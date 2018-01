Συναγερμός στο Λονδίνο – Διαρροή αερίου στο Charing Cross

Συναγερμός στο Λονδίνο μετά από διαρροή αερίου σε δρόμο κοντά στον σταθμό Charing Cross. Ο σταθμός έκλεισε ενώ οι αρχές έδωσαν εντολή για την εκκένωση ενός κλαμπ και ενός ξενοδοχείου που βρίσκονται στην περιοχή. Υπολογίζεται ότι περίπου 1400 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Police tape closing road around The Playhouse/Charing Cross Station. Seeing tweets suggesting a gas leak. Reports hotel & nightclub evacuated. #london pic.twitter.com/n2qpMgYVau

— Sally Hayden (@sallyhayd) January 23, 2018