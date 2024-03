Συναγερμός στο Λονδίνο: Ένοπλος άνοιξε πυρ – Τρεις τραυματίες

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενόπλου ο οποίος άνοιξε πυρά στο Κλάπαμ στο νότιο Λονδίνο έχει εξαπολύσει η αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στο νότιο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου, μετά από αναφορές για περιστατικό πυροβολισμών.

Τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν περίπου στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής για το περιστατικό στο Clapham Common South Side, ανέφερε η υπηρεσία.

Σε μια δήλωση, ανέφερε: «Στείλαμε έναν αριθμό πόρων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμάτων ασθενοφόρων, των επιχειρησιακών διευθυντών, των προηγμένων παραϊατρικών και του αεροπορικού ασθενοφόρου του Λονδίνου.

«Περιλάβαμε τρία άτομα στο σημείο και μεταφέραμε δύο σε μεγάλο κέντρο τραυμάτων του Λονδίνου και έναν στο νοσοκομείο».

shooting in clapham i saw it all firsthand. two guys on motorbike fell off on corner between tube station n sainsburys after chase from police officers. tjey ran down towards brixton and pulled out a shotgun and shot a girl crossing the. street in the leg. they're still at large pic.twitter.com/Liulu2zJ7n

— siany (@siancole8) March 1, 2024