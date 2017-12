Συνάντηση αναλυτικής φιλοσοφίας από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, σε συνεργασία και με την ευγενική χορηγία του Ινστιτούτου Χριστιανικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Innsbruck (Αυστρία – Institut für Christliche Philosophie Universität Innsbruck), διοργανώνει διεθνές πρόγραμμα αναλυτικής φιλοσοφίας και θεολογίας, το οποίο και εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Έννοιες περί Θεού» (Concepts of God) του ίδιου Ινστιτούτου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο, 2016, θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, και θα έχει ως γενικό θέμα:

«Μήπως ο χριστιανικός τρόπος κατανόησης του προσώπου του Θεού

είναι ιδιαίτερα ανθρωπομορφικός; Μια ορθόδοξη συμβολή»

Μια σειρά από επιφανείς θεολόγους και φιλοσόφους (Ορθοδόξους και μη) που ανήκουν στην παράδοση της αναλυτικής σκέψης και όχι μόνο θα επιδιώξει στο πλαίσιο των περιοδικών μηνιαίων συναντήσεων, να διερευνήσει από την οπτική γωνία της αναλυτικής φιλοσοφίας και θεολογίας βασικές πτυχές του χριστιανικού δόγματος (με ειδική αναφορά στη Τριαδική θεολογία, Χριστολογία, και την Ανθρωπολογία) και επίκεντρο την έννοια του θείου και του ανθρώπινου προσώπου.

Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου,, στην Αθήνα με κεντρικό ομιλητή τον π . Ισίδωρο Κάτσο (University of Cambridge): Το θέμα της ομιλίας του θα είναι: “What does it mean to be ‘human’ and how to say it? The conundrum of the Imago Dei tradition of the Eastern Church Fathers” – Σχολιασμός: π. Αλέξανδρος Χουλιάρας ( Vrije Universiteit, Amsterdam).

Η γλώσσα του προγράμματος είναι η αγγλική (και η ελληνική στις συναντήσεις με μόνο Έλληνες ομιλητές).