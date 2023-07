Συναγερμός στο Βερολίνο: Θηλυκό λιοντάρι κυκλοφορεί ελεύθερο στην πόλη – Το ψάχνουν με θερμικές κάμερες

Συναγερμός σήμανε στο Βερολίνο, καθώς ένα θηλυκό λιοντάρι εθεάθη να κυκλοφορεί στη νότια πλευρά της πόλης.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην αφήνουν ζώα σε εξωτερικούς χώρους.

German police are asking people near Berlin to stay inside after a big cat, believed to be a lion, was seen pic.twitter.com/1tspcIikrQ

— BNO News (@BNONews) July 20, 2023