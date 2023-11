Συναγερμός στο Νέο Δελχί για τη μόλυνση του αέρα – Κλείνουν σχολεία, περιορίζεται η κίνηση των οχημάτων

Με την ποιότητα του αέρα να έχει επιδεινωθεί σε επικίνδυνο βαθμό, η πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, έκλεισε σήμερα όλα τα σχολεία για μια παρατεταμένη περίοδο, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων για την προστασία των κατοίκων από την αύξηση της ατμοσφαιρικής μόλυνσης.

Οι τιμές δείκτη ποιότητας του αέρα ξεπέρασαν το 320, ένα επίπεδο το οποίο ο ελβετικός όμιλος IQAir χαρακτηρίζει “επικίνδυνο”, παρότι δεν είναι εξίσου κακό με το 400 που είχε σημειώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

3 days of horrible pollution in New Delhi — with PM2.5 levels at 400+ and Air Quality Index (AQI) of 600+

Out of the 100 most polluted cities in the world, 65 are from India.

— S.L. Kanthan (@Kanthan2030) November 4, 2023