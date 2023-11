Συναγερμός έχει σημάνει στο Αμβούργο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ένοπλος έχει εισβάλλει σε γυμνάσιο.

Η αστυνομία βρίσκεται επί τόπου σε γυμνάσιο στην περιοχή Blankenese του Αμβούργου της Γερμανίας, εν μέσω αναφορών αυτοπτών μαρτύρων για ένοπλο άνδρα.

NOW – German police units storm a school in Hamburg after a teacher was reportedly threatened with a gun.pic.twitter.com/8G7PJ7drg7

— Disclose.tv (@disclosetv) November 8, 2023