως στην νεολαία.

Η ελληνική rock ανήκει στο είδος μουσικής ροκ που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη του είδους του rock and roll. Η μουσική rock στο σύνολό της, αποτελεί ένα είδος δημοφιλούς μουσικής που χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθμό και από ευδιάκριτη, χαρακτηριστική μελωδία φωνητικών, η οποία συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο και ντραμς. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα, όπως πιάνο ή συνθεσάιζερ.

Επίσημη εμφάνιση της rock and roll μουσικής σε αθηναϊκό κοινό πραγματοποιείται στις 21 Οκτωβρίου του 1956 όταν μια μπάντα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «The Coral Sea», παρουσίασε για πρώτη φορά τραγούδια του είδους αυτού σε νεανικό ακροατήριο στην Αίγλη του Ζαππείου. Είχε προηγηθεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Η ζούγκλα του μαυροπίνακα», η οποία έθετε το θέμα της νεανικής ανατρεπτικότητας με τη μουσική rock and roll.

Τέλη του 1956 στο θέατρο Ακροπόλ παρουσιάζονται χορευτικά νούμερα ροκ εν ρολ, μετά την παράσταση «Σιγά και με το μαλακό» τον Νοέμβριο του ίδιου έτους προβάλλεται η ταινία Rock Around the Clock με τον τίτλο «Ροκ εντ Ρολ», την οποία οι εφημερίδες της εποχής παρουσίασαν ως μια κινηματογραφική επίδειξη του νέου χορού.

Οι Μasters εμφανίστηκαν

Με τη δημιουργία τους το 1969 εμφανίζονται στο «Ebassy» της Εξωραϊστικής (ιδιοκτήτης ο Κώστας Λεβέντης), στον ΝΟΒ και στο «Μπούρτζι» στα Πευκάκια και κατόπιν η φήμη τους εκτοξεύεται και αρχίζουν οι εμφανίσεις στο «Romantika» στη Λάρισα, στον «Can Can» της Αθήνας και ακολουθούν μια πορεία που περνά από Πάτρα, Ρόδο, Κω, Κέρκυρα και Κρήτη.

Αντικαταστάσεις μελών των «Masters»

Αντικαταστάτες του Γιώργου Λυμπεράκη ήtαν ο Χρήστος Τόλος και ο Άγγελος Μαντζαφλέρης, του Κώστα Κολίγα ο Σπύρος Ποδάρας και ο Σπύρος Μπρίφης, του Φώτη Αρσενόπουλου ο Αντώνης Γεωργόπουλος.

Ο Παύλος Ζαχόπουλος είναι ο μακροβιότερος των Masters, πρώτοι μπασίστες όμως ήταν ο Γιάννης Κούκος και κατόπιν ο Σωτήρης Λινάρδος

Μετά τη διάλυση

Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Κώστας Κολίγας εγκαταστάθηκε στη Ν. Υόρκη, ο Γιώργος Λυμπεράκης έκανε καριέρα στη Γαλλία και την Κύπρο, ο Παύλος Ζαχόπουλος σε Αγγλία και Ελλάδα, ο Φώτης Αρσενόπουλος στη Λάρισα και στον Βόλο και ο Δημήτρης Πετρής στην Αθήνα στο Casino Mont Parnes των Αθηνών, στην Κω, στον ΝΟΒ του Βόλου, στις Βερσαλίες στη Λάρισα, στο «Τζάκι» στον Βόλο.

Στη συναυλία θα λάβουν μέρος και οι Zudi Λυμπεράκη θα παίζει πλήκτρα και θα τραγουδήσει και η Χριστίνα Kissonergi επίσης θα τραγουδήσει.