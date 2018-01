Συναγερμός στο Λονδίνο: Ανατίναξαν ΑΤΜ στο Camden Market

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στο Λονδίνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε έκρηξη σε ΑΤΜ που βρίσκεται στην αγορά Camden.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε το περιστατικό. Μαρτυρίες αναφέρουν πως ακούστηκε μια πολύ ισχυρή έκρηξη, ενώ εκπρόσωπος της Scotland Yard υποστήριξε πως στόχος ήταν ληστεία στο συγκεκριμένο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης.

Τέλος, σημειώνεται πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί εως αυτή την ώρα.

BREAKING: Police appeal for witness as Camden Market on lockdown after attempted robbery https://t.co/rezkTAs2J3 pic.twitter.com/ulWsVikWNl

— Daily Express (@Daily_Express) January 7, 2018