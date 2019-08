Συναγερμός στο μετρό της Νέας Υόρκης από δέματα με χύτρες ταχύτητας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Νέας Υόρκης όταν δύο ύποπτα δέματα εντοπίστηκαν σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους συγκοινωνιακούς κόμβους, τον σταθμός της οδού Φούλτον, κοντά στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, ο οποίος εξυπηρετεί περίπου 12 γραμμές του μετρό.

Η αστυνομία εκκένωσε για ώρα τον σταθμό και τους γύρω δρόμους, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια, κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής. Στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή αστυνομική δύναμη και έσπευσαν οχήματα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στη συνέχεια, τα ύποπτα πακέτα αποδείχθηκε ότι περιείχαν χύτρες ταχύτητας, οδηγώντας μετά από ώρες στην λήξη συναγερμού. Τα ευρήματα ωστόσο ξύπνησαν μνήμες απο το 2013, όταν δύο αδέλφια από την Τσετσενία σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 200 άλλους με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που είχαν τοποθετήσει σε χύτρες ταχύτητας στον Μαραθώνιο της Βοστόνης.

2 pressure cookers left at a subway station in Lower Manhattan on Friday morning caused a major scare and significantly disrupted commutes as the police investigated. The packages were not explosive devices, the police said. https://t.co/peNKbvHxcV

— The New York Times (@nytimes) August 16, 2019